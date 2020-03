Nikkei 225: Mittelfristige Eintrübung innerhalb der dreijährigen Seitwärtsbewegung

Der japanische Nikkei 225, ein Kursindex, befindet sich aus langfristiger technischer Sicht seit Oktober 2008 (Start bei 6.994,9) in einem technischen Hausse-Zyklus, der mit dem bisherigen Kurstop bei 24.448,07 (Oktober 2018) einen Zugewinn von 249,5 Prozent eingebracht hat. Hier zeigt sich aber auch die langfristige relative Schwäche im internationalen Indexvergleich.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Insgesamt ist dieser technische Hausse-Zyklus, der weiterhin intakt ist, ein Wechselspiel aus Investment-Kaufsignalen, mittelfristige Hausse-Trends und mittelfristige Korrekturen. Aus mittelfristiger technischer Sicht ist der Index – nach dem Anstieg von 14.864 (August 2016) auf 24.448 – insgesamt seit H2 2017 in eine Seitwärtspendelbewegung hineingelaufen. Diese wird durch die gestaffelte Support-Zone (18.940 – 19.000) und durch die gestaffelte Resistance-Zone (24.100 – 24.448,07) begrenzt. Diese Seitwärtspendelbewegung beinhaltet auch die (noch) steigende 200-Tage-Linie bei ca. 20.700. Auch wenn die japanische Notenbank kontinuierlich als Käufer am japanischen Aktienmarkt auftritt, deutet der Kursrutsch der letzten Handelstage darauf hin, dass sich im Jahr 2020 im Nikkei 225 diese Seitwärtspendelbewegung fortsetzt bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr nach oben verlassen wird. Aus kurzfristiger technischer Sicht ist der Index mit einem (Trading-)Take-Profit-Signal aus der Konsolidierung direkt an der dreijährigen Resistance nach unten in Bewegung gekommen. Zuletzt wurde auch der Aufwärtstrend seit dem Jahreswechsel 2018/2019 mit einem Trading-Verkaufssginal beendet. Begleitet von dem Belastungsfaktor “steigender Yen gegenüber USD” darf es nicht überraschen, wenn der Index in Richtung des dreijährigen Supports zurückfällt.

