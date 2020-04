Novo Nordisk: Technisches Basisinvestment

Der dänische STOXX 50-Titel Novo Nordisk A/S-B (kurz Novo) hat sich seit Gründung in 1923 weltweit zu einem führenden Health-Care-Unternehmen mit Schwerpunkt Diabetes-Behandlung entwickelt. Novo ist ein technischer Marathonläufer (intakte langfristige Aufwärtsbewegung). Diese kann seit Anfang der 90er Jahre in drei Aufwärtsphasen eingeteilt werden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In Phase 1 durchlief die Aktie (rückgerechneter Start; 4,6 DKK in 1995) eine Aufwärtsbewegung (Top: 07/2001; 40,3 DKK). Hier legte Novo bis 09/2002 eine Pause ein (Rutsch bis auf 16,1 DKK) und startete dann Phase 2. In einer Bilderbuch-Hausse stieg der Titel bis 06/2015 auf 415,0 DKK. Danach ging Novo – begleitet vom US-Wahlkampf 2016 / Debatte über “hohe” US-Pharmapreise – in eine Zwischen-Baisse über (Low: 11/2016 bei 218,2 DKK). Im Anschluss startete Novo Phase 3, den aktuellen Hausse-Zyklus (dreijährigen Hausse-Trend zurzeit bei 300,0 DKK). Ab dem Kurstief im 11/2018 (265,2 DKK) ergab sich eine Hausse-Beschleunigung bis zum All-Time-High bei 447,7 DKK (02/2020; Resistance). Aus kurzfristiger technischer Sicht ging Novo anschließend – parallel zum Gesamtmarkt – mit Take-Profit-Signalen in einen Kursrutsch. Hierbei wurde – bei hoher Vola – sowohl die 200-Tage Linie als auch der mehrjährige Hausse-Trend (bei 300) verteidigt. Durch das technische Comeback befindet sich Novo, die ihre relative Stärke noch ausgebaut haben, bereits wieder in einer Aufwärtsbewegung. Aufgrund der in Summe guten technische Gesamtlage und des defensiven technischen Charakters stellt Novo Nordisk A/S-B (erwartete Brutto-Jahresdiv.-Rendite: 2,3%) weiterhin ein technisches Basisinvestment und wieder einen technischen (Zu-)Kauf dar. Das mittelfristige technische Etappenziel sollte bei 415 DKK liegen, das langfristige technische Kurspotential sollte bis zur Resistance um 450,0 DKK reichen.

