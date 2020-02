Ölpreise weiter auf Talfahrt

Die Talfahrt bei den Ölpreisen hält an. Brent fiel in der Nacht auf ein 13-Monatstief von 54 USD je Barrel. WTI rutschte kurzzeitig unter 50 USD. Die Brent-Terminkurve ist mittlerweile am vorderen Ende ansteigend, was auf ein kurzfristiges Überangebot hindeutet. Damit steigt auch der Druck auf die OPEC+, etwas zur Marktstabilisierung zu unternehmen. Angeblich ist ein Ministertreffen für Ende kommender Woche im Gespräch, auf dem Entscheidungen getroffen werden könnten. Heute und morgen trifft sich das Technische Komitee der an den Produktionskürzungen beteiligten Länder, um über mögliche Gegenmaßnahmen zu beraten. Im Gespräch ist dabei eine gemeinsame Produktionskürzung um weitere 500 Tsd. Barrel pro Tag. Zudem kursierten Meldungen, wonach Saudi-Arabien zu einer temporären Kürzung der Fördermenge um bis zu 1 Mio. Barrel pro Tag bereit sein soll. Auf Basis aktueller Umfragen von Reuters und Bloomberg zur OPEC-Produktion war der Ölmarkt schon im Januar leicht überversorgt. Aufgrund einer deutlichen Übererfüllung durch Saudi-Arabien und einer niedrigeren Ölproduktion in Libyen produzierte die OPEC im Januar knapp 28,4 Mio. Barrel pro Tag. Das liegt zwar etwas unterhalb des zuletzt von der IEA geschätzten Bedarfs. Allerdings ist hierbei noch das Ausscheiden Ecuadors zu berücksichtigen, das den Bedarf an OPEC-Öl um mehr als 500 Tsd. Barrel pro Tag mindert. Es hängt somit maßgeblich von Saudi-Arabien ab, ob der Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Denn die angekündigten Einschränkungen bei der Rohölverarbeitung in China liegen in der Summe näher bei 1 Mio. als bei 500 Tsd. Barrel pro Tag. Ob Russland an zusätzlichen Produktionskürzungen teilnimmt, ist eher fraglich. Die russische Ölproduktion stieg im Januar laut Energieministerium sogar leicht auf 11,28 Mio. Barrel pro Tag. Darin enthalten sind allerdings auch Kondensate, die im Kürzungsabkommen nicht mehr berücksichtigt werden.

Edelmetalle: Gold gibt nach, Nachfrage in Indien bleibt schwach

Gold steht seit gestern unter Abgabedruck und rutscht am Morgen unter 1.570 USD je Feinunze. Vom zu Wochenbeginn verzeichneten Hoch hat Gold mittlerweile mehr als 20 USD eingebüßt. Dank liquiditätszuführender Maßnahmen und Zinssenkungen ist es der chinesischen Zentralbank gelungen, die Märkte zu beruhigen, was sich in steigenden Aktienmärkten und einem höheren Risikoappetit widerspiegelt. Zudem überraschte der ISM-Index in den USA positiv, was dem US-Dollar Auftrieb gab und ebenfalls auf Gold lastete. Die physische Goldnachfrage in Indien blieb auch zu Jahresbeginn schwach. Inoffiziellen Angaben zufolge sanken die indischen Goldimporte im Januar auf knapp 22 Tonnen. Sie lagen damit nur halb so hoch wie im Vorjahr. Nachfragebelastend waren die rekordhohen lokalen Preise und die schwache Wirtschaftsentwicklung. Hoffnungen auf eine Absenkung der Importsteuer wurden im aktuellen Haushaltsplan von der Regierung nicht erfüllt. Eine kurzfristige Belebung der Nachfrage ist daher nicht in Sicht.

Rückkehr des Optimismus lässt Palladium steigen

Der Palladiumpreis zieht heute deutlich an, wobei der Kassakurs wieder auf 2.400 USD je Feinunze steigt. Vergessen scheinen die Ängste um die Folgen der Ausbreitung von Coronavirus auf die Nachfrage, wobei der Optimismus wieder in die Finanzmärkte zurückgekehrt ist. So steigen der chinesische Aktienmarkt und die Industriemetallpreise heute deutlich. Doch die Folgen für China, den Hauptverbraucher für Palladium, dürften gravierend sein. Der deutliche Rückgang der Autozulassungen vom Vorjahr dürfte sich zumindest kurzfristig verstärken. Zudem wird auch die Auto- und Autoteileproduktion wegen der Werkschließungen in Wuhan und anderswo vorübergehend beeinträchtigt. Wir sehen den Preisanstieg bei Palladium als überzogen an.

Industriemetalle: Auch Stahlpreise im Abwärtssog

So wie Kupfer an der SHFE in Shanghai und Eisenerz an der DCE in Dalian ist auch der Preis für Betonstahl in China gestern stark gefallen. Nach der Wiedereröffnung der Märkte nach der verlängerten Neujahrspause sackte der meistgehandelte Futures-Kontrakt um 8% ab. Er verzeichnete damit den größtmöglichen Tagesverlust und fiel auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2018. Im Abendhandel holte er immerhin einen kleinen Teil seiner Verluste wieder auf. Der nicht sehr liquide Futures-Kontrakt für Betonstahl an der LME in London hat in den letzten Tagen interessanterweise überschaubare Verluste verzeichnet. Generell bestehen unter den Marktteilnehmern Sorgen, dass das Coronavirus die Wirtschaftsaktivitäten in China abwürgt und damit auch die Stahlnachfrage negativ beeinflusst. Derzeit sind noch viele Fabriken im Land geschlossen und einige Arbeiter werden wohl verspätet an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Der Verband der europäischen Stahlproduzenten (Eurofer) hat letzte Woche seinen Ausblick für die diesjährige Stahlnachfrage in der EU um zwei Zehntel auf +1,2% nach unten genommen. Er führt dies allerdings auf eine schwächer als erwartete Vergleichsbasis im letzten Jahr zurück. Als größte Risikofaktoren sieht die Eurofer weiterhin die von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten und die bestehende Unsicherheit hinsichtlich des zum Jahresende geplanten Brexit an. Die unterstellte Erholung der Stahlnachfrage soll erst im zweiten Halbjahr erfolgen. 2021 könnte die Stahlnachfrage in der EU wieder etwas stärker um 2,3% anziehen.

Agrar: In Brasilien dürfte 2010/21 mehr Zuckerrohr zu Zucker verarbeitet werden

Die Handels- und Beratungsfirma INTL FCStone schätzt die Zuckerproduktion im brasilianischen Hauptanbaugebiet Center-South in der im April startenden Saison 2020/21 auf 29,4 Mio. Tonnen und damit 11% höher als in der nun zu Ende gehenden Verarbeitungssaison. Die gestiegenen Preise machen die Zuckerproduktion in Brasilien etwas attraktiver, so dass der Anteil des Zuckerrohrs, der der Zuckerproduktion zugeführt wird, um 4 Prozentpunkte auf 38% steigen soll. Die insgesamt zu Zucker oder Ethanol verarbeitete Zuckerrohrmenge dürfte mit knapp 600 Mio. Tonnen etwa gleich hoch wie zuletzt sein. In der noch laufenden Saison 2019/20 erwartet FC Stone ein globales Defizit in Höhe von 7,7 Mio. Tonnen und liegt damit leicht über der Internationalen Zuckerorganisation mit 6 Mio. Tonnen und dem Durchschnitt der Teilnehmer einer aktuellen Reuters-Umfrage mit 6,7 Mio. Tonnen.

