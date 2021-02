Nikkei 225: Im Land der aufgehenden Börsensonne

Der Nikkei 225 ist einer der führenden japanischen und asiatischen Aktienindizes. Es handelt sich um einen preisgewichteten Kursindex, das heißt, er wird ohne Berücksichtigung von Dividenden, Bezugsrechten und Sonderzahlungen berechnet. Im Nikkei 225 liegt aus ganz langfristiger technischer Sicht eine Sondersituation vor, weil der Index – nach der Mega-Hausse in den ´70er und ´80er Jahren – der einzige, weltweit bedeutende Aktienindex ist, welcher seit über dreißig Jahren unter seinem All-Time High (Dezember 1989: 38.957) notiert.

Nikkei 225: Technischer Hausse-Zyklus beschleunigt nach oben

Im laufenden, nicht beendeten Hausse-Zyklus (Start: Oktober 2008 bei 6.995) zeichnet er sich durch eine ansprechende Performance (z.B. aktueller Zugewinn (in €) von +212 Prozent vs. +65 Prozent im DAX-Kursindex) aus. Aus mittelfristiger technischer Sicht war der Nikkei 225 ab dem Jahreswechsel 2017/2018 unterhalb der Resistance-Zone (24.100 – 24.500) in eine Trading-Range hineingelaufen. Diese Trading-Range wurde zwar in der Corona-Baisse kurzzeitig nach unten verlassen, jedoch ist dadurch der mittelfristige trendbestätigende Charakter (nach oben) nicht verloren gegangen. Es folgte ab März 2020 eine Recovery, die den Index sowohl zurück in die Trading-Range, als auch bis zur mehrjährigen Resistance-Zone (24.100 – 24.500) führte. Nach dem übergeordneten (Investment-)-Kaufsignal (Sprung über die gestaffelte Resistance-Zone; November 2020) setzt sich der technische Hausse-Zyklus mit einem qualitativ hochwertigen Hausse-Trend (Trendlinie zurzeit bei 26.800) fort. Mittlerweile hat der Index das daraus resultierende tech. Etappenziel (für 2021) von 29.000 bereits erreicht. Da die tech. Gesamtlage eine Fortsetzung der Klettertour andeutet, sollte das neue tech. Etappenziel für 2021 im Bereich 31.000 – 32.000 liegen, auch wenn aus kurzfristiger technischer Sicht aufgrund der Rally-Gewinne eine leicht überkaufte Lage vorliegt.

