Munich Re: Technisches Kursziel (weiter) anheben

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: Munich Re (in EUR)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Am deutschen Aktienmarkt gibt es bei den Blue-Chips und Mid-Caps einige “Dividendenaristokraten“. Hierbei handelt es sich um Aktien, die in den letzten 10 bzw. 20 Jahren kontinuierlich ihre absoluten (Brutto-)Jahresdividenden gesteigert haben. Hierzu zählt auch die Munich Re. Diese Aktie bietet auch für die – wieder etwas höher – erwartete nächste Dividendenzahlung (HV am 02.05.20; Ex am 03.05.20) eine attraktive (Brutto-)Jahresdividendenrendite von über 3,7%. Dividendenaristokraten weisen eine hohe Investmentattraktivität auf, wenn sich dieser Titel auch noch in einer Aufwärtsbewegung befindet und somit die Kombination aus “guten Dividendenrenditen” und “steigenden Kursen” vorliegt.

Die Aktie der Munich Re befindet sich seit dem Kurslow um €77,8 (September 2011) in einem technischen Hausse-Zyklus, wobei ab Juli 2016 (Start bei €140,9) ein idealtypischer Hausse-Trend vorliegt. Die zentrale Hausse-Trendlinie ist aktuell bei €210,0 angekommen. Zum Jahresanfang 2019 hat der Titel die vorherige Seitwärtspendelbewegung unterhalb der Resistance-Zone um €200,0 mit einem Investment-Kaufsignal in eine Aufwärtsbeschleunigung verlassen, wobei der mittelfristige Hausse-Trend aktuell – leicht oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie – bei €225,0 angekommen ist. Auch wenn die weitere Aufwärtsbeschleunigung der letzten Wochen für eine kurzfristig leicht überkaufte Struktur gesorgt hat, deutet die Gesamtlage auf eine Fortsetzung der laufenden, technische Neubewertung hin. Als Konsequenz sollte – nachdem die Aktie über das alte technische Kursziel (war €250,0 in 2019) gestiegen ist – aufgrund der attraktiven Kombination (gute tech. Lage; gute Div.-Rendite) das nächste technische Etappenziel für den Dividendenaristokraten Munich Re für die nächsten Monate der Bereich von €265,0 – €270,0 sein. Die Munich Re bleibt ein technischer (Zu-)Kauf.

