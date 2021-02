Microsoft: Technische Neubewertung setzt sich fort

Microsoft ist aktuell die zweitgrößte Aktie im Nasdaq Composite Index mit einem Indexgewicht von 8,5 Prozent. Der Titel hat seit 2014 – unter anderem nach CEO-Wechsel in 2014 und Umstellung der Geschäftsausrichtung auf das Cloud- und Software-Abo-Geschäft – wieder eine Führungsrolle unter den US-Tech-Giganten eingenommen. Nach guten Q2-2021 Finanzdaten (neben dem Cloud Geschäft (Azure) zeigten Office 365, Gaming (Xbox) starkes Wachstum) arbeitet der Titel nun an der Fortsetzung seiner technische Neubewertung.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Microsoft: Technische Kursziel anheben

Aus langfristiger technischer Sicht startete Microsoft ab dem Tief bei 26,3 USD (Jahreswechsel Dezember 2012 / Januar 2013) eine idealtypische Bilderbuch-Hausse. Die langfristige Hausse-Trendlinie liegt zurzeit bei 165,0 USD. In diesem Hausse-Trend stieg der Titel besonders seit 2015 unter stetigen und hohem mittelfristigen Aufwärtsmomentum an. Dabei lag das klassische Wechselspiel aus trendbestätigenden Konsolidierungen, Kaufsignalen und Aufwärtsschüben vor. Im Rahmen der Corona-Baisse gab es eine Korrektur von 190,7 USD zurück auf 132,5 USD, wobei der langfristige Aufwärtstrend bestätigt wurde. Hier schlug die Aktie nach oben um und erreichte im September 2020 das damalige All-Time-High bei 232,8 USD (Resistance) leicht oberhalb des alten technischen Kursziels bei 225.0 USD. Es folgte eine normale mittelfristige Konsolidierung in Form eines leicht fallenden Dreiecks. Dieses Dreieck hat Microsoft nun mit einem neuen (Investment-)Kaufsignal nach oben verlassen und arbeitet dabei an der Etablierung eines neuen mittelfristigenAufwärtsschubes. Insgesamt bleibt Microsoft, die eine (Brutto-)Jahresdiv.-Rendite von ca. 0,9 Prozent aufweist, ein technischer (Zu-)Kauf. Das neue, technische Etappenziel sollte bei 260,0 USD liegen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SD94E4 Call Microsoft Hebel: 7,5 SD8AH6 Put Microsoft Hebel: 7,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.