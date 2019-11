Kering: Technischer Luxus im Euro STOXX 50

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: Kering (in EUR)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der STOXX Personal & Household Goods, der aktuell eine relative Schwäche gegenüber dem STOXX 600 aufweist, zeigt mit Blick auf die Sektormarktbreite ein stark differenziertes Bild. Hierbei fallen aus technischer Sicht (französische) Luxusgüter-Produzenten, wie z.B. LVMH, L’Oréal und Hermes, die sich in intakten technischen Neubewertungen befinden und zuletzt neue All-Time-Highs erreicht haben, positiv auf. Dies gilt auch für Kering, die als Muttergesellschaft von Gucci und Yves Saint Laurent ebenfalls Luxusgüter produziert und vertreibt, und Sektorleader im STOXX Retail (Gewicht ca. 16,6%) ist. Kering befindet sich seit November `08 in einem Hausse-Zyklus, wobei das Aufwärtsmomentum ab Anfang `10 nachlies und sich von Anfang `13 bis Mitte `16 eine Seitwärtspendelbewegung oberhalb von €126,0 ergab. Im Juli `16 sprang Kering mit einem Investment-Kaufsignal an und erreichte in einem sehr steilen Bilderbuch-Hausse-Trend neue All-Time-Highs um €522,4 (Juni `18). Dieser Kursanstieg hatte für eine technisch stark überkaufte Lage gesorgt, so dass die technische Neubwertung, die im Sept. `18 für die Aufnahme von Kering in den Euro Stoxx 50 (aktuelles Gewicht ca. 1,5%, Pos. 30) gesorgt hatte, eine Pause einlegte. Die Aktie bildete eine technische Gegenbewegung mit dem Charakter eines Aufwärtsdreiecks (Resistance €523-€540; Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. um €440)) heraus. Zuletzt ist der Titel mit einer Reihe von Trading-Kaufsignalen wieder in die Resistance hineingelaufen und bereitet jetzt das Verlassen der 18-monatigen Konsolidierung und die Fortsetzung der technischen Neubewertung vor. Aufgrund dieser technischen Gesamtlage empfiehlt sich bei Kering eine technische Doppelstrategie: Aufbau einer (Anfangs-)Position, die ab Kursen oberhalb von €545 deutlich ausgebaut werden sollte.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine