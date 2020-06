Neue Investment-Kaufsignale nutzen

Die europäischen und deutschen Aktienmärkte befinden sich nach der „Corona-Baisse“ von Februar/März 2020 in einer ausgeprägten technischen Erholung. Diese wird aus technischer Sicht aktuell nicht nur von den „Corona-Gewinner-Sektoren“ wie z.B. dem Technologie-Sektor, sondern zuletzt auch von den „Re-Opening-Gewinnern“ getragen. Da wie bei früheren, technisch vergleichbaren Börsenphasen keine grundlegenden ökonomischen Fehlentwicklungen wie z.B. massive Überkapazitäten in einem Wirtschaftsbereich bereinigt werden müssen und somit die monetären und fiskalischen Stützungsaktivitäten zeitnah an den Aktienmärkten durchschlagen, liegt aus technischer Sicht eine „V“-Recovery vor. Mit Blick auf die Blue-Chips sollten deshalb auf Basis der neuen Investment-Kaufsignale technische (Zu-)Käufe sowohl bei den „Re-Opening-Gewinnern“ wie der französischen Vinci (technisches Kursziel: €92,0 – €95,0) und der Deutschen Post (technisches Kursziel: €33,0) als auch bei den „Corona-Krisengewinnern“ wie der französischen Sanofi (technisches Kursziel: €95,0) und SAP (technisches Kursziel: €125,0 – €130,0) vorgenommen werden.

Sanofi: Nächstes, technisches Etappenziel bei €95,0

Der französische Pharma- und Biotechnologie-Konzern Sanofi, der in den letzen 25 Jahren durch mehrere Fusionen und Übernahmen entstanden ist, gehört in Europa – auf Basis der Free-Float-Marktkapitalisierung – zu den größten Aktien im EURO STOXX 50. Dieser Titel hat einen technisch defensiven Wachstumscharakter, wobei aufgrund der Geschäftsaktivitäten der Titel im Bereich der technischen „Corona-Krisengewinner“ angesiedelt ist. Die Aktie hatte erst durch die neue, mittelfristige Aufwärtsbewegung, die im März 2018 bei €62,9 startete, die vorherige, moderate Abwärtsbewegung in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit einem Investment-Kaufsignal verlassen. Hierdurch war die Aktie von unten bis an die gestaffelte Resistance-Zone von €95,0 – €101,0 unterhalb der alten All-Time-Highs gelaufen. Im Zuge der „Corona-Baisse“ war der Titel ebenfalls eingebrochen, wobei er aber ausgehend von dem technischen Sell-Off-Niveau um €70,0 wieder nach oben umgeschlagen ist. Die technische Gesamtlage signalisiert, dass Sanofi seinen defensiven technischen Charakter wieder aufgenommen hat und erneut gegen / in die gestaffelte Resistance-Zone (€95,0 – €101,0) laufen sollte. Aus technischer Sicht ist Sanofi ein (Zu-)Kauf.

WKN Typ Basiswert Merkmale CL7G2X Call Sanofi Hebel: 5,3 CJ1W0Q Put Sanofi Hebel: 5,1

Deutsche Post: Technische Kursziel wird angehoben

Die Aktie der Deutschen Post, die sowohl im EURO STOXX 50 als auch im DAX enthalten ist, weist eine technische Gesamtstruktur auf, die für eine Einsortierung des Titels in die Gruppe der „Re-Openting-Gewinner“ sorgt. Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der Titel seit dem bisherigen All-Time-High bei €41,4 (Dezember 2017) in einer Baisse-Bewegung, die bisher aus einem Wechselspiel von mittelfristigen Abwärts- und Aufwärtstrends besteht. Von dem Kurshoch bei €35,0 (Dezember 2019) kam es – begleitet von Verkaufssignalen (z.B. Abschluss des vorherigen Aufwärtstrends und Rutsch durch die 200-Tage-Linie) – zu einem neuen mittelfristigen Abwärtstrend. Dieser weitete sich mit Hilfe eines “technischen Wasserfalls” aus und endete erst im technischen „Sell-Off“ bei €19,1 Euro (März 2020). Vor dem Hintergrund der überverkauften Lage ist der Titel nach oben umgeschlagen und mehrere Trading-Kaufsignale tragen bisher die laufende technische Erholung. Aktuell ist die Aktie mit einem neuen Investment-Kaufsignal aus der vorherigen, trendbestätigenden Konsolidierung (unterhalb der Resistance-Zone um €28.0) herausgelaufen und arbeitet jetzt am nachhaltigen Sprung über die 200-Tage-Linie. Aufgrund dieser technischen Gesamtlage deutet sich bei der Aktie ein weiteres technisches Kurspotential bis an die Resistance-Zone €33.0 – €35,0 an. Bei der Deutschen Post steht im Jahr 2020 die vorgesehene Brutto-Dividende von €1,25 für 2019 – entspricht einer (Brutto-)Dividendenrendite von ca. 4,2% noch aus. Zusammengefasst bleibt die Deutsche Post ein defensiver technischer (Zu-)Kauf.

WKN Typ Basiswert Merkmale CL96DP Call Deutsche Post Hebel: 5,7 CU7T21 Put Deutsche Post Hebel: 4,8

Vinci: Sprung über die 200-Tage-Linie

Der französische EURO STOXX 50-Titel Vinci ist ein weltweit agierender Konzessions- und Baukonzern, der einen Schwerpunkt in der Finanzierung, dem Management, dem Betrieb und der Wartung von öffentlicher Infrastruktur (inkl. Autobahnen, Bahn- und Straßeninfrastruktur sowie Flughäfen) hat. Hierbei stellen Mauteinnahmen für die Benutzung der Autobahnen eine wichtige Rolle dar. Vinci gehört weiterhin zu den technischen Marathon-Läufern (steht für Aktien in sehr langfristigen Aufwärtsbewegungen). Der Titel befindet sich seit September 1996 (Kurse um €3,15) in einer Aufwärtsbewegung, wobei sich seit Oktober 2008 ein idealtypischer, zentraler Hausse-Trend (12-jährige Hausse-Trendlinie aktuell bei ca. €71,0) herausgebildet hat. Ausgehend von dem bisherigen All-Time-High (Februar 2020 bei €107,3) war auch Vinci mit Verkaufssignalen in eine technische Baisse gerutscht, die erst bei Kursen um €55,0 Euro (März 2020) in einem technischen Ausverkauf („Sell-Off“) endete. Seitdem befindet sich der Titel in einer technischen Erholung, wobei die Aktie zuletzt wieder in den 12-jährigen Hausse-Trend zurückgelaufen ist. In den letzten Handelstagen wurde die (nach oben) trendbestätigende Konsolidierung um €75,0 mit einem Investment-Kaufsignal verlassen. Damit deutet sich eine mittelfristige Kursetablierung oberhalb der 200-Tage-Linie (zurzeit bei €91,0) an. Vinci bietet zusätzlich eine (Brutto-)Dividendenrendite von ca. 2,5%, wobei die Dividendenzahlung anteilig zweimal im Jahr erfolgt. Insgesamt stellt Vinci damit einen technischen (Zu-)Kauf dar.

