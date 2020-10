Novo Nordisk: Technisches Kursziel anheben

Der STOXX HealthCare weist mit einer Ytd-Performance von ca. +/- 0,0 Prozent eine mittelfristige relative Stärke gegenüber dem STOXX 600 (bisher ytd: -10,4 Prozent) auf. Aus kurzfristiger Sicht ist der Sektor jedoch in einen Marktperformer-Status zurückgefallen, was von einem Mixed-Picture bei den Sektor-Titeln begleitet wird.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Novo Nordisk: Neues Investment-Kaufsignal

Eine Aktie, die mit einem positiven technischen Bild auffällt, ist der dänische STOXX 50-Titel Novo Nordisk. Die Aktie der Gesellschaft mit dem Geschäftsschwerpunkt “pharmazeutische Produkte” sowie einem Fokus auf “Diabetes” und “Insulininjektionssystemen”, gehört zu den “Marathonläufern” (steht für Aktien, die sich in jahrelangen technischen Aufwärtsbewegungen befinden und die im Regelfall während einer Gesamtmarkthausse neue All-Time-Highs liefern) in Europa. Aus langfristig technischer Sicht befindet sich der Titel – ausgehend von Kursen um 4,6 DKK im März 1995 – in einer 25-jährigen Hausse-Bewegung, wobei der zentralen 25-jährige Hausse-Trend aktuell bei ca. 310 DKK liegt. Diese langfristige Hausse-Bewegung ist weiterhin ein idealtypisches Wechselspiel aus Investment-Kaufsignalen, mittelfristigen Hausse-Trends und mittelfristigen Korrekturen. Innerhalb des aktuellen mittelfristigen Hausse-Trends (Start: Oktober 2018 bei 265 DKK; Hausse-Trendlinie bei ca. 370 DKK) kam es seit Februar 2020 – unterhalb der Resistance-Zone von 445 DKK bis 455 DKK zu einer Konsolidierung (technisches Aufwärtsdreieck; trendbestätigender Charakter). Zuletzt ist Novo Nordisk mit einem Investment-Kaufsignal aus dieser Konsolidierung herausgelaufen, sodass sich die Hausse-Trends und die technische Neubewertung fortsetzen. Da das nächste technische Etappenziel bei 500 DKK liegen sollte, bleibt dieser defensive, technische Wachstumstitel ein (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine