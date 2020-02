Nachlassende Sorgen lasten auf Gold und schieben Palladium an

Energie: Ölmarkt schwingt innerhalb von vier Wochen von einem Extrem ins andere

Wie schnell sich die Zeiten ändern können: Vor vier Wochen verzeichnete der Brentölpreis aufgrund des eskalierenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran bei knapp 72 USD je Barrel ein Mehrmonatshoch. Damals wurden im Falle einer militärischen Auseinandersetzung Unterbrechungen des Ölangebots befürchtet. Inzwischen ist der Brentölpreis auf ein 13-Monatstief unterhalb von 54 USD abgerutscht. Denn es besteht die Sorge, dass es am Markt deutlich zu viel Öl gibt, da die Nachfrage wegen des Coronavirus zumindest vorübergehend eine erhebliche Delle bekommt. So ist der Flugverkehr von und nach China weitgehend zum Erliegen gekommen. In China selbst stehen viele Produktionsanlagen weiterhin still (siehe Industriemetalle unten). Auch im Schiffsverkehr sind erhebliche Bremsspuren zu erwarten. Realistisch scheint zumindest im Februar eine um 1 Mio. Barrel pro Tag niedrigere Ölnachfrage verglichen mit dem Normalfall. Das wäre dann auch die Größenordnung, um welche die OPEC+ das Angebot zusätzlich kürzen müsste, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Die Debatte innerhalb der OPEC+ scheint sich auch diesem Szenario anzunähern. Eine Empfehlung für die möglicherweise nächste Woche anstehende Sitzung soll heute erfolgen. Gut möglich, dass Saudi-Arabien wie beim “OPEC+”-Treffen Anfang Dezember bei einem gemeinsamen Kürzungsbeschluss noch eine zusätzliche Kürzung draufpackt, um eine Gesamtkürzung von 1 Mio. Barrel pro Tag zu erreichen. Alles andere wäre wohl nicht ausreichend, um die Ölpreise steigen zu lassen. Die Brent-Terminkurve ist in den ersten drei Terminkontrakten ansteigend und deutet damit auf ein Überangebot bis in das zweite Quartal hin. Auch der vom API gemeldete kräftige Anstieg der US-Rohöllagerbestände in der letzten Woche um 4,2 Mio. Barrel bestätigt dieses Bild. Die OPEC+ steht damit unter erheblichem Handlungsdruck.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU3THV Long Brent Oil Future Faktor: 5 CU54XX Short Brent Oil Future Faktor: -5 CU3THU Long WTI Oil Future Faktor: 5 CU54X3 Short WTI Oil Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Nachlassende Sorgen lasten auf Gold und schieben Palladium an

Gold war gestern im Zuge des höheren Risikoappetits der Marktteilnehmer nicht gefragt und ist um 1,5% auf 1.550 USD je Feinunze gefallen. Zum Preisrückgang haben wohl auch der weiter aufwertende US-Dollar sowie die spürbar gestiegenen Aktienmärkte und Anleiherenditen beigetragen. Er erfolgte aber fast ausschließlich am Futures-Markt, da die Gold-ETFs gestern weitere Zuflüsse von 6,6 Tonnen verzeichneten. Sie haben damit ihr vorgestern erreichtes Rekordhoch ausgebaut. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis leicht um 10 USD. Die Erholung könnte aber gleich wieder zunichte gemacht werden, sollte der ADP-Arbeitsmarktbericht heute Nachmittag positiv ausfallen. Dieser gilt als Barometer für die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Das Coronavirus ist nicht nur positiv für Gold, sondern auch negativ, da es die Goldnachfrage in Asien belastet, was schon an den gestrigen Importdaten aus Indien ersichtlich war. Je länger das Virus wütet und das öffentliche Leben in China stillsteht, desto weniger Gold wird im Reich der Mitte wohl gekauft.

Der höhere Risikoappetit der Marktteilnehmer macht sich stark bei Palladium bemerkbar. Nach einem Sprung um 4,6% gestern steigt es heute Morgen weiter auf 2.480 USD je Feinunze. Zum Rekordhoch im Januar fehlen damit nur noch rund 100 USD. Wie bei Gold ging auch bei Palladium die Preisbewegung vom Futures-Markt aus. Denn die Palladium-ETFs verzeichneten weitere Abflüsse. Seit Jahresbeginn summieren sich diese mittlerweile auf 65 Tsd. Unzen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E63 Long Gold Future Faktor: 10 CU3THG Short Gold Future Faktor: -10 CU0E6Q Long Palladium Future Faktor: 3 CU3TG7 Short Palladium Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Deutliche Gegenbewegung

Gestern und heute gab bzw. gibt es an den Metallbörsen einen Vorgeschmack, was passieren kann, wenn die Ängste hinsichtlich des Coronavirus schwinden: Die Notierungen an der SHFE und vor allem an der LME steigen spürbar. Nach einem Plus von schlussendlich 1,7% gestern – zwischenzeitlich war der Gewinn noch deutlich größer –, legt Kupfer heute Morgen weiter auf 5.700 USD je Tonne zu. Auch alle anderen Industriemetalle ziehen an. Auch wenn wir den Preisrutsch zuvor übertrieben erachten, kommt der aktuelle Optimismus etwas plötzlich. Solange sich das Virus weiter ausbreitet und die Zahl der Infizierten sowie der Toten weiter rasant steigt, sehen wir weiteres Rückschlagpotenzial für die Preise. Je länger die Fabriken in China geschlossen bleiben, umso stärker wird die Wirtschaft leiden. Am Wochenende soll entschieden werden, ob die Fabriken über den 9. Februar hinaus stillstehen. Mittlerweile sind einige Wertschöpfungs- und Lieferketten unterbrochen, da es zum Beispiel Transportrestriktionen gibt. So haben einige Häfen den Zugang für LKWs eingeschränkt, so dass weniger Material aus den Häfen zu den Fabriken abtransportiert werden kann. Da die Häfen an ihre Lagergrenzen stoßen, werden Schiffe langsamer oder gar nicht mehr entladen. Hiervon sind auch die größten Kupferschmelzer Chinas betroffen. Der zweitgrößte gab heute bekannt, die Kupferraffinadeproduktion um 10-30% zu kürzen, da es nicht genug Rohmaterial zur Verarbeitung gibt und zu wenig Arbeiter da sind. Auch möchte der Produzent so den wachsenden Beständen an Schwefelsäure, ein Nebenprodukt in der Kupferproduktion, entgegenwirken, die nicht abtransportiert werden können. Dem Produzenten wird auch nachgesagt, dass er demnächst Kupfer in die Lagerhäuser der SHFE einliefern wird, da der verzeichnete Auftragsrückgang zu hohen Beständen bei dem Produzenten selbst führt.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7J Long Copper Future Faktor: 5 CJ3D7R Short Copper Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.