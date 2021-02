L’Oréal: Technische Neubewertung ist intakt

Der französische EURO STOXX 50-Titel L’Oréal, einer der weltweit führenden Hersteller von Kosmetika, war zuletzt wieder mit ansprechenden Finanzdaten speziell im Asiengeschäft und beim Online-Auftritt aufgefallen. Die Aktie, die bereits seit Jahren eine “sportliche” Bewertung aufweist, gehört trotzdem seit Jahrzehnten zu den “technischen Marathonläufern” an den europäischen Aktienmärkten.

L’Oreal: Bleibt technischer (Zu-)Kauf

Aus übergeordneter technischer Sicht befindet sich L’Oréal seit dem Januar 1981 und Kursen um 0,83 EUR in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wobei diese zwischenzeitlich auch eine mehrjährige Pause einlegte. Ausgehend von Kursen um 117,0 EUR (Oktober 2014) hat sich ein mehrjähriger Hausse-Trend (Trendlinie aktuell bei 210,0 EUR) gebildet, der auch in der Corona-Baisse (Februar / März 2020) verteidigt wurde. Seit Anfang 2018 und einem Kursniveau um 200,0 EUR hat sich die Hausse-Dynamik bzw. das langfristige Aufwärtsmomentum in der Aktie etwas erhöht. Aus mittelfristiger technischer Sicht befindet sich L’Oréal seit dem Frühsommer 2020 und Kursen um 250,0 EUR wieder in einem Aufwärtstrend, dessen Trendlinie bei 290,0 EUR (leicht oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie) liegt. Diese technische Gesamtlage signalisiert weiterhin ein mittelfristiges technisches Kurspotential bis in den Bereich von 340,0 – 350,0 EUR. Aus kurzfristiger technischer Sicht bewegte sich L’Oréal, die zuletzt eine Dividenden-Erhöhung auf 4,0 EUR (Ex am 27.04.21; (Brutto-)Jahresdiv.-Rendite von ca. 1,3 Prozent) angekündigt hat, seit November 2020 in einer trendbestätigenden “Flagge” unterhalb von 321,4 EUR. Hier arbeitet der Titel an einem neuen Trading-Kaufsignal. Insgesamt bleibt L’Oréal ein (defensiver) technischer Wachstumswert und ein (Zu-)Kauf.

