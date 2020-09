Nachhaltige EUR-USD-Korrektur?

USD-Resilienz und Lane’s Äußerungen

Das schwache Ergebnis der ADP-Beschäftigungsumfrage konnte der USD-Erholung gestern keinen Abbruch tun. Allerdings wäre ich vorsichtig, eine allgemeine Resilienz des US-Dollars gegenüber schwachen US-Wirtschaftsdaten daraus abzuleiten. Vielmehr war der Bericht zuletzt ohnehin ein schlechter Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, weshalb er für den Markt offensichtlich kaum mehr ins Gewicht fällt. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die US-Währung ähnlich positiv auf ein schlechtes Ergebnis der Arbeitsmarktzahlen am Freitag reagiert.

Zwei andere Faktoren haben meiner Meinung nach stattdessen den EUR-USD-Abwärtstrend gestern begünstigt, wenn auch zum Teil unberechtigterweise:

Die Äußerungen des EZB-Chefvolkswirtes Philip Lane bezüglich des EUR-Wechselkurses. Lane hatte Dienstagabend darauf hingewiesen, dass der starke Euro durchaus relevant für die EZB wäre, nachdem seine Kollegin Isabel Schnabel den EUR-USD-Wechselkursanstieg zuvor teilweise heruntergespielt hatte. Ehrlicherweise hatte ich die Kommentare abgetan, da sie meiner Ansicht nach trivial waren. Natürlich hat der Wechselkurs realwirtschaftliche Auswirkungen und ist deshalb relevant für die Prognosen der EZB. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Notenbank der Wechselkursentwicklung entgegenwirkt, sollte sie ihr nicht passen, was wiederum eine Reaktion des Euro-Wechselkurses rechtfertigen würde. Die EZB hat weder die Mittel, ihre Währung signifikant zu schwächen (Zinsen sind bereits an der Untergrenze und Devisenmarktinterventionen sind innerhalb der G20 untersagt), noch ist das politische Umfeld günstig, dies auch nur zu versuchen. Der US-Präsident mag in Sachen Handelspolitik, insbesondere gegenüber Europa, jüngst etwas leiser geworden zu sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass er Versuche wichtiger US-Handelspartner, ihre Währungen gegenüber dem US-Dollar zu schwächen, tolerieren würde. Viel mehr als diese vorsichtige verbale Intervention seitens Lane sollte daher nicht von der EZB zum Thema Euro zu erwarten sein.

Zum anderen darf es nicht verwundern, dass dem US-Dollar-Trend, der nach dem Auftritt von Fed-Chair Jay Powell bei der Jackson-Hole-Konferenz deutlich an Fahrt aufgenommen hatte, zwischenzeitlich mal die Luft ausgeht. So ein Abwertungstrend ist selten eine gerade Linie. Die gestrige Korrektur sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fed-Strategieänderung angesichts der Aussicht auf eine höhere US-Inflation langfristig negative Folgen für den US-Dollar hat. Wie groß der Effekt ist, darüber kann man gerne debattieren. Aber zumindest sollte klar sein, dass die neue Strategie nicht positiv für die US-Währung ist und eine weitere US-Dollar-Aufwertung daher auch nicht gerechtfertigt wäre.

BoE über Negativzinsen und Brexit

Das britische Pfund konnte in den vergangenen Tagen von einer EUR- und USD-Schwäche profitieren. Derweil scheinen die Investoren über idiosynkratische Faktoren hinwegzuschauen. Allerdings braut sich hier im Hintergrund nichts Gutes für das Pfund zusammen. Zum einen signalisierten in den letzten Tagen verschiedene MPC-Mitglieder, darunter der Gouverneur Andrew Bailey, dass die Notenbank ihre Geldpolitik weiter lockern könnte. Dabei brachte Bailey neben einer Aufstockung des QE-Programms auch Negativzinsen erneut auf den Tisch. Zum anderen sieht es in Sachen Brexit weiterhin mau aus. Auch diesbezüglich äußerte sich Bailey. Dieser warnte, dass es mit einer “Equivalence”-Regelung für den Finanzsektor nichts werden könnte. Zumindest sei seiner Meinung nach eine Vereinbarung um jeden Preis nicht lohnenswert – auch wenn er “offene Märkte” grundsätzlich befürworten würde. Weder im Waren- noch im Dienstleistungshandel zeichnet sich damit eine umfassende Einigung auf ein Freihandelsabkommen ab. Mit nur noch ca. 4 Monaten bis zum Fristablauf der Übergangszeit ist das alles andere als eine gute Nachricht für das Pfund. Doch nach 4 Jahren Brexit-Drama scheint der Markt abgestumpft. Ewig werden GBP-Investoren das Brexit-Risiko freilich nicht ignorieren können.

