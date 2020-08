Ölpreise beflügelt von Marktoptimismus und Angebotsproblemen

Der Brentölpreis steigt heute Morgen begünstigt durch den Wechsel auf den November-Kontrakt und einen schwächeren US-Dollar auf ein 6-Monatshoch. Der allgemeine Marktoptimismus und der schwache US-Dollar auf der einen sowie eine in Folge der disziplinierten Umsetzung der “OPEC+”-Strategie knappere Angebots-Nachfrage-Situation auf der anderen Seite wirken unterstützend für die Ölpreise. Auch bleibt die Reaktion der Nicht-OPEC-Produzenten auf den Preisanstieg der letzten Monate verhalten. Die Anzahl der aktiven Ölbohrungen in den USA ist laut Baker Hughes in der letzten Woche wieder gefallen, nachdem der recht starke Anstieg in der Woche davor noch Hoffnungen auf eine Wende bei der Bohraktivität und der Produktion von Rohöl geweckt hatte. Die Situation bei den US-Ölproduzenten bleibt angespannt: Eine hohe Verschuldung und auslaufende Hedging-Programme, wobei ein großer Teil der Produktion in den letzten Monaten noch durch Finanzinstrumente zu höheren Preisen verkauft war, stellt den Schieferölsektor vor gigantische Probleme. Auch gibt es diesmal seitens der internationalen Ölkonzerne kein Kaufinteresse für kriselnde Aktiva, weil diese selbst die Investitionen kürzen und wohl längerfristig mit einer verhalteneren Nachfrage rechnen.

Die EU-Erdgaspreise (day ahead, TTF oder GPL) sind am Freitag um bis zu 15% auf 10 EUR je MWh gestiegen. Im August allein haben sie sich damit verdoppelt. Man kann zwar auf die kältere Witterung, die zuletzt deutlich gestiegenen US- und LNG-Preise in Folge von Hurrikan Laura und der Schäden an der Produktions- und der Transportinfrastruktur verweisen. Auch die deutlich gestiegen CO2-Preise in der EU, die binnen zehn Tagen von 25 EUR auf nun 30 EUR je Tonne gestiegen sind, dürften dazu beigetragen haben. Die gute Verfügbarkeit dies- und jenseits des Atlantiks sowie eine nach wie vor schwache industrielle Nachfrage sprechen für eine Preiskorrektur.

Edelmetalle: Goldpreisanstieg geht die Puste aus

Der Goldpreis stieg in der Nacht auf rund 1.975 USD je Feinunze, was dem höchsten Stand seit knapp zwei Wochen entsprach. Somit setzte sich der Preisanstieg vom Freitag zunächst fort, als Gold bereits um rund 40 USD zulegen konnte. Wichtigster Treiber des aktuellen Preisanstiegs ist der schwächere US-Dollar, der nach der Verkündung des abgeänderten Fed-Inflationsziels durch den Fed-Vorsitzenden Powell unter Druck steht. Wir haben die Auswirkungen des Strategiewechsels der Fed auf den Goldpreis am Freitag erläutert. Dem Goldpreisanstieg scheint inzwischen aber die Luft auszugehen. Mittlerweile notiert Gold ca. 20 USD unter dem eingangs erwähnten Tageshoch. Ein erneuter Anlauf auf 2.000 USD oder gar ein Anstieg darüber dürfte kein leichtes Unterfangen sein. Denn dazu mangelt es aktuell am Anlegerinteresse. Die spekulativen Finanzanleger befinden sich bei Gold weiter auf dem Rückzug. Die Netto-Long-Positionen sanken in der letzten Berichtswoche auf knapp 87 Tsd. Kontrakte, das niedrigste Niveau seit Mai 2019. Während die Spekulanten bei Gold schon seit Monaten keine bedeutende Rolle mehr spielen, hat sich auch das Kaufinteresse der ETF-Anleger merklich abgekühlt. Im August belaufen sich die Netto-Zuflüsse auf knapp 30 Tonnen. Gegenüber den Vormonaten mit durchschnittlichen Netto-Käufen von 130 Tonnen pro Monat seit März stellt dies eine erhebliche Verlangsamung dar, zumal die besagten Zuflüsse in der ersten Augustwoche erfolgten. Seither kam per Saldo nichts mehr hinzu. Silber stieg heute im Schlepptau von Gold kurzzeitig über 28 USD. Bei Silber wechselten sich Zu- und Abflüsse bei den ETFs in den letzten beiden Wochen ab, so dass die Netto-Zuflüsse im August bei weitem nicht mehr das hohe Niveau der vorherigen Monate erreichen. Allerdings weiteten die Spekulanten ihre Netto-Long-Positionen zuletzt zweimal in Folge aus.

Industriemetalle: Anhaltende Wirtschaftserholung in China unterstützt Metallpreise

In China ist der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) im August marginal auf 51 gefallen. Er lag damit im Rahmen der Erwartungen und bleibt im expansiven Bereich. Die Erholung im Industriesektor nach den Corona-bedingten Lockdowns zu Jahresbeginn hat sich unseres Erachtens stabilisiert. Dagegen stärker zugelegt hat der PMI für den Dienstleistungssektor, was auf eine robuste Inlandsnachfrage hindeutet. Wir gehen davon aus, dass die chinesische Zentralbank daher ihren Notfallmodus bald verlassen und zukünftig weniger expansiv agieren wird. Der Chinesische Yuan setzt seine Aufwertungsbewegung auf diese Zahlen hin fort und steigt gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit gut sieben Monaten (6,85 CNY-USD). Gemeinsam mit freundlichen asiatischen Aktienmärkten gibt er damit auch den Metallpreisen weitere Unterstützung. An der Londoner Metallbörse (LME) wird zwar heute wegen eines Bankfeiertages nicht gehandelt, an der SHFE in Shanghai steigt Kupfer aber auf 52.000 CNY je Tonne (umgerechnet rund 7.600 USD). An der LME war Kupfer am Freitag mit 6.710 USD kurzzeitig auf den höchsten Stand seit Mitte 2018 gestiegen. Dies führen wir auf den Strategiewechsel der US-Notenbank Fed zurück, im Zuge derer der US-Dollar abwertete. Morgen früh wird der von Caixin erhobene PMI veröffentlicht. Dann wird man sehen, ab auch kleinere und private Unternehmen in China weiter von der Erholung profitiert haben. Ebenso gibt der ISM-Index in den USA einen Eindruck über die Stimmungslage in der US-Industrie. Da an den Metallmärkten diese Woche keine wichtigen Daten veröffentlicht werden, werden die Metallpreise wohl noch mehr als sonst stimmungsgetrieben sein.

