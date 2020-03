Ölpreise bleiben volatil

Energie: Ölpreise bleiben volatil, US-Schieferölproduzenten setzen den Rotstift an

Die Ölpreise legten gestern um bis zu 10% zu. Am Morgen setzte sich die Preiserholung zunächst fort. Brent erreichte in der Spitze knapp 40 USD je Barrel, WTI gut 36 USD je Barrel. Von diesen Niveaus haben sich die Preise mittlerweile wieder merklich entfernt und sogar ins Minus gedreht. Das Geschehen am Ölmarkt bleibt nach dem historischen Preisabsturz zu Wochenbeginn somit äußerst volatil. Die Phase mit starken Preisausschlägen dürfte noch eine ganze Weile anhalten. In China und den USA kommen derweil Überlegungen auf, das niedrige Preisniveau zum Aufbau der strategischen Ölreserven zu nutzen. China hatte im Januar und Februar laut Daten der Zollbehörde 5% mehr Rohöl importiert als im Vorjahr, was bereits auf einen Lageraufbau schließen lässt. Denn die Raffinerien in China verarbeiteten im Februar wegen der Corona-Krise deutlich weniger Öl. Der geplante Verkauf von Öl aus den Reserven wurde in den USA bereits gestoppt, was auch im Hinblick auf die schwierige Lage der heimischen Schieferölindustrie geschehen sein dürfte. Gestern hat eine Reihe von US-Schieferölunternehmen substanzielle Kürzungen bei den Investitionen angekündigt. Dies dürfte sich in einem niedrigeren Pfad der US-Ölproduktion niederschlagen. Die US-Energiebehörde EIA veröffentlicht ihre aktualisierten Prognosen heute Abend. Sollte es hier bereits zu sichtbaren Abwärtsrevisionen kommen, würde dies den Ölpreisen sicherlich helfen. Dennoch besteht das Risiko für ein weiteres Abrutschen der Preise. Der Preiskrieg um Marktanteile zwischen Saudi-Arabien und Russland nahm gestern weiter Fahrt auf. Beide Länder haben für April eine deutliche Ausweitung der Ölproduktion angekündigt. Saudi-Arabien sieht aktuell auch keinen Bedarf für neue Gespräche. Russlands Energieminister Nowak hatte zuvor Hoffnungen geweckt, dass es doch noch zu einem gemeinsamen Vorgehen der OPEC+ kommen könnte.

Edelmetalle: Massiver Angebotsausfall von Platinmetallen in Südafrika

Nahezu unbeachtet von den Märkten hat letzten Freitag einer der weltweit größten Platin- und Palladiumproduzenten seine Produktionsprognosen für dieses Jahr drastisch reduziert und zugleich „force majeure“ angekündigt. Demnach sollen 2020 nun 24% weniger Platin und 21% weniger Palladium produziert werden. Dies sorgte am Freitag kurzzeitig für einen Preissprung von Platin um 4,5%, der aber im Zuge des Rutsches der Ölpreise schnell in den Hintergrund gedrängt wurde. Auslöser für die Prognoserevision des Produzenten aus Südafrika ist eine Explosion in einer Verarbeitungsanlage für Platinmetalle (PGMs), die allerdings schon Anfang Februar erfolgte. Nun musste aus technischen Gründen auch die Ersatzeinheit abgeschaltet werden, in der das Material weiterverarbeitet werden sollte. Die Anlage wird auch zur Verarbeitung von Material anderer PGM-Produzenten genutzt, die jetzt ebenfalls von dem Ausfall betroffen sind. Die Reparatur dieser Einheit soll laut Unternehmensangaben rund 80 Tage dauern. Die Minenproduktion soll dagegen weiterlaufen, so dass sich hohe Lagerbestände anhäufen werden. Die deutlich geringere Platinproduktion des südafrikanischen Produzenten könnte dazu führen, dass der globale Platinmarkt in diesem Jahr in ein Angebotsdefizit rutscht. Der World Platinum Investment Council hatte vor kurzem einen nur moderaten Überschuss für dieses Jahr prognostiziert. Im Falle von Palladium könnte das ohnehin schon hoch erwartete Defizit nun noch größer ausfallen, was dem Palladiumpreis zuletzt aber keine zusätzliche Unterstützung mehr gab.

Industriemetalle: Indonesien hat erneut viel Zinn exportiert

Während die Ölpreise gestern einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen haben, hielt sich die Erholung der Industriemetallpreise in Grenzen. Der LME-Industriemetallindex (LMEX) stieg nur um 0,5%, wobei die Metalle den Handel entweder ein gutes Stück unter ihrem zwischenzeitlichen Tageshoch oder sogar leicht im Minus beendeten. Allerdings hatten die Metalle vorgestern im Gegensatz zu Öl auch kaum gelitten (der LMEX fiel lediglich um 1%). Die Metallpreise sind weiter im Wesentlichen von Nachrichten zum Coronavirus getrieben und drängen metallspezifische Daten, die derzeit zugegebenermaßen rar sind, in den Hintergrund.

Das indonesische Handelsministerium hat gestern einen weiteren starken Anstieg der Zinnexporte gemeldet. Diese sind im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 34% gestiegen und lagen damit auch über dem schon hohen Januarwert, der selbst 73% über Vorjahr lag. In Anbetracht der niedrigen Zinnpreise – an der LME kostet Zinn rund 17.000 USD je Tonne – sind die hohen Ausfuhren für uns etwas überraschend. Denn die Preise dürften für viele indonesische Produzenten zu niedrig sein, um profitabel zu arbeiten. Bei der ausgeführten Menge könnte es sich teilweise um Material handeln, das im zweiten Halbjahr 2019 wegen der niedrigen Preise zurückgehalten wurde. Allerdings sind die Preise jetzt kaum höher als vor einem halben Jahr. Und die Mengen scheinen auch nicht wirklich benötigt zu werden, wie der Anstieg der LME-Lagerbestände auf ein 4½-Jahreshoch Ende Februar zeigt.