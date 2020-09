Munich Re: Investment-Kaufsignal

Die Aktie der Munich Re bietet aus technischer Sicht die Kombination aus defensivem, technischen Wachstum und einer attraktiven (Brutto-)Dividenden-Rendite. Der Titel befindet sich seit 2003 (Kurse um 48,0 EUR) in einer langfristigen Hausse-Bewegung. Ein Charakteristika dieses Titels ist aber auch die Existenz von kurzfristigen, sehr heftigen, technischen Zwischenbaissen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Munich Re: Technisches Kursziel anheben

Diese bieten im Regelfall aber attraktive, technische Investmentchancen. Innerhalb der langfristigen Hausse-Bewegung kam es ab Anfang 2019 zu einer mittelfristigen Aufwärtsbeschleunigung (Investment-Kaufsignal beendet die trendbestätigende Konsolidierung unterhalb des Resistance um €199.0). Der beschleunigte, mittelfristige Hausse-Trend führte den Wert bis zum Februar 2020 auf 284.2 EUR, sodass der Bereich von 280.0 – 285,0 EUR eine neue, mittelfristige Resistance-Zone darstellt. Im Zuge der Corona-Baisse ab Ende Februar 2020 sorgten Take-Profit- und Verkaufssignale für einen wasserfallartigen Kurseinbruch (Sell-off im März 2020 um 141,0 EUR). Hier schlug der Titel nach oben um, wobei das zuerst vorliegende “V”-Recovery in einen neuen mittelfristigen technischen Hausse-Trend (Trendlinie: 238,0 EUR) übergegangen ist. In den letzten Wochen kam es im direkten Umfeld der 200-Tage-Linie und unterhalb des Resistance um 243,0 EUR zu einer trendbestätigenden Konsolidierung. Zuletzt ist Munich Re mit einem Investment-Kaufsignal nach oben in Bewegung gekommen. Damit deutet sich als nächstes mittelfristige Etappenziel ein Test der Resistance-Zone 280,0 – 285,0 EUR an. Da die Munich Re wieder die für ein technisches Basisinvestment sinnvolle Kombination aus guter technischer Gesamtlage und einer erwarteten (Brutto-)Div.-Rendite von fast 4,0 Prozent aufweist, stellt die Aktie einen technischen (Zu-)Kauf dar.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine