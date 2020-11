LVMH: Technisch en vogue

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (kurz LVMH), eine diversifizierte Luxusgütergruppe (Geschäftsschwerpunkte: Armbanduhren, Champagner, Congnac, Kosmetika, Fashion, Lederaccessoires, Parfüm, Reisegepäck, Schmuck, Wein etc.) ist mittlerweile nach Free-Float-Marktkapitalisierung die zweitgrößte Aktie in der Euro-Zone (EURO STOXX 50-Position 2, Index-Gewicht: 5,0%).

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

LVMH: Luxus läuft (weiter)

Der Titel hat sich diese Position als technischer Marathonläufer (steht für Aktien in sehr langfristigen Aufwärtsbewegungen, die im Regelfall in einer Index-Hausse neue All-Time-Highs erreichen) und durch eine ausgeprägte lang- und mittelfristig relative Stärke (gegenüber dem EURO STOXX 50) erarbeitet. Ausgehend von Kursen um €12,8 (September 1990) besteht diese sehr langfristige Hausse-Bewegung. Mit dem Start bei €34,4 (November 2008) liegt der aktuelle technischer Hausse-Zyklus (ein zentraler Hausse-Trend aktuell bei €190,0) vor. Innerhalb dieses Trends hat sich seit Mitte 2017 und Kursen um €190.0) ein zusätzlicher, mittelfristiger Aufwärtstrend (Trendlinie bei €300.0) mit einem vergleichbaren Aufwärtsmomentum herausgebildet. Ausgehend vom alten All-Time-High (€439,1; Resistance; Januar 2020) war LVMH in der Corona-Gesamtmarkt-Baisse mit unter Druck, jedoch konnte der mittelfristige Aufwärtstrend bei ca. €280,0 verteidigt werden. Danach war die Aktie mit einem neuen kurzfristigen Aufwärtstrend wieder an die Resistance-Zone um €439,0 gestiegen. Zuletzt ist LVMH mit einem neuen Investment-Kaufsignal (Sprung über den Resistance) losgelaufen, sodass sich der technische Hausse-Zyklus, die Hausse-Trends und die mittelfristig relative Stärke fortsetzen. Da die technische Gesamtlage als nächstes, Etappenziel den Bereich um €520,0 andeutet, bleibt LVMH ein technischer (Zu-)Kauf.

