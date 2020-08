Ist der Strategiewechsel der Fed ein Game Changer?

Was bedeutet die neue Fed-Strategie für den Dollar?

Manchmal sind Aktionen von Zentralbanken “Game Changer” für die Finanzmärkte: das Volcker-Experiment im Oktober 1979, Mario Draghis “whatever it takes” vom September 2012 etc. War der Wechsel der geldpolitischen Strategie, den Fed Chair Jay Powell am vergangenen Donnerstag verkündete, ein ähnliches Ereignis? Hat die Fed damit den Trick gefunden, die Inflation wieder dauerhaft zu heben – nach 12 Jahren fast dauerhaften Scheiterns? Zumindest flirten die Finanzmärkte mit dieser Möglichkeit.

Die langfristigen Inflationserwartungen, die am Markt für Inflations-Swaps gepreist werden, sind in den letzten Tagen deutlich gestiegen. Seit Powells Ankündigung rangieren sie wieder über der 2%-Marke (Abbildung). Zugegeben: Die Inflations-Swaps stellen auf den CPI ab; das Maß, auf welches die Fed abzielt, ist der PCE-Deflator, dessen Rate typischerweise ein wenig unter der des CPI rangiert. Für ökonomische Haarspalter gilt damit weiterhin, dass der Markt (noch) nicht vollständig eingepreist hat, dass die Fed langfristig ihr Inflationsziel erreicht. Dennoch sieht’s für die US-Inflation schon ganz anders aus als beispielsweise für den Euroraum: Das entsprechende Maß der Inflationserwartungen dümpelt hier weiterhin bei 1,3% – sichtbar unter dem EZB-Ziel von “unter, aber nahe an 2%”. Der EZB (mit ihrer “alten” Strategie der direkten Inflationssteuerung) traut der Markt also weiterhin nicht zu, langfristig (d.h. abseits konjunktureller Schwankungen) ihr Inflationsziel zu erreichen.

So sehr sich die US-Währungshüter über die Interpretation ihres Schrittes freuen mögen, für den Dollar ist das keine gute Nachricht. Wenn man erwartet, dass die heimische Kaufkraft des Greenbacks schneller erodiert (nichts anderes ist Inflation), fällt es schwer, anzunehmen, dass er seine Kaufkraft am Devisenmarkt langfristig behält (also nicht abwertet). Nur: Wenn man erwartet, dass der Dollar in Zukunft abwerten wird, kommt die Abwertung schon heute. So funktionieren halt Märkte. Deshalb handelt EUR-USD über 1,19, der Dollar-Index (DXY) unter 92,50.

Einige Analysten argumentieren, dass die Fed-Entscheidung deshalb USD-positiv wäre, weil sie die Renditen langlaufender Anleihen ansteigen ließ. Hören Sie nicht auf solche Argumente (der Markt macht’s offensichtlich – nach anfänglichem Nachdenken – auch nicht). Die Renditen stiegen an, weil die Inflations-Wahrscheinlichkeit stieg. Höhere Renditen bei gleichzeitig entsprechend höherer Inflation sind aber nicht positiv für eine Währung. Die Renditen sind real – nach entsprechendem Ausgleich um die zu erwartende Inflation (und damit USD-Entwertung) – nicht höher. Und damit sind USD-Anlagen und der Dollar selbst nicht attraktiver.

Freilich ist die neue Fed-Strategie noch erklärungsbedürftig. Und noch lange ist nicht klar, wie deren Umsetzung in der Praxis aussieht. Ein Beispiel: Der Anstieg der Renditen am langen Ende der T-Note/-Bond-Kurve (Abbildung unten) ist Ausdruck der Tatsache, das der Fed vom Markt mit höherer Wahrscheinlichkeit zugetraut wird, Inflation zu erzeugen. Das reflektieren die jüngst wieder gestiegenen langfristigen Inflationserwartungen (Abbildung). Die Renditen müssen um dieses Risiko nach oben korrigiert werden. Der Renditeanstieg ist also Ausdruck der Tatsache, dass die Fed (in ihrem Sinne) erfolgreich gehandelt hat. Gleichzeitig dürften aber etliche US-Währungshüter die Renditeentwicklung mit Sorge betrachten. Schließlich haben sie noch vor kurzem eine Steuerung der Renditekurve (in Richtung flacher Kurve) diskutiert. Ein Widerspruch? In der Tat. Ich frage mich, ob die Fed bereit ist, alle Konsequenzen ihrer neuen Strategie hinzunehmen. Noch ist das nicht klar. Vorerst ist ihr Strategiewechsel also mit höherer Unsicherheit verbunden. Wie gut, dass ich FX-Analyst bin. Für mich heißt das nämlich das gleiche, wie ein Erfolg der Strategie (also höhere US-Inflation): ein schwächerer Dollar. Darauf hatte meine Kollegin Thu Lan bereits am Freitag an dieser Stelle hingewiesen.

Chinesischer Renminbi weiter auf Erholungskurs

Die chinesische Währung setzt ihre ordentliche Performance der letzten Wochen fort. Dies unterstreicht, dass der Renminbi nach der allgemeinen Dollar-Schwäche eine Aufholjagd eingeleitet hat. Indes bleibt der Aufschwung intakt. Das belegen auch die offiziellen Zahlen des Einkaufsmanagerindex (PMI) von heute Vormittag. Erfreulich ist, dass der PMI für den Dienstleistungssektor im August auf 55,2 Zähler kletterte, nachdem er bereits im Juli bei 54,2 recht hoch war. Das legt nahe, dass der Dienstleistungssektor, der unter dem Virus stärker zu leiden hatte, wieder im Aufwind ist. Ebenso bedeutet dies, dass die Geldpolitik den Notfallmodus verlassen dürfte und künftig wieder einen stärker organischen Wachstumspfad stützen wird. Dagegen schwächte sich der PMI für das verarbeitende Gewerbe leicht ab und sank im August auf 51,0 Zähler (Vormonat: 51,1.). Aber auch das signalisiert, dass sich die Dynamik im Industriesektor im Zuge der Post-Covid-Erholung zumindest stabilisiert hat.

Yen-Stärke?

Mit dem (krankheitsbedingten) Rücktritt von Japans Premierminister Shinzo Abe ist definitionsgemäß auch die Phase der “Abenomics” beendet. In einem FX Hotspot hat meine Kollegin Thu Lan am Freitag eindrücklich darauf hingewiesen, dass daraus nicht JPY-Stärke abzuleiten ist. Auch wenn’s nicht so aussieht: Zu dieser Erkenntnis ist mittlerweile auch der Markt gekommen. Es sieht nicht so aus, weil alle Welt auf USD-JPY schaut, wenn man wissen will, wie’s um den Yen steht. Doch wird dieser Wechselkurs halt von der USD-Schwäche (siehe oben) überlagert. EUR-JPY hingegen handelt derweil wieder da, wo es auch Ende vorletzter Woche stand (knapp über 125,50). Kein Wunder. Da die “Abenomics” schon lange und für jeden erkennbar gescheitert waren (zumindest die Re-Inflationierungs-Komponente) ist der Rücktritt ihres geistigen Vaters kein marktbewegendes Ereignis.