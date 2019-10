Ölpreise nach US-Lagerdaten deutlich im Aufwind

Energie – Ölpreise nach US-Lagerdaten deutlich im Aufwind: Die Ölpreise legten gestern kräftig zu. Brent verteuerte sich um 2,4% auf gut 61 USD je Barrel, WTI um mehr als 3% auf 56 USD. Beides entsprach dem höchsten Preisniveau seit Ende September. Auslöser war der wöchentliche Lagerbericht des US-Energieministeriums. Dieser zeigte einen überraschenden Rückgang der US-Rohölvorräte um 1,7 Mio. Barrel. Der Markt hatte im Vorfeld mit einem Lageraufbau gerechnet, zumal das API am Abend zuvor einen beträchtlichen Anstieg der Rohölbestände berichtete. Entsprechend groß war die Überraschung und heftig die Marktreaktion. Ausschlaggebend für den Lagerabbau war ein deutlicher Rückgang der Netto-Rohölimporte auf ein Rekordtief von 2,2 Mio. Barrel pro Tag wegen niedrigerer Importe und höherer Exporte. Hinzu kam ein merklicher Anstieg der Rohölverarbeitung. In den Wochen zuvor hatten die Raffinerien ihre Verarbeitung ungewöhnlich kräftig reduziert und damit maßgeblich zum Lageraufbau seit Mitte September beigetragen. Die saisonale Schwäche bei der Rohölverarbeitung scheint nun vorbei zu sein und die Verarbeitung sollte wieder steigen. Dies spricht ceteris paribus für weiter fallende Rohölbestände. Trotz der höherer Raffinerietätigkeit gingen letzte Woche auch die Lagerbestände von Ölprodukten weiter zurück, was auf eine robuste Nachfrage zurückzuführen war. Auch dies war ein starkes Argument für den gestrigen Preisanstieg. Die US-Destillatebestände befinden sich wenige Wochen vor dem Beginn der Heizperiode auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau. Hinzu kommt der sich abzeichnende höhere Bedarf an Mitteldestillaten wegen IMO 2020. Der jüngste Rückgang des Gasöl-Brent-Crackspread unter 18 USD je Barrel ist daher erstaunlich und aus unserer Sicht nicht von Dauer. Dadurch konnte Gasöl auch kaum vom Anstieg des Rohölpreises profitieren, sondern handelt weiterhin unterhalb von 600 USD je Tonne.

Edelmetalle – Gold im Vorfeld der EZB-Sitzung unverändert, Platin springt nach oben: Gold handelt wenig verändert bei 1.490 USD je Feinunze. Heute richtet sich das Interesse auf die letzte EZB-Sitzung und Pressekonferenz unter der Leitung von EZB-Präsident Mario Draghi. Große Überraschungen sind nach dem im September beschlossenen umfangreichen Maßnahmenpaket nicht zu erwarten. Spannend wird vor allem sein, wie Draghi die offensichtlichen Risse im EZB-Rat zu kaschieren versucht, die die Beschlüsse vom September verursacht haben. Sollte ihm das nicht gelingen, könnte Gold in Euro gerechnet zulegen. Deutlich nach oben ging es gestern mit Platin, das um knapp 3% nach oben sprang und am Morgen zeitweise auf 925 USD je Feinunze stieg. Eine spezifische Nachricht, die diesen Preissprung ausgelöst hat, gab es nicht. Wir vermuten dahinter spekulative Käufe, nachdem die Marke von 900 USD überwunden wurde. Daher ist fraglich, ob Platin die Gewinne wird halten können.

Morgen und am Sonntag stehen in Indien zwei bedeutende hinduistische Feiertage an (Dhanteras, Diwali), die gewöhnlich mit einer hohen Goldnachfrage einhergehen. Davon kann in diesem Jahr bislang keine Rede sein. Wegen hoher lokaler Goldpreise hielten sich die Inder mit Käufen von Goldschmuck spürbar zurück. Entsprechend könnte sich Nachfrage aufgestaut haben, die sich unmittelbar vor den Feiertagen entlädt. Ob dadurch der Rückstand noch aufgeholt werden kann, ist allerdings fraglich.

Industriemetalle – ICSG rechnet 2020 mit Produktionsüberschuss bei Kupfer: Den gestrigen Anstieg des LME-Kupferpreises auf knapp 5.900 USD je Tonne bzw. den höchsten Stand seit über einem Monat führen wir vor allem auf einen höheren Risikoappetit der Finanzanleger zurück. Denn eigentlich ist am Kupfermarkt das Glas eher halbleer als halbvoll. Nicht nur leidet der Leitwolf unter den Industriemetallen unter dem Handelskonflikt zwischen den beiden größten Verbraucherländern China und den USA, niedrigen Wachstumsraten insgesamt und Konjunktursorgen, sondern auch auf der Angebotsseite stehen die Zeichen auf Entspannung. Nachdem in diesem Jahr die Kupferproduktion wegen zahlreicher Störungen bei Schmelzen um lediglich 0,6% stieg und die Minenproduktion wegen operativer Übergänge in Indonesien und Afrika sogar um 0,4% zurückging, sollte sich das Bild im nächsten Jahr verändern. Die Internationale Copper Study Group (ICSG) geht nun davon aus, dass die Minenproduktion im nächsten und übernächsten Jahr um rund 2% steigen wird. Die Kupferraffinadeproduktion dürfte 2020 sogar um 4,2% auf fast 25,3 Mio. Tonnen steigen bzw. sogar auf 25,6 Mio. Tonnen, wenn größere Produktionsunterbrechungen ausbleiben. Das ist eine massive Veränderung im Vergleich zur letzten Prognose vom April, als die ICSG für das Jahr 2020 noch ein Angebotsdefizit von 250 Tsd. Tonnen erwartet hatte. Jetzt rechnet die ICSG mit einem Produktionsüberschuss von fast 300 Tsd. bzw. 600 Tsd. Tonnen ohne Berücksichtigung von möglichen Produktionsunterbrechungen. Denn die Nachfrage dürfte nach einem kleinen Anstieg in diesem Jahr im nächsten Jahr um 1,7% auf nur 25 Mio. Tonnen klettern. Die Reaktion am Kupfermarkt überrascht also, zumal tendenziell das Risiko einer Revision der Nachfrageschätzung nach unten besteht. Denn der Großteil des Nachfrageanstiegs soll erneut auf China entfallen, wo die Wirtschaftsaussichten alles andere als rosig sind.

