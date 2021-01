Merck KGaA: Technische Neubewertung

Unter den europäischen Sektoren ist der STOXX Europe 600 HealthCare – nach der relativen Schwäche im zweiten Halbjahr 2020 im europäischen Sektorvergleich – mit einer Jahresperformance von 3,9% als aktuell viertbester Sektor ins Jahr 2021 gestartet. Die Nr. 13 des Sektors, der DAX-Titel Merck KGaA, weist mit +6,1% seit Jahresstart zusätzlich eine (kurzfristige) relative Stärke auf. Merck KGaA setzt auf zwei Standbeine, Healthcare und Chemie. Im HealthCare-Bereich ist Merck z. B. bei Onkologie, Diabetes, etc. tätig. Im Chemiebereich ist Merck z.B. bei Flüssigkristallen führend positioniert.

Merck KGaA: Technische Kursziel anheben

Aus technischer Sicht bewegt sich die Aktie seit 2002 in einer langfristigen Hausse-Bewegung. In dieser war Merck bis 2015 auf ein Hoch bei €111,8 gestiegen. Hier ging der Titel in eine langfristige Seitwärtspendelbewegung über. Über die Tiefs in 2016 bei €70,7, in 2018 bei €74,5 und in 2020 bei €85,8 bildete sich dabei ein mehrjähriges, steigendes Dreieck heraus. Dabei lag die gestaffelte Resistance-Zone im Umfeld von €115,0. Mit dem Jahresstart 2020 versuchte Merck KGaA bereits den Ausbruch aus dem Dreieck nach oben. Im Rahmen der Corona-Baisse rutschte der Titel jedoch in einem Sell-Off zurück auf den unteren Aufwärtstrend des Dreiecks zurück. Nach einer “V-Recovery” ist Merck KGaA dann im zweiten Halbjahr 2020 mit einem Investment-Kaufsignal schließlich der Ausbruch aus dem Dreieck geglückt. Die Aktie befindet sich jetzt innerhalb eines stabilen mittelfristigen Hausse-Trends (Trendline bei €140,0) in einer intakten, technischen Neubewertung. Da die technische Gesamtlage auf ein Etappenziel im Bereich €160,0 – €165,0 hindeutet, bleibt Merck KGaA ein technischer (Zu-)Kauf.

