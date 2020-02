Linde: Technische Kursziel (weiter) anheben

Der europäische Chemie-Sektor konnte sich in den letzten Wochen mit einem neuen Investment-Kaufsignal aus der 4-jährigen Seitwärtspendelbewegung (seit April 2015) nach oben absetzen. Damit wurde die Technische Neubewertung des Sektors mit neuen All-Time-Highs wieder aufgenommen. Diese (Sektor-)Aufwärtsbewegung wird besonders von den “Industriegase-Herstellern” mitgetragen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach der Fusion der (alten) Linde und Praxair zur (neuen) Linde im Q4 2018 ergab sich zunächst eine kurzfristige Seitwärtsbewegung um €130,0. Seit dem Jahreswechsel 2018/2019 etablierte Linde, begleitet von Investment-Kaufsignalen, einen Aufwärtstrend, der sich in den letzten Monaten zu einem idealtypischen Hausse-Trend ausgeweitet hat. Hierbei liegt die Hausse-Trendlinie aktuell im direkten Umfeld der steigenden 200-Tage-Linie bei €180.0. Ein Wechselspiel aus Kaufsignalen, Aufwärtstrends und trendbestätigenden Konsolidierungen führte Linde zum Jahreswechsel 2019/2020 in eine Trading-Box (Support: €180,0; Resistance: €193,3), wobei diese Box wieder einen trendbestätigenden Charakter (nach oben) aufwies. Begleitet von Company-News ist Linde jetzt mit einem neuen (Investment-)Kaufsignal (Sprung über die Resistance um €193,3) wieder losgelaufen). Da die Technische Neubewertung (steht für das Erreichen neuer All-Time-Highs) sowie der aktuelle Hausse-Trend weiter intakt sind, deutet sich als neues technisches Etappenziel der Bereich von €215,0 – €220,0 (altes technisches Kursziel lag bei €195,0) an, sodass Linde ein technischer (Zu-)Kauf bleibt.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine