Auch ein erneuter Anlauf der Ölpreise auf ihre jeweiligen 5-Monatshochs ist vorerst gescheitert. Die Unsicherheit in Bezug auf die Nachfrageentwicklung belastet die Stimmung. Kein Ende der Pandemie, eine weiterhin sehr schwache Nachfrage in Indien, dem weltweit drittgrößten Verbraucher und Importeur, und ein mögliches Scheitern des Handelsabkommens zwischen den USA und China sind mehr als nur ein Grund zur Sorge. Auf der anderen Seite präsentiert sich die OPEC+ im Vorfeld des heutigen (virtuellen) Treffens des sogenannten Ministeriellen Komitees geschlossen. Zwar scheint angesichts der Risiken auf der Nachfrageseite die Entscheidung zur Angebotserhöhung bereits ab August verfrüht. Doch sollten die Länder, die von Mai bis Juli mehr Rohöl produziert hatten als vereinbart, ihre “Überproduktion” kompensieren und die Kürzungen bis September beibehalten, kommt es nicht zu einem erneuten Überangebot. Von dieser Seite aus wird der Markt in Abwesenheit anderer kurzfristiger Daten weiter genau die US-Lagerstatistik beobachten. Bei der heutigen Veröffentlichung durch das DOE rechnet der Bloomberg-Konsens mit einem Abbau der Bestände bei Rohöl um 2,85 Mio., bei Benzin um 1 Mio. und bei Destillaten um 1,2 Mio. Die gestrigen API-Daten zeigten zwar einen erneuten Rückgang der Rohölvorräte um 4,26 Mio. Barrel. Doch sind die Benzinbestände in der letzten Woche um 5 Mio. Barrel gestiegen. Zu Beginn der Woche gab es eine Meldung von GasBuddy, einem Unternehmen, das die Daten von 140.000 Tankstellen in den USA auswertet, wonach die US-Benzinnachfrage in der letzten Woche um 2,15% gestiegen ist und damit den höchsten Wert seit dem Beginn der Pandemie erreicht hat. Sollte das DOE keinen Anstieg der Benzinnachfrage berichten, dürfte dies die Stimmung wieder eintrüben. In Libyen will der abtrünnige General Haftar die seit dem Januar geschlossenen Häfen wieder aufmachen, um die Stromversorgung im Osten des Landes sicherzustellen. Eine Wiederaufnahme der Ölexporte bzw. der Ölproduktion ist damit nicht verbunden. Die Ölproduktion in Libyen lag in den letzten Monaten bei rund 100 Tsd. Barrel pro Tag und damit nur einem Zehntel der normalen Produktionsmenge.

Der Ausflug von Gold über die Marke von 2.000 USD je Feinunze war nur von kurzer Dauer. Heute Morgen rutscht der Preis wieder unter diese Marke. Nach dem kräftigen Preisanstieg um 80 USD seit Wochenbeginn nehmen Anleger offensichtlich Gewinne mit. Ganz so schnell geht es also nicht, bis das Rekordhoch von vor knapp zwei Wochen wieder erreicht wird. Dass es etwas länger dauert, kann für die weitere Preisentwicklung nur gesund sein. Der S&P 500 benötigte für die Aufholjagd nach dem coronabedingten Einbruch im März nur fünf Monate. Gestern hat er ein neues Rekordhoch verzeichnet. Das bisherige lag genau ein halbes Jahr zurück. Der Grund für diese bemerkenswerte Entwicklung trotz des stärksten Wirtschaftseinbruchs seit Jahrzehnten ist derselbe wie für den Goldpreisanstieg der letzten Wochen und Monate, nämlich die beispiellose Ausweitung der Zentralbankliquidität gepaart mit einem Mangel an Anlagealternativen. Daher ist auch die Korrelation zwischen Aktien und Gold seit einiger Zeit positiv und nicht mehr wie zu normalen Zeiten negativ. Ein weiterer wichtiger Treiber für den Goldpreis ist der schwächere US-Dollar. Dieser fiel gestern sowohl gegenüber dem Euro als auch auf handelsgewichterer Basis auf den tiefsten Stand seit Mai 2018. Heute Abend veröffentlicht die Fed das Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29. Juli. Fed-Chef Powell hatte auf der damaligen Pressekonferenz bereits deutlich gemacht, dass Zinserhöhungen ganz weit weg sind. Sollte bei der Sitzung vor drei Wochen laut Protokoll eine Zinskurvenkontrolle oder die Tolerierung einer über dem Zielwert liegenden Inflation diskutiert worden sein, würde dies Gold weiteren Auftrieb geben. Denn dann würden die Realzinsen bei einer steigenden Inflation noch tiefer in den negativen Bereich rutschen. Schon jetzt sind die US-Realzinsen bis einschließlich 10 Jahren Laufzeit negativ.

Industriemetalle: Metallpreise zünden die Raketen und ignorieren jegliche Risiken

Die Metallpreise kennen im Moment wieder nur einen Weg – den nach oben. Kupfer steigt heute Morgen auf 6.650 USD je Tonne und damit den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Nickel, Zink und Blei verzeichnen neue mehrmonatige Höchststände. Eisenerz ist gestern über die Marke von 120 USD je Tonne gesprungen und erreicht heute mit 123 USD das höchste Niveau seit 6½ Jahren. Nach wie vor sind es im Wesentlichen makroökonomische Faktoren, die den Metallpreisen Auftrieb geben: Der S&P 500-Aktienindex hat gestern ein neues Rekordhoch markiert, was den Risikoappetit der Marktteilnehmer ausdrückt. Daneben ist der handelsgewichtete Dollar-Index auf den tiefsten Stand seit Mai 2018 gefallen. Und schließlich wurden deutlich besser als erwartete Daten zum US-Häusermarkt veröffentlicht. Bei Kupfer kommt noch der kontinuierliche Vorratsabbau in den LME-Lagerhäusern dazu. Wie die LME gestern berichtete, sind die Bestände auf das niedrigste Niveau seit 13 Jahren gefallen (107,5 Tsd. Tonnen). In den SHFE-Lagerhäusern sind die Bestände in den letzten Wochen allerdings gestiegen, so dass es sich beim Abbau an der LME zum Teil um Umschichtungen handeln könnte. Dass US-Präsident Trump laut eigener Aussage letzte Woche die geplanten Gespräche mit China selbst abgesagt hat und mit China über das Handelsabkommen derzeit auch nicht reden will, spielt am Markt dagegen keine Rolle. Ebenso wenig scheinen die Marktteilnehmer die weiter steigenden Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus zu interessieren, die unseres Erachtens das Risiko neuer Lockdowns bergen. Vorsichtige Äußerungen zu den Konjunkturaussichten seitens des weltweit größten Minenunternehmens im Rahmen dessen Jahresberichterstattung werden ebenfalls ignoriert. Wie die gestrige LME-Statistik zeigt, ist der jüngste Preisanstieg der Metalle auch stark spekulativ getrieben, denn bei fast allen wurden die Netto-Long-Positionen zuletzt weiter deutlich ausgeweitet.

