Novartis: Technische Neubewertung setzt sich fort

Der STOXX Health Care weist eine mittel- und langfristige relative Stärke gegenüber dem STOXX 600 auf. Hierbei fällt unter anderem der schweizer Pharmariese Novartis (Sektoranteil zzt. ca. 15,8%) aus technischer Sicht positiv auf.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Ein Hausse-Trend, der im Mai 2012 gestartet war, führte die Aktie aus einer 15-jährigen Seitwärtspendelbewegung und im Juli 2015 auf die damaligen All-Time-Highs um 89,7 CHF (bereinigt um zwischenzeitliche Kapitalmaßnahmen). Anschließend rutschte Novartis in eine technische (Zwischen-)Baisse bis auf 59,2 CHF (April 2016). In der Folgezeit bildete sich ein moderater Hausse-Trendkanal und ab Juni 2018 der aktuelle Hausse-Trend (Trendlinie zzt. um 91,0 CHF) heraus. Dieser führte die Aktie im April 2019 (im Umfeld der Alcon-Abspaltung) mit einem Investment-Kaufsignal nach oben aus dem Hausse-Trendkanal und im Juli 2019 in die gestaffelte Resistance-Zone im Bereich der All-Time-Highs von 90,0 CHF bis 94,4 CHF. Aufgrund der überkauften technischen Lage durchlief Novartis anschließend eine nach oben trendbestätigende Konsolidierung. Zuletzt ist die Aktie mit einem neuen Kaufsignal über die gestaffelte Resistance-Zone gesprungen und hat neue All-Time-Highs gesetzt. Daher sollte sich bei Novartis, die darüber hinaus eine attraktive erwartete Brutto-Gesamtjahresdividendenrendite von zzt. ca. 3,0% aufweist, die technische Neubewertung fortsetzen. Als technische Konsequenz ist Novartis ein tech. (Zu-)Kauf, wobei sich als nächstes technisches Etappenziel eine Kursetablierung oberhalb von 100,0 CHF andeutet.

Produktidee: Faktor-Zertifikate