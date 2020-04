Ölmarkt: Schrecken ohne Ende

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat in ihrem gestrigen Bericht alle bisherigen negativen Nachfrageprognosen übertroffen. Sie rechnet im April mit einem Rückgang der Ölnachfrage um 29 Mio. Barrel und im Gesamtjahr um 9,3 Mio. Barrel täglich bzw. um über 9% ggü. Vorjahr. Die IEA macht in ihrem Bericht deutlich, dass die OPEC+ auch bei einer rigorosen Umsetzung der Produktionskürzungen das Problem der überlaufenden Lagerbestände kurzfristig nicht lösen kann. Denn auch im Mai und Juni soll die Nachfrage stärker fallen als das Angebot. Der gestrige Lagerbericht des US-Energieministeriums DOE gibt einen Vorgeschmack auf das Ausmaß der Problematik. Demnach sind die US-Rohölvorräte in der letzten Woche um 19,25 Mio. Barrel gestiegen – ein neuer Rekordanstieg nach dem schon rekordhohen Zuwachs von 15,2 Mio. Barrel in der Woche davor -, die von Benzin und Destillate um 4,9 Mio. bzw. 6,3 Mio. Barrel. Die Benzinvorräte liegen auf einem Rekordniveau, die Rohölvorräte nur noch gut 30 Mio. Barrel davon entfernt. Das relativiert die Diskussion über einen möglichen Verleih der nicht genutzten Kapazitäten für die Strategischen Ölreserven der USA (SPR) an Privatunternehmen. Dabei geht es um 23 Mio. Barrel, die in normalen Zeiten eine massive zusätzliche Reserve wären, heutzutage jedoch für gerade einmal einen Wochenzuwachs der Bestände ausreichen dürften. Der WTI-Ölpreis hat daraufhin gestern mit 19,2 USD je Barrel ein neues 18-Jahrestief markiert. Wir haben in den letzten Tagen häufig auf die extrem steile Terminkurve bei Rohöl hingewiesen, sprich deutlich höhere Preise für spätere Lieferungen. Im Falle von WTI handelt der Mai-Future, der in einer Woche ausläuft, rund 6 USD tiefer als der Juni-Future, ein gigantischer Aufschlag von 30% für eine Lieferung nur einen Monat später. Da das Lagerproblem u.E. nicht so schnell wieder verschwindet, dürfte im Abwärtssog die ganze Terminkurve am vorderen Ende, sprich zumindest für Juni bis August, nach unten gezogen werden.

Edelmetalle: Knappheit von Goldmünzen in den USA

Gold legt in seinem Aufwärtstrend eine Verschnaufpause ein und handelt heute Morgen etwas schwächer bei 1.715 USD je Feinunze. Hierbei könnte der festere US-Dollar eine Rolle spielen, der seit gestern nach seiner Schwächephase in den Tagen zuvor wieder aufwertet. Wegen des Coronavirus muss die US-Münzanstalt ihre Anlage in New York vorübergehend schließen. Dies könnte zu einer Knappheit vor allem bei Goldmünzen und zu Verzerrungen am Goldmarkt in den USA führen. Einem Münzhändler zufolge liegen die Prämien für Goldmünzen bereits 5-10% über dem Kassa-Preis von Gold. Nach einer langen Durststrecke haben die Amerikaner im März gemäß Daten der US-Münzanstalt so viele Goldmünzen gekauft wie zuletzt im November 2016 (151,5 Tsd. Unzen). Im April waren es bislang auch bereits wieder 56,5 Tsd. Unzen. Silbermünzen waren offenbar noch stärker gefragt und zeitweise sogar ausverkauft. Im März wurden demnach knapp 5,5 Mio. Unzen Silbermünzen verkauft.

Erholung des chinesischen Automarktes ohne Auswirkung auf Palladium

Der chinesische Automarkt hat sich im März von seinem Einbruch zuvor deutlich erholt. Wie der Verband der chinesischen Automobilproduzenten (CAAM) schon Ende letzter Woche berichtete, haben sich die Autoverkäufe im Vergleich zum Februar auf 1,04 Mio. Einheiten mehr als vervierfacht. Damit lagen sie aber immer noch 48% unter dem Vorjahresniveau. Laut Angaben der CAAM hat die chinesische Autoindustrie im März wieder rund 75% ihres normalen Niveaus erreicht. Die CAAM sieht eine weitere Erholung des Fahrzeugmarktes im zweiten Quartal, die vollen Kapazitäten dürften demnach aber erst im zweiten Halbjahr wieder erreicht werden. Vieles würde zudem davon abhängen, wie schnell das Coronavirus international gestoppt werden kann, da die Lieferketten eng verwoben sind. Die Marktteilnehmer haben diese Daten mal nicht zum Anlass genommen, Palladium im großen Stil zu kaufen und somit den Preis nach oben zu treiben. Er bewegt sich in den letzten Tagen weitgehend seitwärts rund um 2.200 USD je Feinunze.

Industriemetalle: Schwache US-Daten offenbar noch kein Grund zur Sorge

Schwache US-Konjunkturdaten, die jedoch weitgehend so erwartet wurden, haben gestern Nachmittag den Metallpreisen nicht länger zugesetzt. Kupfer beendete den Handel mit einem kleinen Minus etwas oberhalb von 5.100 USD je Tonne. Aluminium, Zink und Blei verzeichneten minimale Gewinne. Die US-Wirtschaft ist seit Mitte März vom Coronavirus stark getroffen, was sich nun in den ersten „harten“ Daten widerspiegelte. Die Industrieproduktion ist im März um 5,4% gegenüber Vormonat gefallen, die Einzelhandelsumsätze gingen um 8,7% zurück. Und es kommt wohl noch deutlich schlimmer, wie der Empire State Index zeigt, der ein Stimmungsbarometer für die besonders von der Corona-Krise betroffene Region New York ist: Dieser ist im April um fast 57 Punkte auf ein Rekordtief von -78,2 eingebrochen. Dass sich die Metallpreise dennoch so gut halten, ist unseres Erachtens erstaunlich. China, das für gut die Hälfte der weltweiten Metallnachfrage steht, ist auf dem Weg zur Normalisierung und die Nachfrage dort zieht wieder an. Den Nachfrageeinbruch in den anderen Ländern bzw. Regionen kann es unserer Meinung nach aber nur zum Teil auffangen. Zwar haben in den letzten Wochen zum Beispiel in Chile und Peru einige Minenunternehmen ihre Produktion wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus herunterfahren oder ganz einstellen müssen, dies verringert unseres Erachtens aber lediglich den Aufbau massiver Angebotsüberschüsse. Wir schätzen die negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Nachfrage größer ein als auf das Angebot. Sollten die International Study Groups unsere Ansicht teilen, werden sie nächste Woche im Rahmen ihrer Frühjahrstagungen wohl ihre Prognosen entsprechend revidieren und höhere Überschüsse oder kein Defizit mehr unterstellen. Dies, gepaart mit den jetzt immer schlechter werdenden Konjunkturdaten, sollte der Erholungsbewegung der Metallpreise unserer Meinung nach ein Ende bereiten.

