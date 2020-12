Ölpreise setzen Höhenflug fort: Korrekturrisiken nehmen zu

Energie: Ölpreise setzen Höhenflug fort – Korrekturrisiken nehmen zu

Die Ölpreise starten mit Gewinnen in die neue Handelswoche, nachdem sie die abgelaufene Woche mit dem sechsten Wochenplus in Folge abgeschlossen hatten, was zuletzt während der Preiserholung im Mai/Juni der Fall war. Brent nähert sich wieder dem am Donnerstag verzeichneten 9-Monatshoch von 51 USD je Barrel. WTI steigt über 47 USD je Barrel und ist damit ebenfalls nur noch wenig vom entsprechenden Hoch entfernt. Rückenwind erhalten die Preise durch den allgemeinen Marktoptimismus, der sich aus den anlaufenden Corona-Impfungen und offensichtlichen Fortschritten bei den Verhandlungen über ein Konjunkturstimulierungspaket in den USA speist. Auch ölmarktspezifische Nachrichten sorgen heute für Rückenwind. So gibt es Meldungen, dass ein im saudi-arabischen Hafen Dschidda am Roten Meer liegender Öltanker durch eine nicht identifizierte „externe Quelle“ getroffen und daraufhin Feuer gefangen haben soll. Dies könnte auf einen durch Huthi-Rebellen aus dem Jemen durchgeführten Anschlag hindeuten, die vom Iran unterstützt werden. Dadurch wird das Risiko für das Ölangebot aus dieser Region erneut deutlich, zumal es sich nicht um den ersten derartigen Zwischenfall handelt. Gut in Erinnerung ist noch der schwere Anschlag auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien im September 2019. Die spekulativen Finanzanleger setzen unterdessen weiter auf steigende Ölpreise und heizen damit die Rally zusätzlich an. Die Netto-Long-Positionen bei Brent stiegen in der letzten Berichtswoche um 28 Tsd. auf 274,6 Tsd. Kontrakte. Sie erreichten damit den höchsten Stand seit Februar, kurz bevor die Preise auf Talfahrt gingen. Damit hat sich ein beträchtliches Korrekturpotenzial aufgebaut, sollten die Erwartungen einer schnellen Nachfrageerholung enttäuscht werden. Wir erwarten, dass die Ölpreise im ersten Halbjahr 2021 nochmals unter Druck geraten und Brent erst gegen Ende nächsten Jahres die Marke von 50 USD nachhaltig erreicht.

Edelmetalle: Gold bleibt unter Druck

Der Goldpreis steht zu Wochenbeginn unter Druck und fällt unter 1.830 USD je Feinunze. Die positive Stimmung der Marktteilnehmer, die zyklischen Rohstoffen Auftrieb gibt, hält den Goldpreis dabei offenbar in Schach. Auch dürfte sich negativ auf den Preis auswirken, dass die Brexit-Gespräche noch nicht beendet wurden, obwohl gestern eine weitere Deadline ohne Ergebnis verstrichen ist. Ein harter Brexit kann aber weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Gold steht bei den Anlegern nach wie vor nicht allzu hoch im Kurs, wie weitere deutliche ETF-Abflüsse am Freitag zeigen. Die spekulativen Finanzinvestoren haben laut CFTC-Statistik zwar ihre Netto-Long-Positionen bei Gold in der Woche zum 8. Dezember um 16% auf 98,8 Tsd. Kontrakte ausgeweitet und damit maßgeblich zum Preisanstieg in diesem Beobachtungszeitraum beigetragen. Der Schwung hielt aber nicht lange, denn der Preis hat seitdem fast alle Gewinne wieder abgegeben. Entsprechend dürften auch die Netto-Long-Positionen mittlerweile wieder niedriger sein. Ob es zumindest Hoffnungsschimmer bei der Goldnachfrage in Asien gibt, werden die Schweizer Exportdaten zeigen, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Für China hatten sich zuletzt zwischendurch aufgekommene Hoffnungen erstaunlicherweise zerschlagen, obwohl sich die Wirtschaft deutlich erholt hat und der Goldpreis in lokaler Währung gefallen ist. Für Indien gab es diesbezüglich in den letzten Monaten zumindest im Ansatz ermutigende Zeichen. Ein Anziehen der Goldnachfrage in den beiden größten Konsumentenländern wäre wichtig für den Goldpreis und würde ihm wohl Unterstützung geben.

Industriemetalle: Metallpreise zum Wochenstart bereits wieder im Aufwind

Die Industriemetallpreise zeigen sich nach ihrem Rückgang am Freitag zum Wochenauftakt schon wieder fester. Kupfer steigt über 7.800 USD je Tonne, Aluminium verteuert sich auf 2.050 USD und Zink legt auf 1.830 USD zu. Der größte Gewinner im frühen Handel ist Nickel mit einem Plus von fast 2% auf gut 17.600 USD je Tonne. Es markiert damit ein 14-Monatshoch. Der gestern beschlossene harte Lockdown in Deutschland hat keine Auswirkungen auf die Metallpreise, wohl auch, weil die Metallnachfrage Deutschlands im globalen Kontext zu unbedeutend und die Industrie von den Einschränkungen nicht unmittelbar betroffen ist. Vielmehr überwiegen bei den Marktteilnehmern weiter die Hoffnungen, dass sich die Wirtschaftslage mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen normalisiert und sich die Metallnachfrage entsprechend weiter erholt. In den USA soll heute mit Impfungen begonnen werden. Dort scheint es zudem Fortschritte in den Gesprächen über ein Hilfspaket für die Wirtschaft zu geben, auch wenn es laut Aussagen beteiligter Personen keine Garantie gebe, dass der Kongress diesem zustimmt. Nickel profitiert zusätzlich von einer Meldung, wonach ein großer US-Elektroautobauer im Januar in Indonesien Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ausloten will. Dabei geht es wohl auch um langfristige Abnahmeverträge. Gespräche über Investitionen des Unternehmens im südostasiatischen Land laufen bereits seit Oktober. Indonesien ist reich an Nickelvorkommen, das in der Produktion von Batterien eingesetzt wird. Unterdessen hat die neueste CFTC-Statistik am Beispiel Kupfer gezeigt, dass der Preisanstieg der Metalle stark spekulativ getrieben ist. In der Woche zum 8. Dezember wurden die Netto-Long-Positionen auf 90,5 Tsd. Kontrakte ausgeweitet, der höchste Stand seit sieben Wochen und einer der höchsten in den letzten drei Jahren.

