Ölpreise erholen sich leicht

Energie: Ölpreise erholen sich leicht, OPEC denkt über weitere Kürzungen nach

Die Ölpreise erholten sich gestern etwas von ihren zuvor erlittenen deutlichen Verlusten. Brentöl handelt wieder über der Marke von 60 USD je Barrel und damit gut 1 USD höher als gestern Morgen. Gasöl legte begünstigt durch eine merkliche Ausweitung des Crackspread noch stärker zu und handelt am Morgen bei 530 USD je Tonne. Gestern hatte Gasöl im Tief bei gut 500 USD notiert. Eine allgemeine Stimmungsaufhellung an den Finanzmärkten war ein Grund für die Preiserholung am Ölmarkt, obwohl es in Sachen Coronavirus noch keinerlei Entwarnung gibt. Von daher bleibt abzuwarten, wie lange die Erholung anhalten wird. Zusätzlichen Rückenwind gab der vom API berichtete Rückgang der US-Rohölvorräte um 4,3 Mio. Barrel. Zudem hieß es aus OPEC-Quellen, dass die OPEC eine Verlängerung der Produktionseinschränkungen bis Juni in Erwägung zieht. Darüber hinaus wären auch zusätzliche Kürzungen des Angebots denkbar, sollte die Ölnachfrage in China wegen des Coronavirus stärker betroffen sein. Bloomberg Intelligence sieht das Risiko, dass die Ölnachfrage in China in diesem Jahr wegen des Einbruchs im Reiseverkehr und der Geschäftsaktivität stagniert oder gar rückläufig ist. Die Internationale Energieagentur könnte in diesem Falle gezwungen sein, ihre Schätzung für die globale Ölnachfrage für 2020 um 400 Tsd. Barrel pro Tag zu reduzieren. Bislang geht die IEA noch von einem Anstieg um 1,2 Mio. Barrel pro Tag aus. Auch bei diesem Nachfragewachstum wäre der Ölmarkt im ersten Halbjahr ohne weitergehende Produktionskürzungen bereits überversorgt. Aktuell wird ein Überangebot noch durch die Produktionsausfälle in Libyen verhindert. Doch diese dürften allerdings kaum für längere Zeit Bestand haben.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU3THV Long Brent Oil Future Faktor: 5 CU54XX Short Brent Oil Future Faktor: -5 CU3THU Long WTI Oil Future Faktor: 5 CU54X3 Short WTI Oil Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Edelmetalle: Gold leicht unter Druck, Silber wird abgestraft

Analog zur moderaten Erholung der zyklischen Rohstoffe gibt Gold etwas nach, wozu wohl auch der festere US-Dollar beiträgt. Das Investoreninteresse bleibt aber groß, die Gold-ETF-Bestände nähern sich ihrem Allzeithoch. Die Marktteilnehmer werden heute wahrscheinlich eher auf die Fed-Sitzung schauen und das Coronavirus für einen Moment in den Hintergrund drängen (sofern es keine neuen Hiobsbotschaften gibt). Von der Fed erwarten wir aber nicht viel Neues. Am interessantesten könnte noch sein, ob sich der Fed-Vorsitzende Powell in der Pressekonferenz zu den hohen Staatsanleihekäufen äußert, die die Fed seit Oktober tätigt, um dem Geldmarkt mehr Liquidität zuzuführen. Denn darin sehen viele Marktteilnehmer im Gegensatz zur Fed ein QE-Programm. Die Schweizer Zollbehörde hat gestern interessanterweise für Dezember mit 41,5 Tonnen die größten Goldausfuhren nach China seit August 2018 gemeldet. Im Gesamtjahr lagen die Goldexporte mit gut 180 Tonnen aber knapp 60% unter Vorjahr, was wohl in erster Linie auf die hohen Preise in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen ist. Die Schweizer Goldexporte nach Indien sind 2019 zwar nur um 9% auf 231 Tonnen gefallen, dies war aber die geringste Menge seit mindestens 2014.

Silber ist gestern Nachmittag stark unter Druck gekommen und hat schlussendlich 3,5% verloren. Das Gold/Silber-Verhältnis ist daraufhin auf fast 90 gestiegen, der höchste Wert seit Juli. Obwohl es ein industrielles Edelmetall ist, hatte sich Silber in den Tagen zuvor gut an Gold geklammert und der Schwäche der Industriemetallpreise entzogen. Jetzt wurde es dann doch abgestraft. Da Silber gestern unter die charttechnisch wichtige 100-Tage-Linie gerutscht ist, könnte sich der Preisrückgang noch etwas fortsetzen. Zuletzt war bei Silber aber ein verstärktes Investoreninteresse zu beobachten. So sind den Silber-ETFs in dieser Woche bereits über 200 Tonnen zugeflossen. Die Abflüsse der ersten Tage des Jahres wurden somit zum Großteil aufgeholt.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E63 Long Gold Future Faktor: 10 CU3THG Short Gold Future Faktor: -10 CU0E60 Long Silver Future Faktor: 6 CU3THD Short Silver Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Industriemetalle: Weltstahlproduktion steigt auf neues Rekordhoch

Die Metallpreise haben sich etwas stabilisiert. Dies hatte sich schon gestern angedeutet. Große Preissprünge sind heute Morgen allerdings nicht zu beobachten. Vielmehr notieren Kupfer, Nickel und die anderen Industriemetalle in der Nähe mehrmonatiger Tiefstände. Und solange die Verunsicherung rund um das Coronavirus anhält, besteht unseres Erachtens jederzeit die Möglichkeit, dass sich der Preisrückgang fortsetzt.

Gemäß Daten des Weltstahlverbands ist die globale Stahlproduktion im letzten Jahr um 3,4% auf 1,87 Mrd. Tonnen gestiegen. Sie hat damit ein neues Rekordhoch erreicht. Maßgeblich für die Ausweitung war China, wo 8,3% mehr Stahl produziert wurde (knapp 1 Mrd. Tonnen). Chinas Anteil an der weltweiten Stahlproduktion ist damit auf 53,3% gestiegen – nie zuvor war er höher. Neben China haben von den großen Stahlproduzenten noch Indien und die USA im letzten Jahr mehr Stahl hergestellt. Auch im Mittleren Osten ist die Produktion gestiegen. Die Region ist aber absolut betrachtet zu klein, um einen nennenswerten Einfluss auf die Weltproduktion zu haben. In allen anderen vom Weltstahlverband erfassten Regionen war die Produktion wegen des verhaltenen Wirtschaftswachstums rückläufig. In diesem Jahr könnte die Weltstahlproduktion deutlich langsamer steigen, denn staatliche Stellen erwarten in China einen moderaten Produktionsrückgang. Der chinesische Stahlmarkt bleibt dennoch überversorgt, auch wenn die Nachfrage wie vom Verband der Eisen- und Stahlhersteller unterstellt um 2% zunehmen soll.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7J Long Copper Future Faktor: 5 CJ3D7R Short Copper Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

