Iranischer Gegenschlag: Kurz und schmerzlos für die Märkte

Noch gibt es keine offiziellen Informationen zu den Schäden und möglichen Opfern der iranischen Vergeltungsattacke im Irak, doch laut Medienberichten werden diese als begrenzt eingeschätzt. Entsprechend kurz und schmerzlos fiel der Bombeneinschlag auch für die Märkte aus, die nach der ersten reflexartigen Risk-Off-Bewegung schnell wieder korrigierten. Der Markt bleibt also bei seiner Einschätzung, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran nicht weiter eskalieren werde. Zumindest die erste Reaktion des Tweeter-in-Chief, Donald Trump, laut dem “Alles gut” sei, bestätigt diese Annahme. Zwar dürften die Marktteilnehmer die Nachrichtenlage rund um den Konflikt im Auge behalten, doch insgesamt dürfte sich der Fokus heute eher auf die Wirtschaftsdaten, wie die ADP-Beschäftigungsumfrage als Vorgeschmack auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht Ende der Woche, richten.

EUR/USD: Geldpolitische Divergenz zwischen dem Euroraum und den USA?

Die Inflation im Euroraum hat zum Ende des letzten Jahres noch mal einen kleinen Sprung nach oben gemacht. Der wesentliche Treiber – die Energiepreise – dürften in den kommenden Monaten sogar einen weiteren Anstieg begünstigen, sofern sich die Spannungen im Mittleren Osten nicht doch noch kurzfristig legen sollten und der Ölpreis infolge schneller als von uns erwartet wieder fällt. Weder die EZB noch der Markt zeigen sich von der jüngsten Preisentwicklung jedoch beeindruckt – verständlicherweise. Solange nicht der unterliegende Preisdruck deutlich zunimmt, dürfte der Inflationsanstieg ohnehin kaum von Dauer sein. Die Kernrate (Inflation ohne volatile Komponente) ist zuletzt zwar immerhin etwas nach oben gekrebst. Doch von einem klaren Aufwärtstrend kann noch nicht die Rede sein.

Für Euro-Investoren dürfte kurzfristig ohnehin die Konjunkturentwicklung von größerem Interesse sein. Schließlich muss es wirtschaftlich erst einmal wieder bergauf gehen, damit auch der Preisdruck steigen kann. Ist die Rezessionsgefahr nun wirklich gebannt? Setzt eine Erholung ein, wenn ja, wann und wie stark fällt sie aus? Das dürften die Fragen sein, auf die sich die Investoren in den nächsten Wochen und Monaten konzentrieren dürften – und zwar nicht nur für den Euroraum, sondern auch für die USA. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sich die Wirtschaften stabilisieren bzw. moderat erholen, jedoch fragil bleiben.

Entscheidend für den EUR-USD-Wechselkurs ist, wie sich in diesem Umfeld die Markterwartungen für die Geldpolitik entwickeln. Bisher hat es den US-Dollar kaum belastet, dass die Fed ihre Zinsen über das vergangene Jahr deutlich gesenkt hat. Das mag zum Teil daran liegen, dass die Zinssenkungen im Einklang mit dem globalen Trend lagen. Auch die EZB hat ihre Zinsen gesenkt – wenn auch zu einem weitaus geringerem Maße. Doch was wäre, wenn die geldpolitische Divergenz größer werden würde? Abwägig ist ein solches Szenario nicht. Unsere US-Experten halten eine weitere Zinssenkung der Fed dieses Jahr aufgrund von anhaltenden Abwärtsrisiken für den Wachstumsausblick für wahrscheinlich. Dagegen sind weitere geldpolitische Lockerungen im EZB-Rat weitaus umstrittener. Die Tendenz könnte sogar in die ganz andere Richtung gehen: Diskussionen über die negativen Effekte der Niedrigzinsen könnten an Fahrt aufnehmen und gar Spekulationen über einen Ausstieg aufkommen lassen. Wir sehen die Risiken für EUR-USD vor diesem Hintergrund daher eher auf der Oberseite.

PLN: NBP dürfte bei Inflationsrisiko weiter zuversichtlich sein

Die polnische Zentralbank (NBP) wird heute eine zweitägige Sitzung abschließen und ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Es scheint eine ausgemachte Sache zu sein, dass sie ihren Leitzins und ihre Guidance heute nicht ändern wird. Wie steht es jedoch um die verbale Guidance während der Pressekonferenz? Die jüngsten Zahlen zur Verbraucherpreisinflation werfen die Frage auf, ob die Zentralbank ihre längerfristig moderate Haltung ab einem bestimmten Inflationsniveau überdenken würde. Gibt es, anders ausgedrückt, eine Inflationshöhe, bei der sich das Verhältnis der Falken und der Tauben umkehren würde? Denn ähnlich wie bei der tschechischen Zentralbank und im Gegensatz zur ungarischen Zentralbank gibt es im geldpolitischen Ausschuss der polnischen Zentralbank tatsächlich auch Falken. Während der letzten Quartale hat sich die polnische Teuerung sowohl auf Ebene der Gesamt- als auch der Kerninflation stark beschleunigt. Seit Juni 2019 überschreitet die Gesamtinflation den Zielwert der NBP von 2,5%. Im Dezember näherte sie sich sogar dem oberen Ende der Zielbandbreite von 3,5% (siehe Abb. 2). Es gab zwar auch Sondereffekte, welche die Inflation im Dezember nach oben trieben. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass der Inflationszuwachs bereits vor dem Anstieg der Ölpreise im Januar erfolgte, die Lage nun also noch schwieirger werden könnte. Darüber hinaus beschleunigte sich die Kerninflation in Polen recht beständig, was sich mit den Entwicklungen in anderen zentral- und osteuropäischen Ländern deckt. Dadurch werden die Daten noch bedeutender. Falls die NBP diese Trends einfach ignoriert und keine Bereitschaft zeigt, ihre Einschätzung oder die Guidance anzupassen, könnte der Druck auf den Zloty zunehmen. Wir prognostizieren, dass die Inflation in den kommenden Quartalen nachlässt. Dies muss sich jedoch erst noch bestätigen. Unterdessen zeigt die Zentralbank eine recht starre Reaktionsfunktion, was für die Bewertung des Zloty nicht hilfreich ist.

Asiatische Währungen: Abschwächung nach Ölpreisanstieg, CNY jedoch stabil

Als ich heute Morgen begann, das Update für Asien zu schreiben, stand Asien vor einer verhaltenen Eröffnung, da die Kursbewegungen an den G7-Märkten im nächtlichen Handel recht ruhig waren. Diese Ruhe war eindeutig vorbei, als bekannt wurde, dass Iran Raketen auf einen irakischen Stützpunkt mit US-Truppen abgefeuert hatte. Der Markt ging auf Risikoaversion über und es kam zu einer Flucht in Sicherheitswerte. Asiatische Währungen erlebten einen Ausverkauf, der JPY wertete auf und die Öl- sowie Goldpreise stiegen. Als eine Nachrichtenagentur meldete, dass US-Präsident Trump eine Rede zur Lage der Nation halten könnte, nahm die Risikoabneigung noch zu, weil befürchtet wurde, dass die Spannung dadurch nur noch verstärkt werden könnte. Später gab das Weiße Haus bekannt, dass sich Präsident Trump nicht an die Nation wenden wird, was den Märkten eine Verschnaufpause verschaffte. Die Märkte atmeten etwas durch, da eine überlegte Reaktion der Regierung erwartet wird. Diese Atempause könnte sich aber als kurzlebig erweisen.

Die Kursbewegungen der asiatischen Währungen spiegeln diese Entwicklungen wider. So schoss USD-KRW beispielsweise nach der Eröffnung um über 1% in Richtung 1.180 nach oben, gab jedoch später wieder bis auf einen Kurs von 1.170 nach. Asiatische Währungen mit Zwillingsdefiziten, wie IDR und INR, bleiben angesichts der Aufwärtsrisiken für die Ölpreise am anfälligsten. USD-CNY eröffnete ohne großes Aufsehen und hielt sich beständig auf rund 6,9500. Das Mittelpunkt-Fixing der chinesischen Zentralbank lag mit 6,9450 ein klein wenig über unserer Prognose und deutet eine Anpassung der Zentralbank an. Die Stabilität von USD-CNY trägt dazu bei, den Ausverkauf der sonstigen asiatischen Währungen einzudämmen, doch auch dies könnte sich ändern. In China beobachten wir kurzfristig zwei Hauptereignisse: 1) die Monatszahlen für den Dezember, die in der kommenden Woche fällig sind und morgen mit den Inflationszahlen beginnen, sowie 2) Einzelheiten des Phase-1-Handelsabkommens vor dem 15. Januar, dem Datum, an dem die beiden Parteien das Abkommen unterzeichnen werden.

