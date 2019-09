Ölmarkt kehrt schnell zur Normalität zurück

Energie: Die Ölpreise fallen am Morgen auf das tiefste Niveau seit den Angriffen auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien Mitte des Monats. Brent notiert nur noch bei 62,5 USD je Barrel, Gasöl rutscht unter die Marke von 600 USD je Tonne. Die Angebotsrisiken sind aus dem Fokus der Marktteilnehmer geraten, seit Saudi-Arabien eine schnelle Wiederherstellung seiner Ölproduktion in Aussicht gestellt hat. Stattdessen haben die Nachfragesorgen wieder die Oberhand gewonnen. Gestern enttäuschte das US-Verbrauchervertrauen nachhaltig, was sich in einem geringen Ölkonsum im weltgrößten Verbrauchsland niederschlagen könnte. Zudem versetzte US-Präsident Trump bei seiner Rede vor der UNO zuletzt aufgekommenen Hoffnungen auf eine schnelle Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt einen empfindlichen Dämpfer. Der unerwartete Anstieg der US-Rohöllagerbestände in der letzten Woche, den das API gestern nach Handelsschluss berichtete, vervollständigte das negative Bild. Wir erachten den Preisrückgang als verfrüht, da die Angebotsrisiken nicht außer Acht gelassen werden sollten. Zweifel sind angebracht, dass Saudi Aramco die Ausfälle in den betroffenen Anlagen bereits nahezu vollständig behoben hat. Warum wird dann der geplante Börsengang von Saudi Aramco wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr stattfinden, wie es gestern aus gut unterrichteten Kreisen hieß? Warum importiert Saudi-Arabien weiterhin ungewöhnlich viel Rohöl und Ölprodukte? In diesen Tagen sollen laut Schifffahrtsdaten gut 400 Tsd. Tonnen Benzin aus Nordwesteuropa in den Mittleren Osten geliefert werden. Als wahrscheinlicher Adressat der Lieferungen wird Saudi Aramco genannt. Die besagte Menge entspricht ca. 500 Tsd. Barrel pro Tag, was achtmal so viel ist wie im Durchschnitt der ersten fünf Monate des Jahres. Wir erachten die derzeitige Risikoprämie auf den Ölpreis von weniger als 3 USD deshalb als unzureichend.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3H88 Long WTI Oil Future Faktor: 4 CJ8EW9 Long Brent Oil Future Faktor: 4 CJ3D4Q Short WTI Oil Future Faktor: -4 CJ3D48 Short Brent Oil Future Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold war gestern weiter als sicherer Hafen gefragt und ist im späten Handel auf 1.535 USD je Feinunze gestiegen. Auslöser für den Preisanstieg waren schwache US-Wirtschaftsdaten – das Konsumentenvertrauen ist im September deutlich stärker gefallen als erwartet –, die Konjunktursorgen schürten. Hinzu kam, dass US-Präsident Trump in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung China der Währungsmanipulation bezichtigte sowie den Diebstahl intellektuellen Eigentums und Dumping vorwarf. Zu guter Letzt haben die Demokraten im US-Repräsentantenhaus formal ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet. Diesem werden wegen der republikanischen Mehrheit im Senat aber keine großen Erfolgsaussichten beigemessen. Gestern Morgen fiel der Ifo-Index in Deutschland auf den ersten Blick zwar besser aus als erwartet, so dass die nach den schwachen vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aufgekommenen Rezessionssorgen nicht bestätigt wurden. Auf den zweiten Blick war der Ifo-Index aber gar nicht so gut, denn die nach vorne gerichtete Ifo-Erwartungskomponente ist erneut deutlich gefallen. Für das dritte Quartal zeichnet sich in Deutschland eine technische Rezession ab. Gold sollte also auch deswegen als sicherer Hafen gut nachgefragt sein. Die Nachfrage dürfte unserer Meinung nach zudem durch die anhaltende Brexit-Unsicherheit genährt werden. Der britische Oberste Gerichtshof hat gestern entschieden, dass das Aussetzen des Parlaments durch Premierminister Johnson rechtswidrig war. Es nimmt daher heute seine Arbeit wieder auf. Ob dies zu Fortschritten im Brexit führt, ist unseres Erachtens aber fraglich. Johnson hatte schon kurz nach dem Urteil verkündet, am Austrittsdatum 31. Oktober festzuhalten. Weitere Konflikte mit dem britischen Parlament sowie mit der EU-Kommission scheinen also vorprogrammiert.

Industriemetalle: Konjunktursorgen und politische Risiken (siehe Edelmetalle oben) halten die Metallpreise in Schach. Nachdem die Metalle gestern schon auf breiter Front verloren haben, geben sie heute Morgen weiter nach. Der LME-Industriemetallindex ist wieder unter sein Jahresausgangsniveau gefallen. Aluminium kostet heute Morgen rund 1.760 USD je Tonne. Es notiert nur noch knapp 30 USD über seinem Mehrjahrestief von Ende August. Der Betreiber der „Alunorte“-Raffinerie in Brasilien hat gestern während eines Kapitalmarkttages bekannt gegeben, dass die Anlage wieder auf dem Weg zur normalen Produktion ist. Bis Ende des Jahres soll die Produktion laut Aussagen der Vorstandsvorsitzenden bei 85-95% sein und im nächsten Jahr dann wieder 100% erreichen. Die weltweit größte Alumina-Raffinerie mit einer Produktionskapazität von 6,3 Mio. Tonnen p.a. lief etwa anderthalb Jahre lang aus Umweltgründen nur mit halber Auslastung. Mit dem Wiederhochfahren steigt das Angebot von Alumina, dem Vorprodukt von Aluminium, am Weltmarkt. Dies wiederum sollte die Produktionskosten von Aluminium entlasten. Dass die globale Aluminiumproduktion im August gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen ist, hat aber wohl noch nichts mit der besseren Verfügbarkeit von Alumina zu tun. Daten des International Aluminium Institute zufolge hat China zwar weniger Aluminium produziert, außerhalb Chinas wurde aber mehr Aluminium hergestellt.

