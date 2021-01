Kein “Wünsch-Dir-Was” am Devisenmarkt

Neuer Präsident vor großen Herausforderungen

Heute ist es also soweit, der neue US-Präsident Joe Biden wird vereidigt, Donald Trump verlässt das Weiße Haus. Jetzt muss Biden beweisen, dass die Vorschusslorbeeren, mit denen die Finanzmärkte ihn bedacht haben, auch gerechtfertigt sind. Erst einmal liegt der Fokus dabei voll und ganz auf weiteren Konjunkturhilfen. Denn einerseits möchte Biden versuchen, den Riss durch die Gesellschaft durch eine überparteiliche Zusammenarbeit zu kitten. Schließlich lassen sich große Teile seines 1,9-Billionen-Dollar-Pakets nur in Zusammenarbeit mit den Republikanern umsetzen. Anderseits muss er schnelle Ergebnisse präsentieren, denn die Pandemie wartet nicht. Erst wenn sich eine erfolgreiche Verabschiedung im Kongress abzeichnet, wird sich auch langsam herauskristallisieren, welcher Effekt der Unterstützungsmaßnahmen an den Finanzmärkten überwiegt: der USD-positive Effekt steigender (Real-) Zinserwartungen oder der USD-negative Effekt steigender Inflationserwartungen? Vorerst dürfte der USD hin- und hergerissen und entsprechend volatil bleiben.

EU-Kommission hadert mit USD-Dominanz

Die Europäische Kommission hat gestern eine Strategie veröffentlicht, um Europas Rolle als globale Wirtschaftsmacht auszubauen. Gelingen soll dies vor allem über eine Stärkung der internationalen Bedeutung des Euros. Die aggressive Sanktionspolitik der USA hat in den vergangenen Jahren die Nachteile der Abhängigkeit vom US-Dollar als Weltleitwährung immer offensichtlicher zutage treten lassen. Längst nutzen die USA die Kontrolle des USD-Zahlungsverkehrs aus, um ihre Sanktionspolitik weltweit durchzusetzen. Letztendlich war es das Aufkündigen des Atomabkommens mit dem Iran durch US Präsident Trump, das der EU vor Augen geführt hat, dass eine von den USA unabhängige Außenpolitik unmöglich ist, da es sich kein Unternehmen erlauben kann, vom USD-Zahlungsverkehr abgeschnitten zu werden, in dem es direkt oder indirekt (über die Zusammenarbeit mit anderen) gegen US-Sanktionen verstößt.

Die Motivation der Europäische Kommission ist verständlich. Doch das ändert nichts an der bitteren Realität, dass die internationale Bedeutung einer Währung nicht politisch aufgezwungen werden kann. Eine Welt-Leitwährung wird durch den Markt gewählt und ist die Wahl erst einmal getroffen, ist ein Wechsel zu einer anderen Weltleitwährung oder einem System mit mehreren Leitwährungen zumindest am Anfang mit hohen Effizienzverlusten verbunden.

Nun steigen durch die aggressive Sanktionspolitik der USA die Opportunitätskosten für die Verwendung des US-Dollars im internationalen Handelsverkehr, da die politischen Interessen der USA nicht unbedingt mit den wirtschaftlichen Interessen anderswo übereinstimmen. Die ungebrochene Dominanz des Dollars als Reserve- oder Finanzierungswährung zeigt aber, dass die Effizienzvorteile der Verwendung des Dollars noch überwiegen. Möchte die Europäische Kommission daran etwas ändern, müsste sie vor allem etwas für die langfristige Stabilität sowie wirtschaftliche Bedeutung des Währungsraums tun. Das scheint der Kommission auch grundsätzlich bewusst, doch wie lang der Weg ist, zeigen die Anlaufschwierigkeiten des EU-Wiederaufbaufonds. Einfach nur die Werbetrommel für den Euro rühren wird nicht reichen, um die Dominanz des Dollars zu brechen.

Bank of Japan-Entscheidung im Schatten der März-Überprüfung

Auch die Bank of Japan dürfte ihre Geldpolitik unverändert lassen. Das liegt vor allem daran, dass sie für März eine umfangreiche Überprüfung ihrer Geldpolitik angekündigt hat und sämtliche Anpassungen erst in dem Rahmen zu erwarten sind, so aussichtslos diese auch sein dürften (siehe gestrige TagesInfo). Doch natürlich erinnern sich Investoren noch daran, dass die BoJ nach einer vergleichbar angekündigten Überprüfung 2016 mit der Einführung der Zinskurvenkontrolle einmal mehr geldpolitisches Neuland betreten hat. Nicht wenige dürften es zumindest für möglich halten, dass die BoJ im März noch mal überraschen und den Yen schwächen kann. Der Fokus auf der morgigen Sitzung liegt daher vor allem darauf, wie dringend das notwendig ist. Sprich, wie sehr leidet die japanische Wirtschaft unter dem erneuten Corona-bedingten Notstand und wie sehr belastet das den Ausblick. Sämtliche Anzeichen, die Investoren morgen zu erkennen meinen und die den Yen bewegen könnten, dürften jedoch reine Spekulationen sein. Letztendlich muss die BoJ im März liefern. Wir sehen jedoch kaum Spielraum, dass sie damit eine weitere Aufwertung des Yen nachhaltig verhindern kann.

Bank of Canada aktualisiert ihren Ausblick

Die Bank of Canada (BoC) wird ihre Geldpolitik heute unverändert lassen. So weit, so langweilig. Mit Spannung erwarten CAD-Händler jedoch den neue geldpolitische Bericht und die neuen Konjunkturprognosen. Denn seit dem letzten Ausblick im Oktober hat sich viel getan: Die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten hat nicht nur den US-Konjunkturausblick verbessert, sondern weckt auch die Hoffnung auf eine wieder bessere Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarn (auch wenn sich bereits Streit über ein wichtiges Pipeline-Projekt abzeichnet); eine Impfung gegen Corona dürfte früher als noch im Oktober gedacht das Wirtschaftsleben normalisieren; und der Ölpreis ist deutlich gestiegen. Um über 4% konnte der CAD im Zuge dessen gegenüber dem USD zulegen.

Gleichzeitig leidet die kanadische Wirtschaft heftig unter der zweiten Corona-Welle, und nicht wenige erwarten einen Rückfall in die Rezession, bevor die Konjunktur im Laufe des Jahres auch dank einer zunehmenden Immunisierung der Bevölkerung wieder anzieht. Entsprechend rechnen wir damit, dass die BoC vor verfrühtem Optimismus warnen wird. Dank der umfangreichen Konjunkturpakete der Regierung und der recht stabilen Inflation von 1,5% bis 2% (gemessen an den von der BoC präferierten Maßen, siehe den Daten-Kalender unten) steht sie trotz der erneuten Rezessionsängste derzeit nicht unter Druck, ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Doch dürfte sie signalisieren, noch lange an ihrer expansiven geldpolitischen Ausrichtung festzuhalten, um die Erholung nicht zu gefährden.

Der bessere mittelfristige Konjunkturausblick könnte Spekulationen um Zinserhöhungen wecken, wenn sich die Impf-Euphorie bewahrheitet. Eine ähnliche Entwicklung konnten wir bereits beim US-Dollar sehen: Der Wahlsieg der Demokraten in Georgia und die daraus resultierende Hoffnung auf eine lockerere Fiskalpolitik und ein stärkeres Wachstum haben die US Renditen nach oben getrieben und den Dollar aufwerten lassen. Letztendlich entzieht die neue geldpolitische Strategie die Fed aber den Hoffnungen auf geldpolitische Normalisierung die Grundlage, weshalb wir nicht mit einer längerfristigen USD-Aufwertung rechnen. In Kanada ist das anders – noch. Bis zum Jahresende wird auch die BoC ihre geldpolitische Strategie überarbeiten. Angesichts der ultra-lockeren Neuausrichtung der Fed ist es wahrscheinlich, dass sich auch die Kanadas Währungshüter mehr Spielraum verschaffen werden, um Zinserhöhungen hinauszuzögern, auch, um eine übermäßige Aufwertung des CAD gegenüber dem USD zu verhindern. Ein Risiko, das CAD-Investoren im Auge behalten sollten.

Yellens Äußerungen zum Ausblick des CNY klingen etwas uneinheitlich

Die Aussagen der künftigen US-Finanzministerin Janet Yellen rücken USD-CNY in einen neuen Blickwinkel. Zwar widersetzte sich Yellen einer Politik des „schwachen Dollars“ und damit dem, was offensichtlich vom scheidenden Finanzminister Steven Mnuchin favorisiert worden war. Gleichzeitig jedoch erklärte sie, jeglichen Versuchen anderer Länder, die Werte von Währungen zur Erlangung von Handelsvorteilen künstlich zu manipulieren, die Stirn zu bieten. Insgesamt signalisiert das, dass die USA die Devisenpolitik Chinas weiter genau beobachten werden, zumal China den größten Handelsüberschuss gegenüber den USA erwirtschaftet. Demgemäß sollte die chinesische Währung zum Schutz der US-amerikanischen Interessen nicht „künstlich unterbewertet“ sein. Ebenso betonte Yellen, die neue Regierung werde das gesamte verfügbare Instrumentarium nutzen, um gegen „Chinas unfaire, wettbewerbsfeindliche und illegale Praktiken“, die der US-Wirtschaft schaden, anzugehen. Das legt nahe, dass sich der Handelszwist auf absehbare Zeit nicht entspannen wird. Insgesamt klingen Yellens Äußerungen zum Ausblick des CNY etwas uneinheitlich.

