Nestlé: Antizyklische, defensive Alternative

Nestlé gehört in Europa zu den defensiven technischen Marathonläufern. Dies bedeutet, dass der Titel in langfristigen Aufwärtsbewegungen i.d.R. in Gesamtmarkthaussen neue All-Time-Highs liefert. Zusätzlich zeichnet sich die Aktie durch einen technischen defensiven Charakter in einer Baisse aus. Ein Vergleich der Kursrückgänge zum Stoxx verdeutlicht dies: Während der STOXX 600 in 1998 um -34% fiel (2000-2003: -60%; 2007-2009: -61%; 2018:-19%; 2020: -38%) war der Kursrückgang bei Nestlé jeweils gleich oder deutlich geringer (1998: -34% 2002-2003: -41%; 2008-2009: -37%; 2018: -16%; 2020: -26%). Durch diese langfristige relative Stärke wurde Neslé über die Jahrzehnte – nach Free Float-Marktkapitalisierung – zur größten Aktie im Stoxx 600.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aus technischer Sicht startete Nestlé in 2013 einen Hausse-Kanal. Darin stieg die Aktie bis 2017 auf 86,4 CHF, bevor sie in einer Korrektur in 2018 bis auf 72,9 CHF rutschte. Hier etablierte sich – auch getrieben vom globalen Niedrigzinsumfeld – ein beschleunigter Aufwärtstrend. In diesem kletterte der Titel – nach dem Herauslaufen aus dem mehrjährigen Hausse-Kanal (nach oben; Februar 2019) – bis auf ein neues All-Time High bei 113,2 CHF. Vor dem Hintergrund einer überkauften Lage entwickelte sich anschließend ein Trading-Top und Nestlé startete im März 2020 mit dem Rutsch unter die 200-Tage Linie die laufenden technische Korrektur. Diese hat mittlerweile einen stark überverkauften technischen Charakter. Zusätzlich hat Nestlé die untere Hausse-Trendkanallinie bei 81,0 CHF getestet und als Support bestätigt, wobei das Intraday-Comeback (vom Montag) auf ein Auslaufen dieser technischen Korrektur hindeutet. In Summe ist Nestlé ((Brutto-)Jahresdiv.-Rendite von ca. 3,0%) aus mittelfristiger, investment-orientierter Sicht eine antizyklische, defensive Alternative und wird auf technisch Kaufen (vorher technisch Halten) mit Kursziel 97,0 CHF angehoben.

