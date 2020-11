Nokia: Technische Störung

Nokia, die 1967 als “Nokia Corp.” aus einer Dreifach-Fusion (mit vier Geschäftsfeldern: Papier, Elektronik, Gummi und Kabel) hervorgegangen war und ab dann den Schwerpunkt “Technologie” weiterentwickelt hat, war im EURO STOXX 50 zum März 2000 bisher der einzige Wert, bei dem die Index-Kappungsgrenze von 10,0 Prozent zur Anwendung kam. Nach dem Verkauf der Mobilfunkaktivitäten und der erfolgten Übernahme (in 2016) von Alcatel/Lucent (der ehemalige französischen EURO STOXX 50 Alcatel hatte im Jahr 2006 mit der amerikanischen Lucent Technologies fusioniert) liegt der Fokus auf Telecom-Zulieferung.

Nokia: Im Baisse-Trend

Der STOXX Telco (Nokia zurzeit an Posistion 6; Sektoranteil ca. 6,44 Prozent) befindet sich aber seit Juli 2015 in einem intakten Baisse-Trend. Nokia bewegt sich ebenfalls seit 2015 (Start: 7,9 EUR) in einer Baisse-Bewegung. Ausgehend von 5,8 EUR (Januar 2019) hat sich ein Baisse-Trend (Baisse-Trend-Linie: ca. 4,0 EUR) herausgebildet. Nach dem Kurseinbruch während der “ersten Corona-Baisse (Feb./März 2020)” bis auf 2,1 EUR (Sell-Off) konnte sich Nokia – parallel zum EURO STOXX 50 – bis an den Baisse-Trend erholen. Auch wenn chinesische Anbieter z.B. in Europa bei einigen 5G-Ausschreibungen nicht teilnehmen (dürfen), signalisiert der neue Newsflow, dass Nokia sich nur schwer gegen (europäische) Konkurrenten im Telekom-Ausrüstungsbereich behaupten kann. Das neue technische Verkaufssignal signalisiert eine Fortsetzung des Baisse-Trends und der relativen Schwäche (im Sektor; gegenüber EURO STOXX 50). Aufgrund der fehlenden Hinweise auf eine tech. Bodenformation bleibt Nokia, die im EURO STOXX 50 auf Position 49 und damit im Bereich der Index-Entnahmekandidaten angekommen ist, ein technischer Tausch (bzw. Untergewichten gegenüber dem Index).

