Nokia: EURO STOXX 50-Entnahmekandidat

Nach der EURO STOXX 50-Anpassung ist vor der EURO STOXX 50-Anpassung. Die Erfahurng der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Aktien, die in der neuen Index-Zusammensetzung zu den nach Free Float-Marktkapitalisierung kleinsten Index-Titeln gehören (Gruppe der möglichen neuen Index-Entnahmekandidaten), im Regelfall mit einer mittelfristigen relativen Schwäche ausgestattet sind. Dies trifft jetzt für die finnische Nokia (aktuelle EURO STOXX 50-Position 49 mit einem Index-Anteil von ca. 0,78 Prozent) zu.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nokia: Wieder unter der 200-Tage Linie

Der Sektor STOXX Telecommunication, dem Nokia (Sektor-Position 5; Sektoranteil von 7,1 Prozent) angehört, befindet sich in einer intakten technischen Baisse, wobei seit März 2020 eine ausgeprägte relative Schwäche im europäischen Sektorvergleich und gegenüber dem STOXX 600 vorliegt. Nachdem sich Nokia seit dem Jahresanfang 2020 zunächst dieser Sektorschwäche entziehen konnte, hat sich in den letzten Wochen auch bei diesem europäischen Blue-Chips die tech. Lage eingetrübt. Nokia befand sich seit Januar 2019 und Kursen um 5,8 EUR in einer technischen Baisse, die paralllel zur Corona-EURO STOXX 50-Baisse im März 2020 in einem technischen Sell-Off bei 2,1 EUR endete. Im Gegensatz zum Sektor konnte sich Nokia – wieder parallel zum Gesamtmarkt – mit Trading-Kaufsignalen deutlich erholen, wobei dieser Aufwärtstrrend den Titel bis auf 4,3 EUR (Resistance-Zone) führte. In den letzten Handelswochen ist die Aktie zunächst mit einem Take-Profit-Signal aus der Comeback-Rallye und zuletzt mit einem Trading-Verkaufssignal (Rutsch unter dei 200-Tage-Linie) unter Druck gekommen. Da bei Nokia die technischen Perpektiven fehlten stellt die Aktie einen technischen Verkauf / Switch dar.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine