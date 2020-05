Öl: Saudi-Arabien beendet den Preiskrieg

Energie: Saudi-Arabien beendet den Preiskrieg

Gestern hat Saudi-Arabien für eine handfeste Überraschung gesorgt, da es von seinen Kunden für die Juni-Lieferungen deutlich geringere Nachlässe ggü. den jeweiligen Rohöl-Benchmarks verlangt. Die Preise für Arab Light wurden für europäische Kunden um fast 7 USD je Barrel angehoben. Das sollte man als Friedenangebot im Preiskrieg gegen Russland verstehen. Zuletzt hat Saudi-Arabien durch eine sehr aggressive Preispolitik sogar traditionelle Geschäftspartner Russlands wie Weißrussland als Kunden gewonnen. Russland hat offensichtlich Lehren daraus gezogen und seine Ölproduktion Anfang Mai bereits deutlich reduziert. Für die Lieferungen nach Asien hat Saudi-Arabien dagegen die Nachlässe nur geringfügig reduziert. Damit gibt es dem Markt zu verstehen, dass es seine Marktanteile in dieser Region verteidigen wird. Die geringeren Preisnachlässe deuten auch auf eine höhere Nachfrage hin. Kein Wunder also, dass die Ölpreise darauf euphorisch reagiert und teilweise um über 10% (WTI) zugelegt haben. Doch auf die anfängliche Euphorie folgte rasch die Ernüchterung, wobei die Ölpreise im weiteren Handelsverlauf sämtliche Gewinne wieder abgegeben haben. Wir führen dies auf Gewinnmitnahmen zurück und halten die Stimmung und auch das Preisniveau aktuell für überzogen. Die Nachfrageerholung dürfte sich beschwerlicher gestalten als sich viele Marktteilnehmer aktuell vorstellen.

Die Dieselmargen sind gestern laut Bloomberg mit 5,8 USD je Barrel auf den niedrigsten Stand seit mindestens neun Jahren gefallen. Diesel ist vom Handel abhängig, der nicht so stark wie der PKW-Verkehr eingebrochen war. Doch dürfte auch die Destillate-Nachfrage laut IEA in diesem Jahr um 7% fallen. Darüber hinaus handelten gestern die Benzin-Futures in den USA mit einem Aufschlag von fast 10 US-Cent je Gallone ggü. den Heizöl-Futures (jeweils Juni-Kontrakte), nachdem sie seit Anfang März durchgehend mit einem Abschlag notierten. Man kann daraus auf eine höhere US-Benzinnachfrage schließen.

Produktidee: Unlimited Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SR9K8S Call Oil Brent Future Hebel: 7,1 CL9JP0 Put Oil Brent Future Hebel: 6,8 SR9K9M Call Oil WTI Light Future Hebel: 4,8 CL9QLV Put Oil WTI Light Future Hebel: 5,1 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Katastrophale US-Arbeitsmarktdaten größtenteils eingepreist

Der Goldpreis machte die Verluste des Vortages gestern wieder wett und stieg bis auf 1.720 USD je Feinunze, wo er auch am Morgen notiert. Heute richtet sich der Fokus auf die US-Arbeitsmarktdaten für April, die katastrophal schlecht ausfallen dürften. Unsere Volkswirte rechnen mit einem beispiellosen Verlust von 25 Mio. Jobs und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 17%, das höchste Niveau seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Eine große Überraschung sollte dies nach den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den ADP-Daten vom Mittwoch allerdings nicht mehr darstellen, so dass wir mit keiner größeren Preisreaktion bei Gold rechnen.

Gold-ETF-Bestände gleichauf mit Goldreserven der Bundesbank

Der World Gold Council veröffentlichte gestern Daten zu den ETF-Zuflüssen im April. Diese bieten ein umfangreicheres und detaillierteres Bild als die täglichen Daten von Bloomberg. Demnach verzeichneten die Gold-ETFs im letzten Monat Zuflüsse von 170 Tonnen. Mehr waren es zuletzt im Februar 2016. Im März waren bereits 150 Tonnen in die ETFs geflossen. Die Bestände der Gold-ETFs erreichten Ende April ein Rekordniveau von 3.355 Tonnen. Sie lagen damit nur noch gut 10 Tonnen niedriger als die Goldreserven der Deutschen Bundesbank, den weltweit zweitgrößten einzelnen Goldhalter. Angesichts der bislang auch im Mai anhaltenden ETF-Zuflüsse dürften die Bestände der Goldfonds mittlerweile die Goldreserven der Bundesbank übertreffen. Die ETF-Zuflüsse im April erfolgten größtenteils in Nordamerika (144 Tonnen). Europa verzeichnete dagegen vergleichsweise moderate Zuflüsse von 20 Tonnen. Mehr als die Hälfte der Zuflüsse entfielen auf den SPDR Gold Trust (89,5 Tonnen), der insbesondere von institutionellen Anlegern genutzt wird. Offensichtlich versuchten diese mit Gold die Portfolios ihrer Kunden abzusichern. Auch der nächstfolgende Gold-ETF ist in den USA beheimatet, dann folgen zwei ETFs mit Sitz in Großbritannien. Der in Deutschland beliebte Gold-ETC, Xetra-Gold, liegt mit 4,7 Tonnen Zuflüsse an siebter Stelle. Ähnlich ist das Bild in der Betrachtung seit Jahresbeginn. Die ETF-Käufe summieren sich auf 468 Tonnen. Davon entfallen 273 Tonnen auf Nordamerika und 170 Tonnen auf Europa. Bei den Einzel-ETFs führt wiederum der SPDR Gold Trust mit 163 Tonnen, gefolgt von einem weiteren US-Fonds und zwei britischen ETFs. Xetra-Gold rangiert mit 10 Tonnen auf Rang acht.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ7RLN Long Gold Future Faktor: 3 CJ7RLH Short Gold Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Weniger Aluminium und Stahl aus China im Ausland gefragt

Gestern haben wir an dieser Stelle über die chinesischen Handelsdaten für April berichtet. Während die gesamten Importe deutlich gefallen sind, sind die Rohstoffeinfuhren stark gestiegen. Bei den Exporten verhält es sich genau andersherum: Diese sind in der Gesamtbetrachtung zwar überraschend gestiegen, die Ausfuhren von Aluminium und Stahl sind aber gefallen, zumindest im Vergleich zum Vormonat. Für Aluminium ergibt sich in dieser Betrachtung ein Minus von 15%, für Stahl von 2,5%. Die Aluminiumexporte lagen zudem fast 12% unter Vorjahr, die Stahlexporte in etwa auf dem Vorjahresniveau. Dies führen wir in erster Linie auf die Corona-Pandemie zurück, die zu einem Lockdown vieler Volkswirtschaften geführt und die Nachfrage auf den chinesischen Absatzmärkten im Ausland deutlich gebremst hat. Wir gehen vorerst von einer weiter nur verhaltenen Exportnachfrage aus, da die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus erst nach und nach gelockert werden. China hat aber in der Zwischenzeit allem Anschein nach weiter große Mengen Aluminium und Stahl produziert. Das heißt, beide Märkte sind wohl überversorgt. Das reichliche Material scheint aber aktuell durch eine wieder anziehende Inlandsnachfrage absorbiert zu werden. Diese macht sich zum Beispiel in den Lagerbeständen bemerkbar: Die Aluminiumvorräte in den SHFE-Lagerhäusern wurden zuletzt sieben Wochen in Folge um insgesamt 27% reduziert. Der Abbau der Vorräte von Betonstahl fiel mit 30% sogar noch etwas deutlicher aus. Der Aluminiumpreis an der SHFE notiert seit gestern wieder schwächer, nachdem er sich im April von seinem starken Rückgang zuvor spürbar erholt hatte. Der Preis für Betonstahl ist dagegen weiter auf Erholungskurs. Die LME bleibt heute wegen eines Feiertages in Großbritannien geschlossen.