Kommt eine EZB-Zinssenkung?

Wie weit geht die USD- und GBP-Erholung?

Das Verhalten des Devisenmarktes erscheint mir momentan wie der sprichwörtliche Tanz auf dem Vulkan – besser: auf mehreren Vulkanen.

Dass der Dollar nach monatelanger Schwächephase sich mal wieder etwas erholen kann, sei unbenommen. Jedoch darf man sich schon wundern, dass diese Erholung wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl stattfindet. Ja, regelmäßige Leser werden sich erinnern, dass ich vor Wochenfrist an dieser Stelle argumentierte, die US-Wahl wäre ein sehr spezielles Risiko: Dass das Wahlergebnis so knapp ausfällt, dass wirklich ernsthaft über das korrekte Ergebnis gestritten werden kann, ist unwahrscheinlich. Nicht, weil ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Kandidaten unwahrscheinlich wäre, sondern einfach, weil ein so enges Ergebnis ein ziemlicher Zufall wäre. Jedoch bleibt noch das worst-case Szenario: dass der Amtsinhaber auch bei einem eigentlich klaren Ergebnis dieses anzweifelt. Die Nominierung einer Erzkonservativen zur Richterin am Supreme Court mag die Wahrscheinlichkeit für eine Republikaner-freundliche Entscheidung des Gerichts (wenn’s dazu kommt) erhöhen. Aber bis dahin dürfte es in solch einem Szenario hektisch werden. Und selbst wenn’s nicht bis zum Supreme Court geht: Weil etliche Staaten (darunter auch Swing States) Briefwahl-Unterlagen auch dann akzeptieren, wenn sie nach dem 3. November eingehen, mag es schon sein, dass zumindest am Morgen des 4. November noch nichts klar ist. Ob der Devisenmarkt dann immer noch so entspannt ist, wage ich zu bezweifeln.

Ähnlich sieht’s mit dem Pfund aus. Ja, auch das andere große Ereignis (Brexit) muss nicht im worst case enden. Teil-Kompromisse, Übergangsregeln etc. sind denkbar, die die unmittelbaren Auswirkungen des Endes der Übergangsfrist reduzieren. Aber auch hier scheint mir der Devisenmarkt ziemlich weit gelaufen zu sein. Auch hier frag ich mich, ob der Devisenmarkt diese Sicht durchhält, wenn mal wieder schlechte Nachrichten eintrudeln. Zum Beispiel diese Woche von der vielleicht entscheidenden Runde der EU-UK-Verhandlungen.

Daher: Robuster wäre eine USD-Erholung und eine GBP-Erholung nach einem klaren Wahlausgang (für wen auch immer) in den USA und nachdem die Brexit-Verhandlungen zumindest belastbaren Willen beider Seiten zu Übergangsegeln und Fortsetzungen der Verhandlungen erkennen lassen. Verstehen Sie mich nicht falsch: In beiden Fällen sind diese optimistischen Szenarien die aus Sicht unseres Hauses wahrscheinlichsten Ergebnisse. Aber der Devisenmarkt hat m.E. die Residualrisiken nicht richtig eingepreist.

Das muss man gar nicht an Spot-Niveaus festmachen. Aber wenn EUR-USD Risk-Reversals bereits wieder nahe Null handeln, dann ist ziemlich klar, dass der Devisenmarkt die US-Wahl als keine potenzielle Risikoquelle für den Greenback erachtet. Und wenn das Pfund sich erholt, obwohl die Absturzrisiken für die britische Währung weiterhin als exorbitant gepreist werden, dann kann ich nicht erkennen, dass sich verängstigte Devisenmarkt-Teilnehmer in sichere Währungshäfen flüchten (wie alle anderen FX-Analysten dieser Welt gerade schreiben).

Oder liegt’s gar nicht an USD oder GBP? Ist’s vielleicht der Euro, der gerade so besonders schwach geht? Das würde nicht dazu passen, dass beide Währungen auch gegen andere G10-Währungen zulegen können. Ignoriert man diesen Faktor, bleiben die üblichen EUR-negativen Argumente (siehe meine Kommentare vom Freitag). Eines möchte ich heute näher beleuchten: die Erwartung einer EZB-Zinssenkung. Die ist vom Geldmarkt zumindest bis Ende 2022 schon voll eingepreist.

Ich will gar nicht darüber reden, ob diese Sicht berechtigt ist. Weil’s für den Devisenmarkt nicht relevant ist, was ich meine, sondern was die Schwarmintelligenz des Geldmarktes denkt. Ich will nur darauf hinweisen, wie seltsam diese Erwartung ist. Würde die EZB tatsächlich bald oder später ihren Einlagensatz nochmal senken, müsste man fragen, warum sie das nicht gleich im Frühjahr dieses Jahres gemacht hat – so wie andere Zentralbanken, die Zinssenkungs-Spielräume sahen. Die, die damals nicht gesenkt haben, waren diejenigen, die überzeugt waren, dass es nicht mehr geht.

Was würde uns eine verspätete EZB-Zinssenkung sagen? Dass die EZB nicht jederzeit weiß, ob sie weitere Zinssenkungs-Spielräume hat? Das würde bedeuten, dass sie ihren Job nicht macht. Oder dass die Entscheidungen im EZB-Rat nicht sachgemäß erfolgen, sondern Ergebnis von ökonomischen Zwangslangen sind? Dann wäre die EZB hoffnungslos “behind the curve”, so weit, dass sie die Kurve gar nicht mehr sehen könnte, die sie eh nicht kriegt. Dann kann sie es aber auch gleich sein lassen, denn mit solch einer Politik bekommt sie die Inflationserwartungen und die HICP-Inflation bestimmt nicht in die Nähe von 2%.

CNY: Die Präsidentschaftsdebatte

Die erste US-Präsidentschaftsdebatte findet diese Woche statt und ist eine gute Gelegenheit, die China-Politik der beiden Präsidentschaftskandidaten besser zu verstehen. Ehrlich gesagt gibt es zwar kaum Zweifel, dass die USA eine Kehrtwende in ihrer China-Politik vollzogen haben. Mir ist jedoch nicht klar, wie Joe Bidens potenzielle Haltung zu China im Detail aussehen wird. Wenn ich US-Präsident Trump wäre, würde ich ihn daher während der Debatte bitten, dieses wichtige Thema etwas detaillierter auszuführen. Für alle Marktteilnehmer könnte dies die Frage der Woche sein.

In diesem Zusammenhang liegt USD-CNY gegenwärtig fest über dem Stand von 6,80. Die Bären und Bullen könnten zwar noch eine Weile über die zukünftige Dynamik der chinesischen Währung streiten. USD-CNY scheint aber auf absehbare Sicht seine Talsohle überwunden zu haben, weil der US-Dollar im Moment fest zu tendieren scheint. Die allgemeine Markttätigkeit dürfte zudem recht ruhig sein, weil die Feiertage der «Goldenen Woche» vom 1. bis zum 8. Oktober bevorstehen.

