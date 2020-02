Merck KGaA: Technische Neubewertung kommt (wieder) in Gang

Der Stoxx Health Care hatte bereits im Jahr 2009 seine vorherige, seit Anfang 2015 bestehende Seitwärtspendelbewegung mit einem Investment-Kaufsignal verlassen. Seither befindet sich dieser Sektor sowohl in einer technischen Hausse als auch in einer technischen Neubewertung, in der deutlich neue All-Time-Highs geliefert werden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Merck KGaA bewegt sich seit 2002 (Start bei €8,75; Kursniveau ist bereinigt um Kapitalmarktaktivitäten) in einer langfristige Hausse-Bewegung, die durch einen zentralen, 18-jährigen Hausse-Trend (aktuell bei €75,0) begrenzt wird. Innerhalb dieser Hausse-Bewegung ist es bisher zu einem klassischen Wechselspiel von Investment-Kaufsignalen, mittelfristige Hausse-Trends und technische Pausen (mehrjährige Seitwärtspendelbewegungen) gekommen. Der mittelfristige Hausse-Trend (09/2011 – 05/2017) hatte den Titel von €28,0 auf €115,0 geführt. Insgesamt legte die technische Neubewertung jedoch bereits ab April 2015 (Kurse um €112,0) ein Pause ein. Diesmal erhielt die Seitwärtspendelbewegung die charttechnische Form eines fünfjährigen Aufwärtsdreiecks (obere, waagerechte Resistance um €115,0). Hierbei handelt es sich um eine trendbestätigende Formation (nach oben). Zuletzt ist Merck KGaA mit einem übergeordneten Investment-Kaufsignal aus diesem Aufwärtsdreieck herausgesprungen. Als Konsequenz wird die technische Neubewertung der Aktie wieder aufgenommen, wobei das nächste mittelfristige technische Etappenziel dieser neuen Aufwärtsbewegung im Bereich von €130,0 – €135,0 liegen sollte. Als Resultat bleibt Merck KGaA ein technischer (Zu-)Kauf.

