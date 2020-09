Inflationsfantasien

Weiteres Aufwärtspotential bei den US-Inflationserwartungen

Die Euro-Wechselkurse reagierten gestern kaum auf die deutlich schwächer als erwarteten Euroraum-Inflationsdaten. Dies dürfte in erster Linie darauf zurückzuführen sein, dass Corona-bedingte Sondereffekte (in diesem Fall die Verschiebung des Sommerschlussverkaufes in einigen Ländern) noch immer eine große Rolle spielen und die Daten damit wenig aussagekräftig sind. Zudem ist klar, dass die EZB einer zu niedrigen Inflation wenig entgegenzusetzen hat. Klar, sie kann immer sagen, dass sie noch länger an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten wird. Doch diese Aussage lockt nach einer Dekade des Niedrigzinses nun wirklich keinen Euro-Investor mehr hinter dem Ofen hervor.

Im Falle der Fed ist dies offensichtlich anders. Die US-Dollar-Schwäche der letzten Tage ist klarer Ausdruck davon, dass der Markt der US-Notenbank zutraut, dass sie eine höhere Inflation (zur Kompensation der zuletzt zu niedrigen Inflation) erzeugen kann. Die USD-Abwertung ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass die langfristigen US-Inflationserwartungen zwar deutlich gestiegen sind, jedoch noch immer weit unter ihren “Normalniveaus” von Anfang 2014 liegen. Das heißt, noch ist der Markt nicht zu 100% davon überzeugt, dass die Fed die Niedriginflationsphase der letzten Jahre beenden kann. Es scheint, die Fed wird auf ihre Worte wohl Taten folgen lassen müssen.

Sicherlich macht es bereits einen entscheidenden Unterschied, dass die Fed nun signalisiert, dass sie ihre Zinsen weitaus später als im letzten Zyklus erhöhen wird. Allerdings stellt sich die Frage, ob ein Dauerniedrigzins ausreicht, um den nötigen Inflationsdruck zu erzeugen. Zumindest die Erfahrungen Japans oder auch des Euroraums sind in dieser Hinsicht nicht gerade ermutigend. Die nächste Fed-Sitzung in zwei Wochen ist vor diesem Hintergrund entsprechend spannend. Denn sie wäre eine gute Gelegenheit für die US-Notenbank, näher zu erklären, wie sie denn gedenkt, ihr neues Inflationsziel zu erreichen. Fed-Vize Richard Clarida hat bereits zu Beginn der Woche potenzielle Änderungen der Geldpolitik in Aussicht gestellt. Kann die Fed den Markt mit neuen expansiven Maßnahmen davon überzeugen, dass die US-Inflation deutlich steigen wird, kann es nochmal ziemlich ungemütlich für den Dollar werden.

US-Daten

Neben der Geldpolitik bleiben aber natürlich auch die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronakrise wichtige Treiber der Wechselkurse. Abgesehen davon, dass das Infektionsgeschehen unvorhersehbar bleibt, besteht noch erhebliche Unsicherheit darüber, inwieweit die Volkswirtschaften dauerhaften Schaden von der Krise davontragen. Für die Wechselkurse ist hierbei natürlich vor allem die relative Performance entscheidend. Daher darf nicht verwundern, dass der US-Dollar gestern von den deutlich besseren ISM-Daten profitieren konnte, die ein anhaltend hohes Erholungstempo signalisierten und damit die Chance erhöhen, dass die USA die Krise doch im Vergleich besser meistern könnten. Die ADP-Daten und Auftragseingänge heute dürften der US-Währung kurzfristig weiteres Momentum geben, sollten sie ähnlich positiv ausfallen.

CNY: Auf dem Weg in Richtung 6,80

Die chinesische Währung nimmt im Moment eindeutig an Fahrt auf, weshalb sich USD-CNY der psychologisch wichtigen Hürde von 6,80 nähert. Falls USD-CNY den Stand von 6,80 deutlich nach unten durchbrechen sollte, würden einige momentan vorherrschende Markteinschätzungen kritisch hinterfragt werden. Das vor allem, da USD-CNY bereits seit Jahren weitgehend über dem Stand von 6,80 gehandelt hat. Häufige Leser wissen vielleicht, dass ich nicht gerne dem letzten Abschnitt einer Rally hinterhereile. So nähert sich auch die gegenwärtige CNY-Euphorie nach meiner Meinung einem Wendepunkt. Aus fundamentaler Sicht wurden bisher zwei Risiken ignoriert. Erstens ist die chinesische Wirtschaft auf den Stand vor Covid zurückgekehrt, sodass sie nun ein organisches Wachstum beginnen wird. Dies hat zur Folge, dass die Wachstumsdynamik kurzfristig beträchtlich nachlässt. Auch die Geldpolitik wird deutlich weniger akkommodierend sein, was eine zusätzliche Abschwächung zum Jahresende andeutet. Zweitens besteht das Risiko erneuter Spannungen zwischen den USA und China. Die Auseinandersetzung könnte jederzeit wieder aufflammen, insbesondere während der US-Präsidentschaftswahlkampf im Blickpunkt steht. Alles in allem schätze ich den Renminbi vorläufig erneut vorsichtig ein.

