Öl: Der Optimismus behält vorerst die Oberhand

Energie: Rekordniedrige Öl- und Gasexploration in den USA

Die positive Stimmung am Ölmarkt hält weiter an. Die Hoffnung auf eine baldige Erholung der Nachfrage auf der einen und auf eine massive Kürzung der Produktion auf der anderen Seite ließen den Brentölpreis (Juli-Future) am Freitag wieder über 31 USD je Barrel steigen. Die Preise für viele Kunden sind dank der “Rabattschlacht” der Produzenten oft günstiger. So hat Katar die Preise für seine Öllieferungen im April um über 50% ggü. März auf 17,78 USD (Land) bzw. 17,53 USD (Marine) je Barrel gesenkt, die niedrigsten Preise seit Juni 1999. Erst im Februar hatte das Land begonnen, ähnlich wie Saudi-Arabien, Kuwait oder Irak, die Preise für seine Öllieferungen einen Monat vorher als Differenz zur lokalen Benchmark festzusetzen, nun aber diese Praxis wohl wieder verworfen. Derweil sind wohl einige asiatische Kunden Saudi-Arabiens über die Reduktion der Abschläge für seine Juni-Lieferungen enttäuscht, weil sie stattdessen mit noch größeren Rabatten gerechnet hatten. Das ist auch ein Hinweis auf eine weiterhin schwache Nachfrage. Dagegen bleibt das spekulative Interesse hoch. Bei WTI haben die Großanleger an der NYMEX in der letzten Woche ihre Netto-Long-Positionen auf mittlerweile rund 329 Tsd. Kontrakte ausgeweitet und sind damit so positiv gestimmt wie seit April letzten Jahres nicht mehr. Dabei übersteigt die Anzahl der Long-Kontrakte die der Shorts um mehr als das Sechsfache. Bei Brent ist der Optimismus nicht ganz so stark ausgeprägt. Doch auch hier stiegen die spekulativen Netto-Long-Positionen zuletzt um 23% auf über 195 Tsd. Kontrakte. Die Hoffnungen auf einen starken Rückgang der Ölproduktion sind durchaus berechtigt. So ist die Anzahl aktiver Ölbohrungen in den USA in der letzten Woche um 33 auf 292 gefallen, den niedrigsten Stand seit August 2009. Zusammen mit den Bohrungen für Gas ist die Bohraktivität insgesamt mit 374 sogar auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1940 gefallen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Unlimited Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SR9K8S Call Oil Brent Future Hebel: 7,1 CL9JP0 Put Oil Brent Future Hebel: 6,8 SR9K9L Call Oil WTI Light Future Hebel: 4,6 SR9K9R Put Oil WTI Light Future Hebel: 4,7 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: ETF-Anleger kaufen Gold, Spekulanten ziehen sich zurück

Die US-Arbeitsmarktdaten fielen am Freitag nicht ganz so schlimm aus wie befürchtet. Im April gingen demnach 20,5 Mio. Jobs verloren, die Arbeitslosenquote stieg auf knapp 15%. Gold fiel daraufhin bis zum Handelsende auf rund 1.700 USD je Feinunze zurück. Es ist allerdings gut möglich, dass die Situation am US-Arbeitsmarkt durch die Zahlen unterzeichnet wird, so dass von einer Entwarnung noch keine Rede sein kann. Dies scheinen auch die ETF-Anleger so zu sehen. Die von Bloomberg erfassten ETFs registrierten am Freitag erneut Zuflüsse von knapp neun Tonnen. Seit Monatsbeginn sind damit bereits wieder 45 Tonnen Gold in die ETFs geflossen. Zum Vergleich, das ist in etwa die Menge, die China oder Indien normalerweise in einem Monat importieren (zuletzt waren es deutlich weniger). Während also die ETF-Anleger weiterhin Gold im großen Stil kaufen, ziehen sich die spekulativen Anleger zurück. Deren Netto-Long-Positionen fielen in der Woche zum 5. Mai um 13 Tsd. auf gut 133 Tsd. Kontrakte. Niedriger waren sie zuletzt im Juni 2019. Die Skepsis der Spekulanten könnte noch mit der negativen Erfahrung im März zusammenhängen, als der Goldpreis binnen einer Woche um 250 USD abstürzte. Das geringe spekulative Interesse reduziert die Wahrscheinlichkeit eines derartigen Rückschlags beträchtlich. Vielmehr könnte der Goldpreis merklich steigen, sollten die spekulativen Anleger auf den fahrenden Zug aufspringen. Anlass dafür gibt es reichlich. Dafür genügt schon ein Blick auf die extrem expansiven Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen, die zu einem massiven Anstieg der Bilanzsummen und der Staatsverschuldung führen werden. Etwas besser als Gold entwickelte sich zuletzt Silber, das auf gut 15,5 USD je Feinunze gestiegen ist. Das Gold/Silber-Verhältnis fällt daraufhin erstmals seit Mitte April unter 110.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ7RLN Long Gold Future Faktor: 3 CJ7RLH Short Gold Future Faktor: -3 CJ7RL2 Long Silver Future Faktor: 3 CJ7RLX Short Silver Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Optimistische Stimmung

Die Stimmung an den Metallmärkten bleibt optimistisch: Zum Start in die neue Handelswoche legen alle Metallpreise an der LME zu. Kupfer steigt zeitweise auf ein 8-Wochenhoch von rund 5.350 USD je Tonne. Aluminium handelt wieder bei 1.500 USD und Zink verteuert sich auf 2.025 USD. Die Metalle profitieren dabei von der Aussicht auf eine Wiederbelebung der globalen Wirtschaft, da in vielen Ländern mittlerweile die Lockdownmaßnahmen im Zuge des Coronavirus schrittweise zurückgenommen werden. Darüber hinaus hat die chinesische Zentralbank gestern in einem Bericht signalisiert, dass sie ihre Geldpolitik weiter lockern wird, um die Wirtschaft zu unterstützen. Ebenso dürften auf dem Nationalen Volkskongress der Kommunistischen Partei, der am 22. Mai stattfinden soll, umfangreiche Stimulierungsmaßnahmen beschlossen werden. Wir warnen jedoch davor, allzu euphorisch zu sein. Unseres Erachtens werden die Risiken derzeit fast vollständig ausgeblendet. Dabei sind sie sowohl auf der Makro-als auch auf der Mikro-Seite zahlreich vorhanden. So liegt zum Beispiel die Nachfrage nach Industriemetallen vielerorts noch am Boden. Die Marktteilnehmer fokussieren sich aber auf die Lockerungsmaßnahmen und auf Ausfälle auf der Angebotsseite. Letztere können unserer Meinung nach die schwache Nachfrage allerdings nicht auffangen. Sie haben aber dazu beigetragen, dass beispielsweise Zink letzte Woche wieder die Marke von 2.000 USD je Tonne zurückerobert hat und heute auf dem höchsten Stand seit Mitte März notiert. Durch Minenschließungen ist das Angebot von Zinkkonzentrat derzeit eingeschränkt, was dazu geführt hat, dass die Schmelzgebühren in China auf den tiefsten Stand seit Januar 2019 gefallen sind. Dadurch dürfte weniger Zinkraffinade produziert werden. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Zinknachfrage steigt, da die Investitionen in die Infrastruktur erhöht werden. China ist dabei unseres Erachtens allerdings eine Ausnahme.

Produktidee: Faktor-Zertifikate