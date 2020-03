Öl: Gegenbewegung nach dem Absturz

Energie: Für eine nachhaltige Erholung der Ölpreise ist es noch zu früh

Die Ölpreise stiegen am Morgen zeitweise um bis zu 8%. Brent erreichte in der Spitze 37,4 USD je Barrel, WTI 33,7 USD. Von den gestrigen Tiefständen bedeutet dies einen Zuwachs um ca. 6 USD. Nach dem Einbruch um mehr als 30% seit Freitagnachmittag ist dies vor allem eine Gegenbewegung. Unterstützt wird diese durch eine Erholung an den Aktienmärkten, die gestern ebenfalls kräftig Federn lassen mussten. Zudem führte der Preisabsturz bereits zu ersten Reaktionen bei den US-Schieferölproduzenten. Diese kündigten stärkere Einschnitte bei den Investitionen und eine niedrigere Ölproduktion an. Viele US-Frackingfirmen standen angesichts hoher Schulden und Finanzierungsschwierigkeiten bereits vor dem Preiseinbruch mit dem Rücken zur Wand. Die Bohraktivität ging bis Mitte Januar kontinuierlich zurück und stagnierte seither auf niedrigem Niveau. Die Schieferölproduktion stieg zuletzt nur noch in einem Vorkommen (Permian Basin). In allen anderen war sie dagegen bereits rückläufig. Das Umfeld für die Frackingfirmen hat sich bei einem WTI-Preis im unteren 30er-Bereich nochmals spürbar verschlechtert, was sich in den kommenden Monaten in einer fallenden Produktion niederschlagen dürfte. Für eine nachhaltige Preiserholung ist es dennoch zu früh. Denn aufgrund der weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist die Nachfrage weiter unter Druck. Davor warnte gestern auch die Internationale Energieagentur, die in ihrem Negativszenario einen Rückgang der globalen Ölnachfrage in diesem Jahr um 730 Tsd. Barrel pro Tag prognostiziert. Für das zweite Quartal zeichnet sich laut IEA ein Überangebot von ca. 1,5 Mio. Barrel pro Tag ab. Dieses könnte noch deutlich höher ausfallen. So hat Saudi Aramco heute angekündigt, die Produktion im April auf 12,3 Mio. Barrel pro Tag ausweiten zu wollen. Dies entspricht einer Steigerung um 2,5 Mio. Barrel pro Tag gegenüber zuletzt. Aus Russland könnten laut Energieminister Nowak kurzfristig 500 Tsd. Barrel pro Tag hinzukommen.

Edelmetalle: Großer Appetit der Anleger auf Gold

Nach ihrem Absturz gestern holen die Ölpreise etwas Luft und starten eine Gegenbewegung. Auch die Industriemetallpreise legen zu. Ebenso wertet der US-Dollar heute nach der Schwäche der vergangenen Tage wieder auf. Und die Anleiherenditen steigen nach dem gestrigen Absturz ebenfalls deutlich (die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt wieder bei 0,7%, nachdem sie gestern bis auf 0,31% kollabierte). Dies alles hat zur Folge, dass Gold heute Morgen deutlich verliert: Es rutscht zeitweise um 1,8% bzw. 30 USD auf 1.650 USD je Feinunze ab. Wir gehen nicht davon aus, dass die Schwäche lange anhält. Der Appetit der Marktteilnehmer auf Gold scheint weiter groß zu sein, wie Zuflüsse von über 47 Tonnen in die Gold-ETFs in den letzten beiden Handelstagen zeigen. Im Gegensatz zu Gold steigt Silber heute Morgen moderat und macht dadurch wieder etwas Boden gut gegenüber Gold. Gestern war das Gold/Silber-Verhältnis zeitweise auf 100 gestiegen, das heißt Silber war gegenüber Gold so günstig wie nie zuvor.

Platin und Palladium legen heute leicht zu, nachdem Palladium schon gestern in etwa die Hälfte seiner anfänglichen Verluste aufgeholt hat. Beide industriellen Edelmetalle werden dabei wohl von der besseren Stimmung der Marktteilnehmer unterstützt. Anhaltend schwache Nachrichten zur Nachfrage nach Platin und Palladium werden dagegen weitgehend ignoriert. Die China Passenger Car Association hat gestern zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Prognose für die chinesischen Autoverkäufe nach unten revidiert. Wegen des Coronavirus, das Käufer abhält, sollen die Autoverkäufe 2020 nun um 8% zurückgehen. Der Verband hat zugleich seine Forderung nach landesweiten Stimulierungsmaßnahmen zur Wiederbelebung der Nachfrage wiederholt.

Industriemetalle: Schwache chinesische Exporte und weiter steigende Lagerbestände

Wie wir bereits gestern geschrieben haben, fielen die chinesischen Rohstoffimporte im Januar und Februar trotz der Coronavirus bedingten Einschränkungen relativ solide aus. Die Kupfereinfuhren legten im Vergleich zum Vorjahr um 7,2% zu, die Eisenerzimporte immerhin noch um 1,5%. Viele Marktbeobachter führen dies auf ein Wiederaufstocken der Lagerbestände im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes zurück. Dieses Material wird aber offenbar gar nicht benötigt, wie ein Blick auf die Vorräte in China zeigt. Die Bestände von Aluminium und Zink in den SHFE-Lagerhäusern sind seit Jahresbeginn bislang in jeder Woche gestiegen, der Aufbau der Kupfervorräte wies zwischenzeitlich nur eine kurze Verschnaufpause auf. In der letzten Woche hat sich der Lageraufbau zumindest bei Kupfer und Aluminium wieder beschleunigt. Die SHFE-Kupfervorräte liegen aktuell auf einem 4-Jahreshoch, die Aluminiumbestände befinden sich auf dem höchsten Stand seit Mai letzten Jahres. Die Vorräte von Betonstahl sind sogar auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Dies alles deutet auf eine nach wie vor verhaltene Nachfrage hin. Einen Lichtblick gibt es dagegen bei den Eisenerzbeständen, die zuletzt etwas gefallen sind, was auf die wieder besser funktionierenden Lieferketten in China zurückgeführt wird. Während die Importe relativ robust ausgefallen sind, waren bei den Exporten deutliche Bremsspuren zu beobachten: Die Ausfuhren von Aluminium und Aluminiumprodukten lagen 25% unter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum, die von Stahlprodukten waren 27% niedriger. Im Falle von Aluminium liefen viele Schmelzen nur mit reduzierter Auslastung oder gar nicht, im Falle von Stahl waren in erster Linie die unterbrochenen Transportketten für den Exportrückgang verantwortlich.

