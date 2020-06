Neue Woche, neue Sorgen an den Rohstoffmärkten

Energie: Abverkauf am Ölmarkt geht weiter

Der Wind am Ölmarkt hat zuletzt spürbar gedreht. Heute Morgen fallen die Preise um 4-5% auf die jeweils niedrigsten Stände seit Mai bei 34,5 USD (WTI) bzw. 37,5 USD je Barrel (Brent). Insgesamt sind die Ölpreise damit von den Hochs letzte Woche um 13-15% gefallen. Das Ausmaß des Abverkaufs kann man auch durch den zuvor überzogenen Optimismus erklären. Die Netto-Long-Positionen der Großanleger bei WTI an der NYMEX sind in der Woche zum 9. Juni weiter gestiegen und lagen mit fast 400 Tsd. Kontrakten auf dem höchsten Stand seit Juli 2018. Der Markt wurde zuletzt wohl “taub auf einem Ohr” und hat lediglich preisstützenden Nachrichten wie einer guten Förderdisziplin der OPEC und der fallenden Ölproduktion andernorts Aufmerksamkeit geschenkt. Dies dürfte zwar weiterhin der Fall sein. Die asiatischen Raffinerien dürften im Juli aufgrund der Produktionskürzungen deutlich weniger Rohöl aus Saudi-Arabien erhalten. Auch in den USA zeigt der für den Ölpreis langfristig ausschlaggebende Schieferölsektor noch keine Anzeichen einer Wiederbelebung. Die Anzahl der US-Ölbohrungen ist erstmals seit Juni 2009 unter 200 gefallen. Zu Jahresbeginn lag deren Anzahl noch bei 677. In China ist die Rohölproduktion im Mai auf 16,46 Mio. Tonnen bzw. 3,9 Mio. Barrel täglich gestiegen. Sie lag damit nicht nur etwas höher als im April, sondern auch 1,3% höher als im Vorjahr. Dem steht allerdings eine deutlich stärkere Nachfrage (der Raffinerien) gegenüber. Die Raffinerieverarbeitung stieg im Mai auf 13,7 Mio. Barrel täglich, was einem Anstieg um 8,2% ggü. Vorjahr entspricht. Höher war sie in der Vergangenheit nur im letzten Dezember. Nichtsdestotrotz dürften aktuell die schwächeren Wirtschaftsdaten und Sorgen vor einer zweiten Welle der Covid-19-Pandemie den Ölmarktausblick wieder eintrüben. Außerhalb Chinas bleibt die Nachfrage weiterhin schwach, weshalb wir kurzfristig mit einem weiteren Preisrückgang rechnen.

Edelmetalle: Gold und Silber trotz ETF-Zuflüssen unter Druck

Gold fällt zum Wochenauftakt auf 1.720 USD je Feinunze und profitiert somit nicht von der gestiegenen Risikoaversion an den Finanzmärkten. Insbesondere der in den letzten Tagen deutlich gestiegene US-Dollar sorgt für Gegenwind. Noch ärger trifft es Silber, das am Morgen um mehr als 2% auf gut 17 USD je Feinunze nachgibt, den niedrigsten Stand seit Ende Mai. Das Gold/Silber-Verhältnis steigt daraufhin erstmals seit knapp drei Wochen wieder über 100. Platin rutschte erstmals seit Mitte Mai unter 800 USD je Feinunze, Palladium auf gut 1.900 USD je Feinunze. Die Schwäche von Silber und den beiden Platinmetallen erklärt sich mit der Sorge vor einer zweiten Welle von Corona-Infektionen sowie schwächeren Konjunkturdaten in China (siehe auch Industriemetalle unten). Sollte dadurch die Konjunkturerholung ins Stocken geraten und bspw. die Automobilproduktion gedrosselt werden müssen, würde dies die Nachfrage nach Platin und Palladium beeinträchtigen. Gold und Silber erfreuen sich dagegen weiterhin einer regen ETF-Nachfrage, was die aktuelle Preisschwäche allerdings nicht verhindern konnte. Die Gold-ETFs verzeichneten in den letzten Tagen nach kurzer Unterbrechung wieder Zuflüsse. Gleiches gilt auch für die Silber-ETFs. Bloomberg vermeldete allein für Freitag ETF-Käufe von 245 Tonnen. Seit Quartalsbeginn belaufen sich die Zuflüsse auf 3.278 Tonnen, womit das bisherige Rekordquartal (3. Quartal 2019) um fast 300 Tonnen übertroffen wird. Seit Jahresbeginn sind bislang 4.585 Tonnen in die Silber-ETFs geflossen. Dies sind bereits gut 300 Tonnen mehr als im bisherigen Rekordjahr 2009 insgesamt. Den ETF-Käufen stehen allerdings bei Gold anhaltende Verkäufe seitens spekulativer Finanzanleger gegenüber. Deren Netto-Long-Positionen fielen in der Woche zum 9. Juni auf gut 91 Tsd. Kontrakte, den niedrigsten Stand seit Mai 2019. Zudem war es der fünfte Positionsabbau in den letzten sechs Wochen. Die dadurch erfolgten Verkäufe belaufen sich auf umgerechnet 172 Tonnen, was die Zuflüsse in die Gold-ETFs im selben Zeitraum sogar leicht übertrifft. Zieht man dann noch die aktuell sehr schwache Nachfrage in Asien hinzu, gibt es eine Erklärung dafür, weshalb dem Goldpreis zuletzt wiederholt bei 1.745 USD die Luft ausging.

Industriemetalle: Neue Virus-Sorgen und rekordhohe Stahlproduktion in China

Nach der spürbaren Korrektur letzten Donnerstag und dem verhaltenen Wochenausklang am Freitag starten die Industriemetalle mit einem schwachen Unterton in die neue Handelswoche. Kupfer fällt um knapp 2% unter 5.700 USD je Tonne, Aluminium und Nickel geben um gut 1% nach. Offenbar halten Sorgen über eine zweite Ansteckungswelle des Coronavirus die Preise in Schach. Am Wochenende meldete die chinesische Hauptstadt Peking zahlreiche neue Fälle und riegelte daraufhin Wohngebiete ab. Außerdem breitet sich das Virus in Südamerika weiter rasant aus und Länder wie die USA, Russland, Indien oder Südafrika melden hohe Zahlen von Neuinfektionen. Heute Morgen dürften auch nicht allzu positive Konjunkturdaten aus China zum Preisrückgang der Metalle beitragen. Zwar hat sich gemäß Daten des Nationalen Statistikbüros die Industrieproduktion im Mai weiter erholt, der Anstieg um 4,4% gegenüber Vorjahr blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Auch die Anlageinvestitionen (-6,3%) verfehlten die Erwartungen. Im Einklang mit der gesamten Industrieproduktion hat China seine Stahlproduktion im Mai weiter ausgeweitet: Die berichteten 92,3 Mio. Tonnen bzw. 2,98 Mio. Tonnen pro Tag bedeuten sogar einen Rekordwert. Nach den ersten fünf Monaten des Jahres liegt die Stahlproduktion mit knapp 412 Mio. Tonnen auch für das Gesamtjahr auf Rekordkurs. Die 1 Mrd. Tonnen-Marke ist in Reichweite. Seit Anfang April steigen in China die Stahlpreise, was die Herstellung von Stahl rentabler macht. Zudem hat die Stahlnachfrage unter anderem wegen Stimulierungsmaßnahmen mit Fokus auf die Infrastruktur angezogen. Diese Entwicklung war schon in der Handelsbilanz zu sehen, die geringere Stahlexporte Chinas ausgewiesen hatte. Die hohe Stahlproduktion bringt eine hohe Eisenerznachfrage mit sich, so dass der Eisenerzpreis bei rund 100 USD je Tonne gut unterstützt ist.

