Ölpreise rutschen weiter ab

Energie: Ölpreise rutschen weiter ab, China kürzt Rohölverarbeitung

Der Brentölpreis startet mit neuerlichen Abschlägen in den neuen Monat, nachdem im Januar mit -12% bereits der größte Monatsverlust seit November 2018 zu Buche stand. Zeitweise rutschte der Preis am Morgen unter 56 USD je Barrel auf das niedrigste Niveau seit Anfang Januar 2019. Beim Preisrückgang in der Nacht spielte allerdings auch der Kontraktwechsel eine wichtige Rolle, da der ab heute als Referenz geltende April-Kontrakt am Freitag ca. 1,5 USD niedriger notierte als der ausgelaufene März-Kontrakt. Aber auch der April-Kontrakt steht am Morgen weiter unter Druck. Gleiches gilt für den Gasölpreis, der inzwischen unter die Marke von 500 USD je Tonne gerutscht ist. Das Preistief von Weihnachten 2018 ist damit nicht mehr weit entfernt. Hier kommen die Sorgen vor einer deutlichen Abschwächung der Nachfrage wegen des Coronavirus zum Ausdruck. Diese betreffen insbesondere den Flugverkehr von und nach China und damit die Nachfrage nach Kerosin. Die Ölnachfrage in China steht vor einem Einbruch um 20%, wie Personen aus dem Umfeld der chinesischen Energieindustrie verlauten lassen. Selbst wenn der Nachfragerückgang nicht ganz so groß ausfallen dürfte, sind Bremsspuren unübersehbar. So will der größte Raffineriebetreiber Chinas im Februar seine Rohölverarbeitung um 12% bzw. 600 Tsd. Barrel pro Tag reduzieren. Damit droht eine wesentliche Stütze der globalen Ölnachfrage zumindest vorübergehend wegzubrechen. Die OPEC gerät daher mehr und mehr unter Druck, mit zusätzlichen Angebotskürzungen den Nachfragerückgang auszugleichen. Morgen und übermorgen will sich ein “OPEC+”-Komittee treffen, um über die Auswirkungen des Coronavirus auf die Ölnachfrage zu diskutieren und eine Empfehlung für das nächste offizielle OPEC-Treffen Anfang März auszusprechen. Eine Vorverlegung des Treffens ist bislang am Widerspruch Russlands gescheitert.

Edelmetalle: Gewinnmitnahmen bei Gold zum Wochenauftakt

Gold steht zum Wochenauftakt unter Druck und fällt auf 1.575 USD je Feinunze, da die befürchtete große Panik an den chinesischen Börsen nach der Wiedereröffnung der Märkte dort ausgeblieben ist. Unterstützt wird Gold nach wie vor von der Investmentnachfrage: Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs haben in der letzten Woche Zuflüsse von 22 Tonnen verzeichnet und sind nur noch wenige Unzen von ihrem Rekordhoch aus dem Dezember 2012 entfernt. Die spekulativen Finanzinvestoren haben dagegen laut CFTC-Statistik in der Woche zum 28. Januar Gewinne mitgenommen und ihre Netto-Long-Positionen leicht abgebaut. Im Zuge der jüngsten Rally an den globalen Anleihemärkten weisen mittlerweile wieder deutlich mehr Anleihen eine negative Rendite auf. Aktuell sind es Anleihen im Umfang von fast 14 Bio. USD, vor gut zwei Wochen waren es noch rund 11 Bio. USD. Da Gold keine Zinsen kostet, profitiert es von dieser Entwicklung. Die indische Regierung hat einmal mehr die Forderungen einer Reduzierung der Goldimportsteuer ignoriert und diese im Rahmen ihrer Haushaltspräsentation für das neue Fiskaljahr mit 12,5% unverändert beibehalten. Die indische Goldnachfrage erhält von dieser Seite also keine Unterstützung, der Goldschmuggel dürfte weiter blühen. Schon im letzten Jahr wurde laut Angaben des World Gold Council 27% mehr Gold nach Indien geschmuggelt als im Vorjahr. In dieser Woche würden die Marktteilnehmer normalerweise auf die US-Arbeitsmarktdaten in den USA schauen, die robust ausfallen sollten und damit den guten Zustand der US-Wirtschaft bescheinigen. Sie könnten diesmal aber durch das Coronavirus in den Hintergrund gedrängt werden.

Industriemetalle: Preise an der SHFE holen Verluste nach

Nach den verlängerten Neujahrsfeiertagen haben die Märkte in China heute wieder geöffnet. Wie erwartet holen sowohl die Aktien- als auch die Rohstoffmärkte dort die Verluste der Börsen andernorts nach: Gemessen am CSI 300 verlieren die chinesischen Aktienmärkte rund 8%. Kupfer an der SHFE in Shanghai eröffnet den Handel mit dem größtmöglichen Tagesverlust („limit down“) von 7%, hat sich später aber immerhin bei -6,5% stabilisiert. Die anderen Industriemetalle an der SHFE verzeichnen Verluste von bis zu 5%. Die Metallpreise an der LME in London lassen sich davon aber nicht anstecken. Im Gegenteil, Kupfer und Zink starten sogar mit leichten Zugewinnen in die neue Handelswoche und verteuern sich auf rund 5.600 USD bzw. 2.200 USD je Tonne. Etwas anders sieht es bei Eisenerz aus: An der DCE in Dalian fällt der Preis um 8% und zieht die Notierung in Singapur mit nach unten. Erstmals seit 2½ Monaten kostet eine Tonne Eisenerz wieder weniger als 80 USD. Trotz der starken Verluste ist an den asiatischen Märkten keine Panik auszumachen, auch die Volatilität hält sich in Grenzen. Dies liegt wahrscheinlich auch daran, dass die chinesische Zentralbank massiv Liquidität in den Markt geschossen und die kurzfristigen Zinsen gesenkt hat. Und die chinesische Währung ist nicht so stark abgesackt wie befürchtet. Der von Caixin erhobene Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) ist im Januar im Rahmen der Erwartungen gefallen. Er hat aber wie schon der offizielle PMI letzten Freitag diesmal kaum Aussagekraft. Das Coronavirus wird wohl auch in dieser Woche das bestimmende Thema an den Metallmärkten sein.

Agrar: Zuckerpreis trotzt Preiseinbruch bei Rohöl

Seit Mitte Januar pendelt der Rohzuckerpreis um die Marke von 14,5 US-Cent je Pfund. Zucker ist damit so teuer wie zuletzt im Januar 2018. Im letzten Herbst hatte der Preis noch unter 11 US-Cent je Pfund gelegen. Hintergrund des Preisanstiegs war vor allem die sich konkretisierende Aussicht auf ein Ende der Überschussphase am globalen Zuckermarkt. Für 2019/20 erwartet die Internationale Zuckerorganisation ISO ein Defizit von rund 6 Mio. Tonnen. Zudem prognostiziert sie auch für 2020/21 ein Defizit, setzt dieses zunächst mit 3,5 Mio. Tonnen aber niedriger an. Wegen der unbefriedigenden Zuckerpreisentwicklung wurde in Brasilien in den letzten Jahren der Anteil des Zuckerrohrs, der in die Verarbeitung zu Ethanol ging, stark erhöht. Er liegt in der laufenden Verarbeitungsperiode mit 65,5% nochmals marginal über Vorjahr. Erst bei Zuckerpreisen über 15 US-Cent je Pfund dürfte sich laut ISO daran etwas ändern. In der inzwischen quasi abgeschlossenen Verarbeitungssaison stagniert die Zuckerproduktion im Hauptanbaugebiet Center-South daher trotz einer etwas höheren Zuckerrohrmenge auf dem niedrigen Vorjahresniveau von unter 27 Mio. Tonnen. In Indien kann 2019/20 nach zwei sehr guten Jahren sogar von einem Einbruch gesprochen werden: Die Handelsvereinigung AISTA geht von einem Rückgang um 17% auf 27,4 Mio. Tonnen aus. Für den bisherigen Saisonverlauf seit Oktober spricht die Indische Zuckermühlenvereinigung ISMA sogar von einem Minus von 26%. In Thailand dürfte die Zuckerproduktion ein 9-Jahrestief markieren und in der EU nahe des schwachen Vorjahresniveaus bleiben. Gründe für höhere Preise gibt es also genug, auch wenn auf der Nachfrageseite das schleppende globale Konsumwachstum preisdämpfend wirkt. Es überrascht aber dennoch, dass sich Rohzucker derzeit dem negativen Einfluss der stark gesunkenen Ölpreise komplett entziehen kann. Die Erwartung steigender Preise scheint fest verankert, und die kurzfristig orientierten Marktteilnehmer haben ihre Netto-Long-Positionen auf den höchsten Stand seit 3 Jahren ausgebaut.

