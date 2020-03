Nasdaq Composite Index: Relative Stärke im internationalen Indexvergleich

Der Nasdaq Composite Index, ein Kursindex, befindet sich aus langfristiger technischer Sicht seit März 2009 (Start: 1.265,5) in einem weiterhin intakten technischen Hausse-Zyklus. Dieser hat aufgrund der All-Time-Highs bei 9.836 (19.02.20; neuer Resistance) bisher eine Kursanstieg von 677 Prozent geliefert, sodass eine ausgeprägte (lang- und mittelfristige) relative Stärke im US- und im weltweiten Aktienindexvergleich vorliegt.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Diese relative Stärke hat der Index auch in den letzten Handelstagen bei sehr hohen (Intraday-)Volatilitäten verteidigt. Aus mittelfristiger technischer Sicht bewegt sich der Index seit dem Jahreswechsel 2018/2019 in einer Hausse-Bewegung, wobei ein “normaler” Hausse-Trend (Hausse-Trendlinie aktuell bei ca. 8.150) – direkt unterhalb der steigenden 200-Tage-Linie (bei 8.400) – vorliegt. Anfang November 2019 war der Index mit einem Investment-Kaufsignal über die Resistance-Zone (8.176 – 8.340) gestiegen und war mit Hilfe eines “High-Speed”-Aufwärtstrends auf 9.836 und damit fast an das technische Kursziel von 10.000 (für 2020) gelaufen. Auch beim nächsten kurz- und mittelfristiger Kursaufschwung sollte es dem Index schwer fallen, diesen Resistance um 9.836 direkt zu überwinden. Aus kurzfristiger technischer Sicht war der Index – ausgehend von der stark überkauften Lage Mitte Februar 2020 – mit einem Take-Profit-Signal unter Druck gekommen und bis zur Aufwärtstrendlinie (bei 8.150), bis zur steigenden 200-Tage-Linie (ca. 8.400) und bis zur gestaffelten Support-Zone (8.176 – 8.340) zurückgefallen. Jetzt ist der Index an diesen Supports nach oben umgeschlagen, so dass sich der Nasdaq Composite Index – mit einem freundlichen Grundton und einer intakten relativen Stärke – wieder oberhalb von 9.000 festsetzen sollte.

