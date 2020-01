Nasdaq Composite: Meilenstein 10.000 im Visier

Der Nasdaq Composite Index umfasst aktuell 2.692 Titel und gilt wegen des hohen Anteils von Tech-Titeln als weltweit führender Technologieindex. Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich dieser Kursindex seit März 2009 (Start bei 1.265,5) in einem Hausse-Zyklus. Dabei beläuft sich der reine Kursanstieg mittlerweile auf 631%, und der Index weist damit im Indexvergleich (wie z. B. zum S&P 500) eine intakte langfristige relative Stärke auf.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bisher fehlen die technischen Hinweise, dass dieser Hausse-Zyklus in eine Top-Formation hineinläuft bzw. endet. Aus mittelfristiger technischer Sicht startete der Nasdaq Composite im August 2016 die laufende Phase der technischen Neubewertung (d.h. regelmäßiges Erreichen neuer All-Time Highs). Dabei war er bis August 2018 auf ein Zwischentop um 8.170 gestiegen, bevor es in Q4 2018 zur Korrektur auf 6.190 kam. Nach einem sehr zügigen Recovery stieg der Index im Juli 2019 auf neue Hochs bei 8.340. Hier verlor der Index kurz an Aufwärtsdynamik, die er aber nach dem Test der 200-Tage Linie (bei 7.745) in Q4 2019 wieder aufgriff. Aus kurzfristiger technischer Sicht befindet sich der Index in einem intakten, beschleunigten Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 8.990). Auch wenn durch die sehr hohe Aufwärtsdynamik der letzten Wochen eine überkaufte technische Lage vorliegt und kurzfristige Konsolidierungen immer einkalkuliert werden sollten, deutet die aktuelle Qualität der übergeordneten Hausse auf eine Ausweitung der technischen Neubewertung in 2020 hin. Dabei sollte sich der Nasdaq Composite Index in Richtung des technischen Meilensteins von 10.000 vorarbeiten.

