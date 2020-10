Ölpreis steigen. Risiken bleiben

Energie: Ölpreis steigt, Risiken bleiben

Nach einem schwachen Handelsstart drehten die Ölpreise gestern ins Plus, wobei WTI wieder über 40 USD und Brent über 42 USD je Barrel notieren. Auch wenn viele Marktbeobachter den Preisanstieg auf einen unterstützenden Lagerbericht zurückführen, sind wir überzeugt, dass vor allem die Erwartung einer baldigen Einigung über ein weiteres Konjunkturpaket in den USA, der höhere Risikoappetit und ein schwächerer US-Dollar den Ölpreis gestern steigen ließen. Bei Brent dürfte zudem der Kontraktwechsel eine Rolle gespielt haben. Der Lagerbericht dürfte allerdings auch zum Anstieg beigetragen haben. Nach der Meldung des API, das am Dienstag bereits einen Rückgang der US-Rohölbestände veröffentlicht hat, war der durch das DOE berichtete Abbau von fast 2 Mio. Barrel zwar nicht ganz überraschend. Dagegen rechnete der Bloomberg-Konsens mit einem Aufbau. Auch wurden die Strategischen Reserven der USA erneut um 1,8 Mio. Barrel reduziert. Weitere Unterstützung gab es von der im Vorfeld der Heizsaison immer wichtigeren Destillate-Seite. Hier sind die Vorräte deutlich stärker als erwartet um 3,2 Mio. Barrel gefallen. Allerdings haben die US-Benzinvorräte in der Vorwoche um rund 700 Tsd. Barrel zugenommen, während die Nachfrage nahezu unverändert bei 8,5 Mio. Barrel täglich geblieben war. Es bleiben also weiterhin viele Risiken für eine nachhaltige Erholung der Ölpreise, vor allem von der Nachfrageseite. Aber auch von der Angebotsseite droht trotz einer sehr guten Förderdisziplin der OPEC Umgemach. Die an die Kürzungen gebundenen OPEC-Länder haben im September laut Reuters-Umfrage ihre Produktion sogar etwas stärker reduziert als vereinbart. Doch nicht nur Russland (siehe TagesInfo Rohstoffe von gestern), sondern auch die OPEC-Länder Libyen und Iran, die beide nicht am Kürzungsabkommen teilnehmen, fuhren ihre Produktion zuletzt hoch, sodass die OPEC-Produktion insgesamt im September ggü. August sogar um 160 Tsd. Barrel gestiegen war. Angesichts der Risiken überrascht es wenig, dass die Ölpreise im September auf Monatssicht erstmals seit April im Minus schlossen.

Edelmetalle: Schwacher September, aber kein Ende der Hausse

Gold ging gestern bei 1.886 USD je Feinunze aus dem Handel, womit im September mit einem Minus von gut 4% der größte Monatsverlust seit November 2016 zu Buche stand. Im dritten Quartal legte Gold dennoch knapp 6% zu. Der Goldpreis hat somit an acht aufeinanderfolgenden Quartalen Zuwächse verzeichnet. Dass das abgelaufene Quartal trotz des schwachen Abschlusses ein gutes war, zeigt sich daran, dass in dem besagten Zeitraum nur zwei Quartale einen stärkeren Anstieg verzeichneten. Wir denken, dass sich diese Serie noch fortsetzen wird. Das Ende des Goldpreisanstiegs ist u.E. noch lange nicht erreicht. Zu mannigfaltig sind die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sei es die rapide steigende staatliche Verschuldung, das ungebremste Gelddrucken der Zentralbanken, die dauerhaft extrem niedrigen Zinsen und die zahlreichen politischen Risiken. Die bevorstehende US-Wahl ist dabei das größte Risiko. Ebenfalls zu nennen ist der näher rückende Brexit ohne Abkommen und der gerade wieder ausgebrochene Streit innerhalb der EU über die Rechtsstaatlichkeit, der den Start des EU-Wiederaufbaufonds gefährden könnte. Hinzu kommen geopolitische Spannungen wie der Konflikt im Südkaukasus mit der Türkei und Russland im Hintergrund. Von daher überrascht es nicht, dass die ETF-Anleger abgesehen von einer kurzen Phase von Abflüssen ihre Goldbestände weiter aufbauen. Im September waren es insgesamt 54 Tonnen, im gesamten dritten Quartal 240 Tonnen. Das waren der zehnte Monatszufluss und der achte Quartalszufluss in Folge. Silber verlor gestern 4% und im gesamten Monat mehr als 17%, was dem stärksten Monatsrückgang seit neun Jahren entsprach. Bei Silber standen zudem im September ETF-Abflüsse von 680 Tonnen zu Buche. Das Monatsminus bei Platin von gut 4% war dagegen „nur“ das größte seit sechs Monaten. Platin erfreute sich auch im September regen Interesses der ETF-Anleger. Die gut 500 Tsd. Unzen, die im dritten Quartal in die Platin-ETFs geflossen sind, waren die stärksten seit dem ersten Quartal 2019.

Industriemetalle: Alle Hoffnungen bei Metallen ruhen auf China

Während der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die chinesische Stahlindustrie im September überraschend weiter gefallen ist (siehe TagesInfo Rohstoffe von gestern), sind die gestern veröffentlichten PMIs sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor stärker als ohnehin erwartet auf 51,5 bzw. 55,9 gestiegen. Bei dem für die Metallnachfrage richtungsweisenden PMI für das Verarbeitende Gewerbe war es nach dem massiven “Rückprall” im März sogar der zweihöchste Stand seit Juni 2018. Dies hat gepaart mit den guten Wirtschaftsdaten und Hoffnungen auf weitere Konjunkturstützung in den USA den Metallmarkt gestern unterstützt. Doch so schnell wird sich die fundamentale Lage an den Metallmärkten aus unserer Sicht nicht normalisieren und es ist fraglich, ob China als Blaupause für die restliche Welt gelten kann. Das Bild bei Edelstahl ähnelt dabei dem am Stahlmarkt, auf das wir detailliert in der gestrigen Publikation eingingen. So ist zwar die Weltproduktion von Edelstahl gemäß Angaben des Internationalen Edelstahlforums (ISSF) in der ersten Jahreshälfte im Jahresvergleich um 9,4% auf 23,7 Millionen Tonnen gefallen. Die Produktion war dabei in allen vom ISSF betrachteten Regionen rückläufig. Doch China verzeichnete auch hier mit 2,7% den geringsten Rückgang. Mit einer Produktion von knapp 14 Mio. Tonnen verantwortete das Land fast 60% des weltweiten Outputs. Die Produktion in Asien außerhalb Chinas fiel dagegen um 24% auf unter 3 Mio. Tonnen. Sowohl Europa als auch die USA haben mit 16% bzw. 20% ebenfalls zweistellige Rückgänge verzeichnet. Und auch der Produktionsanstieg im zweiten Quartal war ausschließlich einer Erholung der chinesischen Produktion geschuldet, die von 6,08 Mio. massiv auf 7,881 Mio. Tonnen zugenommen hat, während sie in der restlichen Welt auch im Vergleich zum schwachen 1. Quartal zurückging. Alle Hoffnungen der Metallmarktteilnehmer ruhen aktuell also auf China.