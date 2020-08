Infineon: Technisches Kursziel anheben

Die Technologie-Börse Nasdaq nimmt im laufenden Hausse-Zyklus seit 2008 weltweit eine technische Führungsrolle ein. So liegt z. B. der Nasdaq Composite – trotz der Covid-19-Zwischenbaisse – in 2020 in Euro ca. 23 Prozent im Plus. Von diesem Rückenwind profitieren auch europäische und deutsche Tech-Aktien, wie z. B. der Halbleiter-Hersteller Infineon. Das Unternehmen entstand im Jahr 1999 durch die Ausgliederung des Halbleitergeschäfts von Siemens. Nach einem All-Time High bei 83,7 Euro (Juni 2000) fiel die Aktie bis März 2009 auf 0,34 Euro. Durch diesen Kursrutsch verlor Infineon zwischenzeitlich seine DAX-Mitgliedschaft. Nach einer “V-Recovery” und dem Start eines neuen Hausse-Zyklus (ab März 2009) kehrte Infineon unter anderem durch einen schnellen Anstieg zurück auf 4,0 Euro (September 2009) wieder in den DAX zurück. Aktuell ist Infineon einer von (noch) drei Technologie-Werten im DAX, die ebenfalls im TecDAX gelistet sind.

Infineon: Test der 2018-Hoch auf der technischen Agenda

Aus langfristig technischer Sicht war Infineon zwischen Mitte 2015 in einem Hausse-Trend bis Mitte 2018 auf 25,4 Euro gestiegen. Nach einer Trading-Doppeltop-Formation folgte ein Rutsch auf 13,4 Euro. In H2 2019 stieg die Aktie auf 23,0 Euro. In 2020 kam es dann – parallel zum DAX – zur Covid-19-Baisse. Dabei stürzte Infineon in einem technischen Sell-Off auf 10,1 Euro zurück. Hier schlug die Aktie in ein “V-Recovery” um. Darin etablierte sich ein beschleunigter kurzfristiger Aufwärtstrend, welcher zuletzt in einen etwas flacheren Aufwärtstrend gemündet ist. Dessen Trendlinie liegt zurzeit bei 22,0 Euro. Zuletzt hat Infineon eine Mini-Konsolidierung unter 23,6 Euro mit einem Trading-Kaufsignal nach oben beendet. In Summe macht die Kombination aus intakten Aufwärtstrends, dem Rückenwind der Nasdaq Composite und dem neuen Trading-Kaufsignal Infineon zu einem technischen (Zu-)Kauf. Die neue, mittelfristige technische Kurszielzone (war 22,0 Euro) wird deshalb auf 25,0 – 25,4 Euro angehoben.

