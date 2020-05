Intellektuelles Chaos: Die Marktreaktion auf die Powell-Rede

Normalerweise bin ich skeptisch, wenn es um die Frage geht, ob der Devisenmarkt den Zentralbanken prognostische Superkräfte zutraut. Dafür besteht – gerade in den letzten Jahrzehnten – wenig Anlass. Nicht, dass ich der Fed anlasten würde, die Krise von 2008 nicht geweissagt zu haben. Krisen fallen nun einmal quasi vom Himmel. Per definitionem. Aber ihre antiquierte Vorstellung vom BIP-Pfad in der post-2008-Periode (erinnern Sie sich noch: als sie ewig Zinserhöhungen in Aussicht stellte, die stets verschoben werden mussten) hat zumindest mein Vertrauen in die prognostischen Fähigkeiten der US-Notenbank zerstört. Wenn selbst ich im tiefsten Teutoburger Wald schon 20 Jahre vorher gelernt habe, dass BIP-Verläufe in und nach Rezessionen anders aussehen, find’ ich’s schon ein wenig peinlich, dass der hoch qualifizierte Fed-Stab und die Star-Ökonomen im Board of Governors nicht darauf kam.

Ich gebe zu, manchmal ist es ein Wahrnehmungs-Bias, anzunehmen, dass die meisten Marktteilnehmer so ticken wie man selbst. Mit diesem Caveat interpretiere ich die gestrige Marktreaktion auf die düsteren Prognosen von Fed-Chair Jay Powell so, dass der Chairman einen Nerv getroffen hat, seine Rede also eher ein Anlass war, bereits vorhandene Ängste zur Entfaltung zu bringen.

Solch einen Anlass wird’s immer wieder geben. Das heißt: Auf jetzigen Niveaus haben riskante Währungen immer wieder Rückschlag-Potenzial. Das verwundert nicht. Schließlich ist nicht nur die Frage der Stärke und Dauer des unmittelbaren BIP-Einbruchs interessant, sondern vor allem ihre langfristigen Folgen. Konkret: Um welchen Betrag liegt der Post-Corona-Wachstumspfad unter dem Verlauf, der ohne die Pandemie zu erwarten gewesen wäre? Siehe dazu die US-BIP-Prognose unserer US-Analysten (deren implizite Antwort “5½ %” beträgt).

Dazu macht sich alle Welt derzeit Gedanken. Mit manchmal ziemlich skurrilen Ergebnissen. So schrieb eine von mir generell hochgeschätze angelsächsische Wochenzeitung neulich, die Innovationskraft würde nachlassen, weil man ständig aufpassen müsse, keine infizierten Türklingen anzufassen und daher weniger Zeit habe, über technischen Verbesserungen nachzudenken. Herr­je­mi­ne! In diesem intellektuellen Chaos darf nicht verwundern, dass die überlegten Worte des Fed-Chair mehr Gewicht haben als durchschnittlich angemessen ist.

Für EUR-USD heißt das: es musste nach unten gehen. Ich habe in letzter Zeit die Risikoempfindlichkeit von Europas Gemeinschaftswährung genug diskutiert. Das brauche ich nicht wiederholen. Zumal 90% unserer Leser sich eh wundern, warum ich diese scheinbare Offensichtlichkeit für erklärenswert halte.

Wichtig ist: Die Aussicht bezüglich des zukünftigen US-Leitzinses hat sich kaum verändert. Weiterhin krebst die Markterwartung für Jahresende um die Nulllinie (Abbildung) – und übrigens auch die Erwartung für Ende 2021. Daran hat Powells Absage an Negativzinsen nichts geändert. Zumal der effektive Fed-Funds-Satz (den die Futures implizit prognostizieren) derzeit an der Untergrenze des Zielkorridors klebt, also auch ohne Erwartung von Fed-Negativzinsen ein Wert nahe Null naheliegen würde. Außerdem: Die Fed hat schon so viel versprochen und nicht eingehalten (siehe oben). Das reduziert den Wert von Powells diesbezüglichen Äußerungen für den Markt. Siehe oben. Und es heißt: Auch derjenige, der nicht an Fed-Negativzinsen glaubt, muss nicht annehmen, dass der Markt in dieser Hinsicht großartiges USD-positives Korrekturpotenzial besitzt.

CNY: Monetarisierung von Schulden?

Der mit Spannung erwartete Nationale Volkskongress findet in der nächsten Woche statt und es ist wahrscheinlich, dass in diesem Rahmen ein großes Konjunkturpaket verabschiedet wird. Es wird aber auch zunehmend diskutiert, ob die chinesische Zentralbank (PBoC) das Haushaltsdefizit monetarisieren sollte, das bald ein Rekordhoch erreichen wird. Im Finanzministerium scheint ein großes Interesse zu bestehen, dass die PBoC Staatsanleihen direkt kauft. Dem chinesischen Zentralbankgesetz zufolge darf die Zentralbank jedoch kein Staatsdefizit finanzieren. Alternativ ist die PBoC aber in der Lage, die Geldpolitik und die Liquiditätsbedingungen zu lockern und dadurch Geschäftsbanken zum Kauf der neu emittierten Staatsanleihen zu bewegen. Doch auch dann könnte das immense Angebot an Anleihen das Interesse der Geschäftsbanken dämpfen. Dies würde die Gefahr niedrigerer Staatsausgaben mit sich bringen, was letztendlich die Konjunktur belasten würde. Deshalb wird die „Schuldenmonetarisierung“ vorgeschlagen, die eine gemeinsame Anstrengung zur Wiederbelebung der Wirtschaft erfordert. Bisher hat sich die PBoC nicht öffentlich zu diesem Vorschlag geäußert. Einige frühere Entscheidungsträger der PBoC zeigten sich jedoch besorgt, dass die „Schuldenmonetarisierung“ unverantwortlichen Staatsausgaben Vorschub leisten könnte. Diese Debatte wird wohl noch eine Weile andauern. Darin spiegeln sich aber auch die wirtschaftlichen Bedenken und der politische Scheidepunkt wider. Wir können nur darauf aufmerksam machen, dass die Mittel für Staatsausgaben letztlich immer durch die Bevölkerung aufzubringen sind.

