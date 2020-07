Microsoft: Technisches Kursziel anheben

Microsoft ist mit einem Index-Gewicht von zzt. ca. 10,0% die drittgrößte Aktie im Nasdaq Composite. Der Titel ist zusammen mit anderen FANG- und Tech-Aktien ein technisches Zugpferd des laufenden Hausse-Zyklus.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Microsoft Corp.: Technische Neubewertung läuft

Zuletzt hat der Titel seine Aufwärtsbewegung nochmals nach oben beschleunigt und liegt auf Jahresbasis – trotz der Corona-Baisse im Februar/März 2020 – mittlerweile +36% im Plus (in $). Damit ist Microsoft mit seiner mittelfristigen relativen Stärke auf Jahresbasis zurzeit auch die beste Aktie im Dow Jones Industrial Average. Aus langfristig technischer Sicht liegt seit 2016 ein Hausse-Trend (Trendlinie bei $141,0) vor. Die idealtypische technische Hausse ist von einem klassischen Wechselspiel aus trendbestätigenden Konsolidierungen, Kaufsignalen und Aufwärtsschüben geprägt. Nach dem Anstieg auf das alte All-Time High bei $190,7 fiel die Aktie in der Corona-Baisse bis auf $132,0 (März 2020) zurück. Es folgte eine schnelle “V-Recovery”. Seit dem Sprung über $190,7 arbeitet ein weiteres Investment-Kaufsignal. Nachdem Microsoft nun das alte technische Etappenziel von $210 erreicht hat, signalisiert die technische Gesamtlage, eine Fortsetzung der technischen Neubewertung. Microsoft, die noch eine (Brutto-)Jahresdividendenrendite von ca. 1,0% aufweist, bleibt ein technischer (Zu-)Kauf, wobei das neue mittelfristige technische Kursziel bei $225,0 – $230,0 liegt. Vor diesem Hintergrund sollte es auch nicht überraschen, falls einige europäische und deutsche Tech-Aktien weiterhin im technischen Schlepptau diese US-Tech-Giganten mit nach oben gezogen werden.

