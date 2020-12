Öl drückt den Energiesektor im Corona-Jahr satt ins Minus

Der Energiesektor ist der einzige Rohstoffsektor, der das Jahr mit einem satten Preisrückgang beschließen dürfte. Maßgeblich ist der Preiseinbruch am Rohölmarkt. Schließlich implizierten die meisten Lockdown-Maßnahmen massive Einschnitte in der Mobilität, welche zu einem historischen Rückgang der globalen Ölnachfrage um 8,8 Mio. Barrel pro Tag führen. Auch wenn die OPEC+ mit Produktionskürzungen gegensteuerte und von zahlreichen anderen großen Produzentenländern wie den USA, Kanada und Norwegen teils freiwillig, teils unfreiwillig unterstützt wurde und damit eine deutliche Preiserholung anschob, ist Brentöl zum Jahresende noch immer gut 20% günstiger als zu Jahresbeginn. Am stärksten traf es – gemessen am Preis – das Produktsegment Mitteldestillate, was in Mitleidenschaft des am Boden liegenden Flugverkehrs gezogen wurde. Gasöl hat sich (zusammen mit Kerosin) mit einem Preisrückgang um gut 30% gegenüber Jahresbeginn am meisten von allen börsengehandelten Rohstoffen verbilligt, die von uns beobachtet werden.

Alle übrigen Energieträger haben sich dagegen verteuert. Zwar brach auch am US-Gasmarkt die wegen eines milden Winters ohnehin schwache Gasnachfrage weg und der Preis für US-Erdgas (Henry Hub) rutschte zunächst auf den tiefsten Stand seit Mitte der 1990er-Jahre. Aber aufgrund einer fallenden Produktion setzte in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Preiserholung ein. Der Kohlepreis beschließt trotz massiver Nachfragerückgänge in den Industrieländern das Jahr dank Chinas hohem Importbedarf ebenfalls höher. Und der CO2-Preis im EU-Emissionshandel kletterte trotz stark gefallener Treibhausgasemissionen dank einer weiterhin ambitionierten EU-Klimapolitik und entsprechend optimistischen Investoren sogar auf neue Rekordhöhen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6X Long Oil Brent Future Faktor: 6 SB3T6R Short Oil Brent Future Faktor: -6 SB3T6V Long Oil WTI Light Future Faktor: 6 SD1CNH Short Oil WTI Light Future Faktor: -6 SB3T6W Long Gas Oil Future Faktor: 6 SB3T6Q Short Gas Oil Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Edelmetalle: Ein glänzendes Jahr

Es sieht so aus, als könnten die Edelmetalle von allen Rohstoff-Sektoren in diesem Jahr die beste Preisentwicklung aufweisen. Gemessen an den S&P GSCI-Indizes liegen sie aktuell vor den Industriemetallen. Vor allem Gold glänzte bis in den Sommer hinein und erreichte Anfang August ein Allzeithoch. Gold war dabei zum einen als sicherer Hafen im Zuge der Corona-Pandemie und in Folge dessen der wirtschaftlichen Unsicherheiten gefragt. Zum anderen bestach Gold durch seine Eigenschaft als wertstabile Anlage, nachdem viele Zentralbanken ihre ohnehin schon ultra-lockere Geldpolitik noch expansiver gestalteten und auch viele Regierungen die durch die Corona-Maßnahmen verursachten Probleme mit einer expansiven Fiskalpolitik zu lösen versuchen. Dies führte dazu, dass die Realrenditen weiter in den negativen Bereich abrutschten, was wiederum die Nachfrage nach Gold anfachte. Dementsprechend brach die Investmentnachfrage dieses Jahr alle Rekorde. Bis zum Jahresende hat Gold allerdings einen Teil seiner zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben, da sich die Weltwirtschaft gefangen hat. Zudem drehte die Marktstimmung mit Blick auf das kommende Jahr, nicht zuletzt dank der Impfstoffe gegen das Coronavirus. Silber hat in diesem Jahr zunächst stark gegenüber Gold an Boden verloren – das Gold/Silber-Verhältnis kletterte kurzzeitig auf über 120 –, später aber deutlich aufgeholt. Auch Silber profitierte von einer hohen Investmentnachfrage. Es wird am Ende die beste Preisentwicklung im Edelmetallsektor aufweisen. Im historischen Vergleich ist Silber aber immer noch günstig gegenüber Gold. Platin hat sich in den letzten Wochen in positives Terrain vorgearbeitet und ebenfalls gegenüber Gold aufgeholt, nachdem es über weite Phasen des Jahres von Gold abgehängt war. Auftrieb erhielt es von neuen Schätzungen, die den Platinmarkt stark angespannt sehen. Auch Palladium beendet das Jahr klar im positiven Bereich. Es wurde unter anderem durch die Erholung der Autoverkäufe in großen Absatzmärkten wie China unterstützt.

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T61 Long Gold Future Faktor: 6 SB3T6T Short Gold Future Faktor: -6 SB3T60 Long Silver Future Faktor: 6 SB3T6J Short Silver Future Faktor: -6 SB3T56 Long Platinum Future Faktor: 5 SB42W6 Short Platinum Future Faktor: -5 SB42XB Long Palladium Future Faktor: 5 SB3T99 Short Palladium Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Industriemetalle: Gute Stimmung hat Metallpreisen in diesem Jahr Auftrieb gegeben

Die Metallpreise haben gemessen am S&P GSCI Industrial Metals Index seit Jahresbeginn bis gestern um über 20% zugelegt und mussten sich damit nur den Edelmetallen geschlagen geben. Dabei sah es nach dem Corona-bedingten Einbruch im Frühjahr zunächst nicht danach aus. China hat sich von der Corona-Krise jedoch viel schneller erholt als gedacht und so der Metallnachfrage wie auch den Metallpreisen wieder Auftrieb gegeben. Der LME-Industriemetallindex hat im Ergebnis Mitte Dezember ein 2½-Jahreshoch erreicht. Wie schon öfters in der Vergangenheit haben die chinesischen Händler die niedrigen Preise genutzt und opportunistisch große Mengen Metalle importiert. Trotz der anziehenden augenscheinlichen Nachfrage wurde unseres Erachtens aber über Bedarf importiert und Vorräte außerhalb des Börsensystems aufgebaut, auch staatliche Reserven. Der Importsog Chinas hat die Metallnachfrage in diesem Jahr sicherlich unterstützt. Es darf aber nicht vergessen werden, dass sie global betrachtet in vielen Fällen merklich rückläufig war. Großes Augenmerk haben die Marktteilnehmer den durch die Corona-Pandemie verursachten Angebotsausfällen in großen Produzentenländern vor allem in Südamerika geschenkt. Dort haben die Minenbetreiber mehrere hunderttausend Tonnen Produktion “verloren”, was Angebotssorgen schürte. Die Sorgen waren unseres Erachtens aber unbegründet, da das geringere Angebot durch die fallende Nachfrage „aufgefangen“ wurde. An den meisten Metallmärkten haben sich daher in diesem Jahr hohe Angebotsüberschüsse aufgetürmt. Dies wurde jedoch durch die euphorische Stimmung an den Finanzmärkten in den Hintergrund gedrängt. Im Zuge der Rally an den Aktienmärkten waren auch Industriemetalle als zyklische Rohstoffe stark gefragt. Deren Preise wurden bis zuletzt aber auch durch ein hohes spekulatives Kaufinteresse nach oben getrieben, was Gewinnmitnahmen nach sich ziehen könnte.

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6B Long Copper Future Faktor: 5 SB3T94 Short Copper Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

