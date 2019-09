Munich Re: Deutscher Muster-Dividendenaristokrat

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die stark gefallenen europäischen (Long-)Bond-Renditen und – vor dem Hintergrund der EZB-Politik – die Ansicht der Finanzmärkte, dass die Negativ-Zinsen im Euroraum auf absehbare Zeit erhalten bleiben, spielen den (hochliquiden) europäischen und deutschen Dividendenaristokraten aufgrund der zu erwartenden Switch-Operationen in die Hand. Unter Dividendenaristokraten versteht man Aktien, die z.B. in den letzten 10 Jahren stabile/steigende Dividenden aufwiesen und bei denen für die kommenden Jahre weiter steigende Dividenden erwartet werden. Am deutschen Aktienmarkt ist Munich Re einer der wenigen Muster-Dividendenaristokraten. Hinzu kommt bei dieser Aktie, dass es in den letzten Jahren regelmäßig noch Aktienrückkaufprogramme mit kursunterstützender Wirkung gegeben hat.

Aus technischer Sicht gehört die Munich Re zu den defensiven (technischen) Wachstumsaktien und befindet sich seit dem Jahr 2003 und Kursen um €47,9 in einer sehr langfristigen moderaten Hausse-Bewegung. Diese hat sich seit dem Low bei €77,8 (Sept. 2011) nach oben beschleunigt. Ausgehend von Kursen um €140,9 (Juli 2016) hat der Titel einen feinen Hausse-Trend herausgebildet, wobei die Hausse-Trendlinie aktuell bei €202,0 liegt. Anfang 2019 sprang Munich Re mit einem Investment-Kaufsignal (Crossen des Resistance um €199,0) aus einer mittelfristigen Konsolidierung (Trading-Range unterhalb von €199,0) nach oben an. Seitdem hat der Titel eine moderate relative Stärke gegenüber dem Euro Stoxx 50 und dem DAX, was sich an den zuletzt erreichten, neuen Jahres- und Hausse-Tops zeigt. Aufgrund der attraktiven technischen Gesamtlage sollte das bisherige technische Kursziel von €235,0 (viel) zu konservativ sein. Angesichts der intakten Aufwärtsdynamik in Munich Re und der attraktiven (Brutto-)Jahresdividendenrendite von über 4,0% bleibt die Aktie ein technischer (Zu-)Kauf.

