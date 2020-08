Nestlé: Technische Klettertour geht weiter

Nestlé, der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern ist mit aktuell €296 Mrd. Gesamtmarktkapitalisierung zurzeit die größte Aktie im STOXX 600 (akt. Indexgewicht ca. 3,8%). Dieser Index weist in der laufenden Recovery noch über +15% Abstand zu seinen All-Time Highs (433,9; Februar 2020) auf und arbeitet gerade am Sprung zurück über seine 200-Tage Linie. Demgegenüber arbeitet sich Nestlé bereits wieder am Sprung über seine All-Time Highs.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nestlé: Neues Kaufsignal

Nestlé ist aus langfristiger technischer Sicht ein defensiver, technischer Marathonläufern. Die Aktie bewegte sich seit 2013 in einem idealtypischen Hausse-Kanal (untere Trendkanallinie bei ca. 85,0 CHF). In diesem Kanal war der Titel in einem Wechselspiel aus Aufwärtsschüben und Konsolidierungen bis Mitte 2017 auf CHF 86,4 gestiegen. In 2018 folgte eine “normale” mittelfristige technische Pause. Danach setzte sich der Titel in 2019 beschleunigt nach oben in Bewegung, wobei ein neues All-Time High bei CHF 113,2 (Resistance-Zone) erreicht wurde. Hier kam es zu Trading-Take-Profits. Im Umfeld der Corona-Baisse folgte ein technischer Sell-Off zurück auf CHF 83,4, wobei der Hausse-Trendkanal verteidigt wurde. Anschließend ergab sich ein “V”-Recovery (zuerst mit einer relative Stärke gegenüber dem STOXX 600) bis an die alten All-Time-Highs. Dort startete zum Abbau der mittelfristig überkauften Lage eine Konsolidierung (trendbestätigendes Aufwärtsdreieck). Aktuell arbeitet Nestle am Abschluss dieses Dreiecks. Aufgrund der guten technischen Lage wird das technische Kursziel auf CHF 115.0 – CHF 118.0 (zuvor CHF 110.0) angehoben. Als technische Konsequenz bleibt Nestlé, die eine (Brutto-)Jahresdividendenrendite von ca. 2,5% aufweist, ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine