Ölpreise vor größtem Wochenverlust seit 2008

Am Ölmarkt geht eine schwarze Woche zu Ende. Darüber können auch die heutigen Gewinne nicht hinwegtäuschen. Seit Wochenbeginn hat der Brentölpreis 23% verloren, der WTI-Preis 20%. Das ist jeweils der stärkste Wochenrückgang seit Dezember 2008, als die Ölpreise nach dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise binnen weniger Monate mehr als 70% abstürzten. Die derzeitigen Wochenverluste sind somit größer als die während der Ölpreisabstürze Ende 2014 und Ende 2015 / Anfang 2016. Der Preissturz hat die Rohöl-Terminkurven in Contango drehen lassen. Zwischen dem nächstfälligen und dem in 12 Monaten fälligen Brent-Terminkontrakt lagen gestern zwischenzeitlich 10 USD. Damit lohnen sich für Ölhändler und Ölgesellschaften Arbitragegeschäfte mittels Lagerung von Öl in Tankern (“floating storage”). Die Tankerraten sind in den letzten Tagen bereits spürbar gestiegen, was als Indiz für eine höhere Nachfrage nach “schwimmenden Öllagern” angesehen werden kann. Dem Ölmarkt droht in den kommenden Wochen eine Angebotsflut. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland haben bereits eine deutliche Ausweitung der Ölproduktion angekündigt. Andere Länder dürften folgen. Eine für den 18. März geplante Telefonkonferenz des Technischen Komitees der OPEC+ wurde abgesagt, nachdem Saudi-Arabien seine Teilnahme abgesagt hat. Wir reduzieren daher unsere Preisprognose für Brent auf 35 USD je Barrel für das zweite Quartal. Kurzfristig können wir auch ein Abrutschen des Brentölpreises unter das Tief von Anfang 2016 (27 USD) nicht ausschließen, wenn die angekündigten Produktionsausweitungen tatsächlich umgesetzt werden. Für das zweite Halbjahr erwarten wir eine Preiserholung auf 50 USD je Barrel am Jahresende. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Ölnachfrage begünstigt durch die niedrigen Preise nach dem Abebben der Coronavirus-Pandemie erholen dürfte und das Nicht-OPEC-Angebot als Folge der niedrigen Preise weniger stark steigt.

Edelmetalle: Weitere Zwangsverkäufe bei Gold

Gold zeigt sich heute Morgen von seinem zweiten Preisrutsch innerhalb von zwei Wochen erholt und steigt wieder in Richtung der Marke von 1.600 USD je Feinunze. Gestern verlor Gold 3,5% bzw. 60 USD. Zeitweise war es sogar 4,5% bzw. gut 90 USD im Minus. Die anderen Edelmetalle haben noch wesentlich stärker gelitten (Silber -5,6%, Platin -11,3%). Die erste Verkaufswelle begann dabei schon vor der EZB-Sitzung. Wir führen die Schwäche von Gold auf weitere Zwangsverkäufe zurück, um Nachschussforderungen (sog. margin calls) an anderen Märkten, insbesondere bei Aktien, bedienen zu können. Viele Aktienmärkte verzeichneten gestern historische Einbrüche. Gold ist sehr liquide und wird deshalb in solchen Fällen herangezogen. Die von der EZB angekündigten Maßnahmen wurden vom Markt enttäuschend aufgenommen, hat sie die Zinsen doch nicht gesenkt. Stattdessen will sie zielgerichtet vorgehen, um die negativen wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abzufedern. Mit zielgerichteten Langfristkrediten soll zum Beispiel das Risiko einer Kreditklemme reduziert werden. Zudem werden die Kapitalanforderungen für Banken vorübergehend gelockert. Und schließlich wird das Volumen der Anleihekäufe bis zum Jahresende um 120 Mrd. Euro erhöht. EZB-Präsidentin Lagarde betonte außerdem, dass die EZB im Fall der Fälle nachlegen könnte.

Ist die Palladium-Blase geplatzt?

War das das endgültige Platzen der Blase? Der Palladiumpreis ist gestern zeitweise um 28% eingebrochen und bis auf 1.660 USD je Feinunze abgesackt. Anschließend hat er sich jedoch wieder erholt und den Handel mit einem Minus von 20% beendet. Heute Morgen legt der Preis weiter zu und hat sich wieder der 2.000 USD-Marke genähert. Palladium bleibt also höchst volatil und ist nichts für schwache Nerven. Zum Ausverkauf trug die allgemein schlechte Stimmung an den Finanzmärkten ebenso bei wie ein sich eintrübendes technisches Bild. Aus technischer Sicht hat der Palladiumpreis übrigens noch viel Luft nach unten. Zuletzt haben sich zudem die negativen fundamentalen Nachrichten für Palladium gehäuft. So berichtete zum Beispiel der Verband der chinesischen Automobilproduzenten gestern für Februar einen Einbruch der Autoabsätze um 82% gegenüber Vorjahr auf nur noch 224 Tsd. Einheiten. Dies war der stärkste jemals gemessene Rückgang in einem Monat. Hierfür ist im Wesentlichen das Coronavirus schuld, da potenzielle Autokäufer aus Angst vor einer Ansteckung zu Hause geblieben sind. Aber es gibt auch Lichtblicke: Gemäß den Verbandsangaben ist per 11. März die Produktion in rund 40% der chinesischen Autoindustrie wieder angelaufen. Der Verband sieht den Boden erreicht und der chinesische Automarkt soll demnach im dritten Quartal wieder sein Normalniveau erreichen. Der Verband fordert zugleich die Politik auf, Unterstützungsmaßnahmen für die Autoindustrie zu ergreifen. So soll zum Beispiel die Einführung strengerer Emissionsstandards („China VI“) verschoben werden, der Anreiz für Autokäufe mit neuen Antriebsformen verlängert werden, und die Verkaufssteuer auf Autos mit kleinen Motoren gesenkt werden.

Industriemetalle: Preise behaupten sich trotz Sippenhaft relativ gut

Die Metallpreise konnten sich gestern dem historischen Einbruch an den Aktienmärkten wie auch dem weiteren Rutsch der Ölpreise nicht entziehen und haben ebenfalls merklich nachgegeben. Mit einem Minus von fast 5% war Nickel der größte Verlierer. Es fiel auf 11.800 USD je Tonne, den tiefsten Stand seit letztem Juni. Zink hat sich mit 1.930 USD nur gerade so über dem Mehrjahrestief vom Wochenbeginn gehalten. Ein solches hat Blei mit 1.740 USD verzeichnet. Kupfer rutschte vorübergehend unter 5.400 USD. Der LME-Industriemetallindex (LMEX) ist daher auf ein 3½-Jahrestief gefallen. Trotz der jüngsten Verluste muss man konstatieren, dass sich die Industriemetalle in den letzten Wochen relativ gut gehalten haben. Seit Monatsbeginn ist der LMEX nur um gut 3% gefallen, während für Brentöl ein Minus von 34% zu Buche steht. Und auch seit Jahresbeginn sieht die Bilanz für die Industriemetalle nicht so schlecht aus: Einem Minus von gut 11% steht eine Halbierung des Ölpreises gegenüber. Heute Morgen ist der Preisrutsch zumindest vorübergehend gestoppt, die Metallpreise erholen sich allesamt. Dabei sind die größten Verlierer von gestern heute die größten Gewinner: Nickel steigt zeitweise um 8%, Zink um 4%. Dies könnte allerdings nicht viel mehr als eine Gegenbewegung in einem nach wie vor intakten Abwärtstrend sein. Der erneute deutliche Anstieg der Metallbestände in den Lagerhäusern der SHFE in dieser Woche zeigt, dass die Nachfrage in China weiterhin nur verhalten ist. Die am Montag zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten in China (u.a. die Industrieproduktion) werden einen Eindruck vermitteln, wie stark die chinesische Wirtschaft unter dem Coronavirus gelitten hat.