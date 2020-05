Nasdaq Composite Index: Auf dem Weg zur Resistance-Zone ab 9.500

Der amerikanische Nasdaq-Composite Index, ein Kursindex, der am 05.02.1971 bei 100,0 startete, umfasst aktuell 2.700 Titel. Dieser Index weist eine langfristige relative Stärke gegenüber dem S&P 500 auf. Der Index enthält nicht nur die US-Tech-Giganten sondern auch Werte aus den Bereichen Pharma, Biotech, Medtech, Internet, Software, Semiconductor und Telco-Services, sodass der Index als Gewinner aus der “Corona-Krise” hervorgeht.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aus langfristiger technischer Sicht hatte der Index (Start: 1.265,52; März 2009) einen technischen Hausse-Zyklus etabliert, wobei im Februar 2020 All-Time-Highs bei 9.838,37 (Resistance) erreicht wurden. Die langfristige relative Stärke findet sich in einem Hausse-Zugewinn von +677% (S&P 500 nur +409%) wieder. Durch die “Corona-Zwischen-Baisse” wurde der zentrale Hausse-Zyklustrend (seit Oktober 2011; Start bei 2.300; Hausse-Trendlinie: zurzeit 7.400) zwar kurzfristig verlassen, jedoch ist der Index direkt wieder in diesen Trend zurückgekehrt, sodass der technische Hausse-Zyklus weiterhin intakt ist. Aus mittelfristiger technischer Sicht ist der Index (Start: 9.838; Index-Gaps um 9.500) mit Take-Profit- und Trading-Verkaufssignalen in einen Zwischen-Baisse-Trend hineingelaufen. Dieser endete mit einer überverkauften Lage in einem technisches Sell-Off (Baisse-Low am 22.03.20 bei 6.631,4; Kursverlust: 32,6%). Danach ist der Index nach oben umgeschlagen und befindet sich seitdem in einem steilen, von mehreren Trading-Kaufsignalen begleiteten mittelfristigen Recovery-Trend, wobei sich die relative Stärke gegenüber dem S&P 500 weiter fortsetzt. Hier sollte es nicht überraschen, wenn der Index als nächstes Etappenziel die Index-Gaps um 9.500 auf der technischen Agenda hat. Aus kurzfristiger technischer Sicht befindet sich der Index in einem Aufwärtstrend, wobei sich bereits wieder eine überkaufte Lage ergeben hat.

